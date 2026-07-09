Лето без риска: главный совет по покупке мяса, который вы могли пропустить

В период летнего зноя покупка мясных продуктов требует особой бдительности, так как даже кратковременное нарушение температурного режима резко сокращает срок их годности. Эксперты рекомендуют отправлять мясные изделия в корзину в самую последнюю очередь, непосредственно перед посещением кассы, чтобы минимизировать время пребывания товара вне холодильной витрины. Чтобы превратить купленные ингредиенты в кулинарный шедевр, можно изучить секреты глубокого вкуса классического гуляша.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мясопродукты на прилавке супермаркета и покупатели у холодильника

Как сохранить свежесть мяса в жару

Главным условием безопасности остается соблюдение непрерывной холодовой цепи от прилавка до домашней кухни. По словам ведущего технолога Михаила Сараева, на которого ссылается Газета.Ru, если путь от магазина до дома занимает более получаса, необходимо использовать термосумку или специальные аккумуляторы холода. Специалист уточнил, что вакуумная упаковка и газовая среда лишь замедляют порчу, но не способны защитить продукт, который уже успел перегреться на солнце или в салоне автомобиля.

"При выборе мяса критически важно следить за герметичностью упаковки и отсутствием лишней жидкости, так как в жару патогенная микрофлора размножается в геометрической прогрессии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Для охлажденной продукции оптимальным считается диапазон от +2 до +6 °C, однако летом домашние холодильники часто не справляются с нагрузкой из-за переполненности полок. Особенно уязвимы фарш и рубленые полуфабрикаты, которые нужно готовить в течение первых 24 часов. Если вы планируете сложный обед, где сочная мясная начинка сочетается с овощами, важно помнить о тщательной термической обработке всех компонентов.

Правила выбора и утилизации

Покупателям не стоит полагаться исключительно на обоняние: отсутствие резкого запаха не гарантирует микробиологическую чистоту продукта. Сараев подчеркнул, что любые изменения цвета, консистенции или вздутие упаковки являются прямым сигналом к тому, что товар опасен для здоровья. Также важно обращать внимание на индивидуальные рекомендации производителя, а не на примерные сроки хранения, указанные в общих справочниках.

Ответы на популярные вопросы о хранении мяса летом

Можно ли покупать мясо на открытых рынках в жару?

Безопаснее приобретать продукцию в магазинах с профессиональным холодильным оборудованием, поддерживающим стабильный температурный режим. На открытых прилавках риск размножения бактерий возрастает во много раз.

Спасает ли маринад просроченное мясо?

Маринование не уничтожает уже накопившиеся токсины и бактерии, а лишь маскирует признаки порчи. Использовать мясо с истекшим сроком годности или признаками перегрева категорически запрещено.

Сколько фарш может лежать в холодильнике после покупки?

Из-за увеличенной площади соприкосновения с воздухом рубленые изделия портятся быстрее цельных кусков. Специалисты советуют использовать фарш в течение суток или сразу замораживать его.

Нужно ли мыть мясо перед тем, как убрать его в холодильник?

Мытье мяса перед хранением только способствует распространению бактерий по поверхности и сокращает срок его годности. Мыть продукт стоит непосредственно перед началом термической обработки.

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