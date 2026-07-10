ГОСТ на упаковке ничего не обещает: реальное качество колбасы определяют по звездочке

Маркетинговые уловки на полках продуктовых магазинов стали обыденностью. Крупные надписи "ГОСТ" на упаковках колбас и сосисок часто соседствуют со звездочками. Эти символы отправляют покупателя к мелкому шрифту на обороте, который кардинально меняет смысл заявленного качества. Привычка доверять яркому шрифту без проверки состава заставляет потребителя оплачивать продукт, сделанный по техническим условиям (ТУ), по цене элитного товара.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ колбаса

Ловушка сносок: почему ГОСТ не всегда ГОСТ

Потребитель видит на упаковке сосисок весом 450 грамм крупное обозначение стандарта. Но радость от покупки качественного товара меркнет, если рассмотреть упаковку под лупой. Звездочка возле надписи указывает: соответствие нормативам относится лишь к одному второстепенному компоненту, например, сливкам, а не ко всему составу. Сама мясная основа произведена по внутренним техническим условиям фабрики. об этом случае сообщил автор канала "Подслушано секреты рыболова"

Подобная стратегия применяется и в маркетинге колбасных изделий. Производитель делает акцент на сниженном содержании соли, создавая ощущение заботы о здоровье. Пояснение мелким шрифтом гласит: соль снижена только относительно других позиций того же ассортимента, а не по сравнению с диетическими нормами. Это не нарушение закона безопасности продуктов, а умелая манипуляция вниманием.

"Покупателю надо читать состав. Надпись ГОСТ на лицевой стороне — это триггер для импульсной покупки. Технические условия позволяют производителю варьировать содержание мяса и дополнительных добавок в широких пределах, что невозможно при жестком соответствии государственному стандарту", — объяснила повар столовой Людмила Кравцова.

Иллюзия выгоды и разница стандартов

Разница между продуктом по ГОСТ и по ТУ скрыта в стабильности рецептуры. Государственный стандарт не допускает вольных интерпретаций, что гарантирует потребителю предсказуемый вкус и состав. ТУ же — документ, который предприятие создает самостоятельно. Это дает свободу производителю, например, заменять дорогое сырье качественным мясом или удешевлять продукт.

Характеристика Продукт по ГОСТ Продукт по ТУ Состав Строго регламентирован Определяется производителем Вкус Стабильный Зависит от партии

Важно различать домашние заготовки, где качество ингредиентов контролирует повар, и массовый сегмент, где главным приоритетом является маржинальность. Если продукт обладает выдающимися характеристиками, это часто результат работы с маслом и вкусовыми добавками, скрывающими базу.

"Маркетологи используют психотип потребителя, который ищет знак качества, не вникая в сноски. В сегменте ресторанного сервиса обман гостя недопустим, но полка супермаркета — это зона личной ответственности человека", — подчеркнул управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ответы на популярные вопросы о выборе мясных деликатесов

На что смотреть в первую очередь при покупке сосисок?

Первое слово в составе — это главный ингредиент. Если там идет мясо птицы механической обвалки, а не свинина или говядина, продукт теряет в пищевой ценности.

Почему цена не всегда гарантирует качество?

Стоимость часто включает расходы на логистику и яркую рекламу, а не на натуральное сырье.

Как распознать подвох со "звездочкой"?

Всегда переворачивайте упаковку и ищите мелкий шрифт с расшифровкой сносок. Если надпись ГОСТ стоит рядом со знаком звездочки, это маркетинговый маркер.

Может ли колбаса по ТУ быть вкусной?

Да, ТУ не означает плохой продукт, это лишь означает, что рецептура отличается от национальных стандартов. Главное — отсутствие вредных добавок, которые вызывают аллергию или недомогание.

"Изучение контрэтикетки — единственный способ понять, что вы едите на самом деле. Производители традиционных блюд всегда указывают настоящий состав без скрытых смыслов", — констатировала специалист по региональной кухне Мария Костина.

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