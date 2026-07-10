Кислый секрет советских поваров: что заставляет тесто расти прямо на глазах без долгого ожидания

Секрет тех самых "школьных" пончиков из советских столовых скрывается не в дрожжах, а в правильной кислой среде. Использование кефира в сочетании с обычной содой позволяет тесту подняться мгновенно, создавая ту самую воздушную и пористую текстуру, которую невозможно получить при долгой расстойке с дрожжевыми культурами. Главная ошибка, которую допускают многие — попытка сделать тесто слишком плотным, что в итоге лишает готовый десерт нежности.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Круллерсы

Почему кефир эффективнее дрожжей

В советской домашней кулинарии кефир был практически универсальным ингредиентом для выпечки, например, на его основе часто готовили быстрые заливные пироги. Кислота кефира вступает в реакцию с содой, высвобождая углекислый газ, который мгновенно разрыхляет структуру теста. Это позволяет сэкономить время, не ожидая подъема шариков теста по несколько часов.

"Использование прокисшего кефира для теста — это старый проверенный метод. Чем выше кислотность продукта, тем активнее пойдет реакция с содой, что сделает мякиш по-настоящему воздушным", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Пошаговый рецепт классических пончиков

Для приготовления порции на 6-8 человек вам потребуются: 250 мл кефира комнатной температуры, 450 г муки, 2 ст. ложки сахара, 1 яйцо, 3 ст. ложки растительного масла в тесто, пол чайной ложки соды, щепотка соли и около 500 мл масла для глубокой жарки.

Смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и масло до однородности. Соду вводите одновременно с мукой, которую необходимо подсыпать порционно. Тесто должно быть мягким и слегка эластичным. Если вы боитесь сделать массу слишком плотной, лучше оставить её чуть липкой. После замеса дайте тесту "отдохнуть" полчаса под полотенцем — за это время клейковина расслабится, и изделия будут лучше держать форму при жарке.

"Никогда не забивайте тесто мукой. Как только оно перестало активно липнуть к рукам при деликатном замесе, муку лучше отставить в сторону, иначе вместо пышного пончика вы получите жесткую лепешку", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Варианты подачи и начинок

Традиционная подача — щедрая порция сахарной пудры на горячие пончики. Если вы планируете десерт с начинкой, дождитесь полного остывания. Популярные варианты для наполнения включают уваренное сгущенное молоко, вишневый или абрикосовый джем и взбитый сливочный сыр с ягодами.

Ингредиент Рекомендация Кефир Используйте максимально кислый, комнатной температуры Фритюр Слой масла от 3 см, температура строго 175-180°C Мука Просеивать для насыщения кислородом

Важно следить за температурой масла при жарке. Если плита разогрета недостаточно, пончики станут тяжелыми, впитав жир, а при слишком сильном огне корочка сгорит, оставив середину сырой. Проверяйте нагрев маленьким кусочком теста: оно должно сразу превращаться в золотистый шарик.

"Главный секрет удачного жареного десерта — не перегружать сковороду. Положите сразу много пончиков, температура масла резко упадет, и они начнут вариться, а не жариться. Готовьте по 2-3 штуки максимум", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о пончиках

Можно ли заменить кефир на молоко?

Нет, без кислой среды сода не сработает должным образом, и пончики не станут пористыми. Для замены кефира можно использовать только густой йогурт без добавок или простоквашу.

Как хранить готовые изделия?

Пончики лучше всего употреблять свежими в течение первых нескольких часов. Если они остались, храните в бумажном пакете, чтобы сохранить корочку, но не более суток.

Можно ли приготовить тесто заранее?

Тесто на соде нужно жарить сразу после замеса и отдыха. Если держать его долго, реакция соды прекратится, и пышность будет потеряна.

Что делать, если джем вытекает при попытке начинить пончик?

Используйте только густые джемы или загущенную сгущенку. Также убедитесь, что при вводе начинки кондитерский шприц не прорывает стенку пончика слишком сильно.

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