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Мясные заготовки обрели вторую жизнь: привычные стандарты консервации разрушаются навсегда

Еда

Домашняя тушёнка, приготовленная по всем правилам, обходит магазинные аналоги по всем параметрам: в ней нет консервантов, сои и лишней влаги. Секрет идеального продукта кроется в правильном выборе мяса с небольшим количеством жира и длительном томлении в духовке, которое заменяет промышленный автоклав. Отказавшись от спешки, вы получите нежный, буквально тающий во рту мясной деликатес, который выручит в любой ситуации.

Домашняя тушёнка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Домашняя тушёнка

Как выбрать мясо для идеальной тушёнки

От качества исходного сырья напрямую зависит срок хранения и насыщенность вкуса готового блюда. Лучше всего показывает себя свиная лопатка или окорок, а также говядина без крупных жил, куриное бедро или индейка. Важно не выбирать слишком постные куски: для сохранения сочности мясу необходимо небольшое количество внутреннего жира. Если вы выбрали нежирную говядину, рекомендуем добавить в каждую банку небольшой кусочек сала, чтобы предотвратить высыхание волокон.

"Главное правило при подготовке мяса — не мельчить. Кусочки должны быть крупными, около 4-5 сантиметров, так как в процессе длительного теплового воздействия они значительно уменьшаются в объеме и отдают свой сок", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Пошаговый рецепт приготовления без автоклава

Для приготовления одной литровой банки потребуется около 700-800 граммов мяса. После нарезки куски необходимо посолить, исходя из пропорции 18-20 граммов соли на килограмм продукта, и добавить черный перец. На дно предварительно стерилизованных стеклянных банок укладывают лавровый лист и перец горошком. Заполняйте емкости плотно, оставляя сверху около двух сантиметров пустого пространства — воду доливать не нужно, так как мясо выделит достаточно собственного сока.

"Если вы хотите разнообразить вкус, можно приготовить фаршированные гнезда или другие сытные блюда, но в классической тушёнке чеснок и кориандр лучше использовать дозировано, чтобы не перебить натуральный аромат качественного продукта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Банки накрывают крышками, не закручивая их до конца, и ставят в холодную духовку. Процесс томления занимает от 3,5 до 4 часов при температуре 150-160 °C. После завершения термообработки крышки плотно затягивают, банки переворачивают и оставляют в тепле до полного остывания. Подобная техника обработки позволяет добиться результата, сопоставимого с тем, как маринуют шампиньоны профессионалы для ресторанных закусок, сохраняя структуру волокон и плотность продукта.

Главные ошибки, которые портят результат

Распространенной ошибкой является использование слишком постного мяса, что делает готовое блюдо сухим. Не забывайте о правильной подготовке емкостей: плохо простерилизованные банки и крышки часто становятся причиной быстрой порчи заготовки. Также не стоит пытаться ускорить процесс за счет повышения температуры — в таком случае мясо начинает активно кипеть, теряя весь сок и становясь жестким. Излишнее увлечение специями также вредит: вкус натуральной тушёнки должен оставаться мясным, а не перегруженным ароматами приправ.

"Не пытайтесь сразу после духовки выставить банки на холод — резкий перепад температур может привести к тому, что стекло лопнет, поэтому дайте заготовкам остыть в естественных условиях под плотным одеялом", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Тип мяса Рекомендация
Свиная лопатка Идеальный баланс жира и мяса, не требует добавок.
Говядина Требует добавления небольшого куска сала для сочности.
Индейка Более диетический вариант, лучше брать бедро.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить автоклав обычной кастрюлей?

Для приготовления тушёнки автоклав обеспечивает давление, но томление в духовке по классической схеме дает максимально близкий результат по текстуре и безопасности.

Как правильно хранить готовую тушёнку?

Банки стоит держать в прохладном и темном месте. Открытую упаковку обязательно храните в холодильнике и употребите в течение 2-3 дней.

Нужно ли добавлять воду в банку?

Нет, вода не требуется. Качественное мясо при длительном томлении выделяет достаточно собственного сока, который в сочетании с жиром образует идеальный бульон.

Что делать, если крышки начали вздуваться?

Вздутие крышки — главный признак нарушения стерильности при консервации. Такой продукт употреблять в пищу категорически нельзя из-за риска развития ботулизма.

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Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне России Мария Костина, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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