Домашняя тушёнка, приготовленная по всем правилам, обходит магазинные аналоги по всем параметрам: в ней нет консервантов, сои и лишней влаги. Секрет идеального продукта кроется в правильном выборе мяса с небольшим количеством жира и длительном томлении в духовке, которое заменяет промышленный автоклав. Отказавшись от спешки, вы получите нежный, буквально тающий во рту мясной деликатес, который выручит в любой ситуации.
От качества исходного сырья напрямую зависит срок хранения и насыщенность вкуса готового блюда. Лучше всего показывает себя свиная лопатка или окорок, а также говядина без крупных жил, куриное бедро или индейка. Важно не выбирать слишком постные куски: для сохранения сочности мясу необходимо небольшое количество внутреннего жира. Если вы выбрали нежирную говядину, рекомендуем добавить в каждую банку небольшой кусочек сала, чтобы предотвратить высыхание волокон.
"Главное правило при подготовке мяса — не мельчить. Кусочки должны быть крупными, около 4-5 сантиметров, так как в процессе длительного теплового воздействия они значительно уменьшаются в объеме и отдают свой сок", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.
Для приготовления одной литровой банки потребуется около 700-800 граммов мяса. После нарезки куски необходимо посолить, исходя из пропорции 18-20 граммов соли на килограмм продукта, и добавить черный перец. На дно предварительно стерилизованных стеклянных банок укладывают лавровый лист и перец горошком. Заполняйте емкости плотно, оставляя сверху около двух сантиметров пустого пространства — воду доливать не нужно, так как мясо выделит достаточно собственного сока.
"Если вы хотите разнообразить вкус, можно приготовить фаршированные гнезда или другие сытные блюда, но в классической тушёнке чеснок и кориандр лучше использовать дозировано, чтобы не перебить натуральный аромат качественного продукта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Банки накрывают крышками, не закручивая их до конца, и ставят в холодную духовку. Процесс томления занимает от 3,5 до 4 часов при температуре 150-160 °C. После завершения термообработки крышки плотно затягивают, банки переворачивают и оставляют в тепле до полного остывания. Подобная техника обработки позволяет добиться результата, сопоставимого с тем, как маринуют шампиньоны профессионалы для ресторанных закусок, сохраняя структуру волокон и плотность продукта.
Распространенной ошибкой является использование слишком постного мяса, что делает готовое блюдо сухим. Не забывайте о правильной подготовке емкостей: плохо простерилизованные банки и крышки часто становятся причиной быстрой порчи заготовки. Также не стоит пытаться ускорить процесс за счет повышения температуры — в таком случае мясо начинает активно кипеть, теряя весь сок и становясь жестким. Излишнее увлечение специями также вредит: вкус натуральной тушёнки должен оставаться мясным, а не перегруженным ароматами приправ.
"Не пытайтесь сразу после духовки выставить банки на холод — резкий перепад температур может привести к тому, что стекло лопнет, поэтому дайте заготовкам остыть в естественных условиях под плотным одеялом", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.
|Тип мяса
|Рекомендация
|Свиная лопатка
|Идеальный баланс жира и мяса, не требует добавок.
|Говядина
|Требует добавления небольшого куска сала для сочности.
|Индейка
|Более диетический вариант, лучше брать бедро.
Для приготовления тушёнки автоклав обеспечивает давление, но томление в духовке по классической схеме дает максимально близкий результат по текстуре и безопасности.
Банки стоит держать в прохладном и темном месте. Открытую упаковку обязательно храните в холодильнике и употребите в течение 2-3 дней.
Нет, вода не требуется. Качественное мясо при длительном томлении выделяет достаточно собственного сока, который в сочетании с жиром образует идеальный бульон.
Вздутие крышки — главный признак нарушения стерильности при консервации. Такой продукт употреблять в пищу категорически нельзя из-за риска развития ботулизма.
Российских автовладельцев ждут серьезные перемены из-за дефицита топлива, которые заставят пересмотреть подход к обслуживанию техники и выбору ресурсов.