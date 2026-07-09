Плов обретет ресторанный вид: три правила меняют подход к крупе

Приготовление плова нередко окутано мифами о необходимости специального казана и секретных навыков, передающихся из поколения в поколение. На деле же рассыпчатая крупа и насыщенный аромат — результат дисциплины на кухне, а не дорогого оборудования. Главный кулинарный секрет кроется в трёх правилах: забудьте о перемешивании риса в процессе, строго следите за количеством воды и дайте готовому блюду "отдохнуть" под крышкой перед подачей. Хотите сделать привычный обед ярче — добавьте в меню быстрый салат с пастой, который готовится за считанные минуты.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Узбекский плов с бараниной

Домашний плов со свининой

Это блюдо отличается глубоким, обволакивающим вкусом. Свинина дает достаточную жирность для идеальной текстуры риса.

Ингредиенты: свинина — 500 г, рис — 2 стакана, морковь — 1-2 шт., лук — 1 крупная луковица, вода — около 4 стаканов, чеснок — 3-4 зубчика, соль, перец, зира, растительное масло.

Нарезайте мясо небольшими кусками для равномерной прожарки в глубокой сковороде. Обжарьте свинину до румяной корки, затем введите полукольца лука, а через пару минут — соломку моркови. Важно тщательно прогреть овощи, чтобы они начали отдавать аромат. Всыпьте приправы, промойте рис и выложите его ровным слоем поверх зажарки. Залейте кипятком так, чтобы он едва покрывал крупу, в центр поместите чеснок. Томите под крышкой 25-30 минут, после чего дайте постоять без огня еще 10 минут.

"Главная ошибка начинающих поваров — желание постоянно мешать рис, что приводит к выделению лишнего крахмала и превращает блюдо в кашу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Плов с курицей

Вариант для тех, кто ценит легкость. Использование паприки и куркумы придаст блюду солнечный оттенок.

Ингредиенты: курица — 500 г, рис — 2 стакана, морковь, лук, вода — 3-3,5 стакана, чеснок, соль, паприка, куркума.

Обжарьте куриные кусочки до золотистого цвета, добавьте лук и морковь. Внесите специи, затем распределите рис и залейте горячей водой. Время приготовления составит 20-25 минут. Фишка: небольшой кусочек сливочного масла на финальном этапе сделает вкус более сливочным и мягким.

Плов с целой головкой чеснока

Этот способ позволяет получить тончайший аромат без остроты.

Ингредиенты: говядина или свинина — 500 г, рис — 2 стакана, морковь — 2 шт., лук, целая головка чеснока, соль, зира, вода.

Подготовьте зирвак из мяса и овощей, выложите рис. Головку чеснока (очищенную только от внешних слоев шелухи) слегка вдавите в центр. Готовьте 30 минут. Благодаря томлению чеснок станет мягким и почти сладким.

"Если хотите добиться ресторанной подачи и безупречного вида блюда, внимательно следите за подготовкой овощей. Тонкая, равномерная соломка моркови обеспечит правильный баланс текстур в готовом плове", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Плов с грибами

Насыщенное постное блюдо с "лесным" оттенком.

Ингредиенты: шампиньоны — 400 г, рис — 2 стакана, морковь, лук, вода, соль, перец, паприка.

Обжарьте ломтики грибов с луком до испарения влаги, добавьте морковь. После всыпайте специи и рис. Залейте водой и томите под крышкой 20-25 минут. Блюдо обретет глубину, схожую с тем, как раскрываются секреты идеального сырного супа при правильной работе с ингредиентами.

Быстрый плов на сковороде

Когда времени минимум, спасает этот экспресс-метод.

Ингредиенты: мясо — 300 г, рис — 1,5 стакана, морковь, лук, вода — 2,5 стакана, соль, перец, паприка.

Обжарьте мясо на сильном огне до корочки. Добавьте овощи, а затем — рис. Залейте водой и готовьте на слабом огне 20 минут. Если под рукой имеется готовый бульон, используйте его вместо воды — это усилит вкус.

"Не забывайте о качестве риса, ведь для рассыпчатого плова подходят только определенные сорта с пониженным содержанием крахмала. Если вы не уверены в продукте, попробуйте предварительно обжарить сухой рис на сковороде до легкого орехового аромата", — рекомендовала в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Тип плова Главный акцент Со свининой Традиционный и сытный С курицей Нежный и быстрый С чесноком Пикантный аромат Грибной Лесной, насыщенный

Ответы на популярные вопросы о приготовлении плова

Можно ли заменить зиру другой специей?

Зира — классика, но если её вкус вам не по душе, можно использовать кориандр или готовую приправу для плова с барбарисом.

Как понять, что плов готов?

Вся вода должна полностью впитаться в рис, а зерна — стать мягкими, но сохранять форму. При постукивании по дну сковороды звук должен быть глухим.

Что делать, если рис получился суховатым?

Аккуратно сделайте несколько отверстий в слое риса ручкой ложки и добавьте пару столовых ложек кипятка. Закройте крышкой еще на 5 минут.

Обязательно ли промывать рис?

Да, это критически важно для рассыпчатости. Промывка удаляет лишнюю мучную пыль с поверхности зерна.

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