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Не всё то золото, что крупное: что нужно знать о различиях между столовым и кормовым картофелем

Еда

Выбирая картофель для семейного обеда, легко совершить фатальную ошибку и принести домой клубни, предназначенные исключительно для откорма скота. Кормовые сорта, выращенные для быстрого набора массы у животных, отличаются от столовых не только гигантскими размерами и специфическим вкусом, но и повышенным содержанием соланина, который может придать блюду неприятную горечь.

Разные сорта картофеля
Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные сорта картофеля

Анатомия клубня: почему кормовой сорт — не еда для человека

Главное различие между типами картофеля кроется в его химическом составе. Столовые разновидности селекционеры выводят ради вкуса и баланса: содержание крахмала в них держится в пределах 18%, а количество белка составляет около 16 граммов на килограмм. Такие клубни богаты витамином C, что критически важно для нашего рациона.

"Высокая концентрация протеина и крахмала в кормовых сортах — это благо для фермера, так как скот на таком рационе растет как на дрожжах. Однако для человека такой избыток тяжелых углеводов делает структуру овоща грубой, а вкус — невнятным", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Кормовой картофель — это настоящий энергетический концентрат. Благодаря повышенному содержанию легкоусвояемого крахмала, его питательность превосходит многие другие культуры. Это позволяет хозяйствам добиваться усвояемости продукта на уровне 95%, но именно эти свойства превращают обычное пюре в тяжелую, липкую массу, если использовать неправильный сорт.

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Определить предназначение овоща "на глаз" бывает непросто, но есть комплекс признаков, которые выдают технический сорт. Столовый картофель, который идеально подойдет, если вы решили приготовить итальянский салат или классический гарнир, обычно имеет средний размер и аккуратную овальную форму. Крупные, бесформенные, "бугристые" гиганты чаще всего оказываются именно кормовыми.

Признак Столовый картофель Кормовой картофель
Размер и форма Средний, ровный овал Крупный, неправильная форма
Крахмал До 18% (умеренно) Высокий уровень (липкость)
Витамин C Высокое содержание Низкое содержание
Назначение Питание людей Корм для животных

Важно помнить, что даже если вы планируете сложную термическую обработку, например, хотите запечь овощи с сыром так, как обычно готовят хрустящие баклажаны, качество исходного сырья определяет финал. Кормовой клубень при варке может оставаться жестким снаружи, но превращаться в клейстер внутри.

Опасная горечь и правила безопасности

Основная проблема кормовых сортов для человека — накопление соланина. Это природный токсин, который в больших дозах может вызвать недомогание. У животных избыток соланина в рационе часто приводит к тому, что молоко у коров начинает горчить. При длительном хранении химический состав таких клубней меняется: кислотность растет, а польза стремительно падает.

"При выборе овощей на рынке не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат или уточнять название сорта. Если сорт предназначен для переработки на крахмал или для животноводства, его лучше оставить профессиональным фермерам, чтобы не испортить домашний ужин", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Если вы случайно приобрели сомнительный картофель, всегда очищайте его как можно толще и удаляйте все глазки — именно там концентрируются вредные вещества. Впрочем, лучше использовать проверенные продукты, ведь даже простая огуречная икра или домашние соленья будут вкуснее с качественным картофельным гарниром.

Нюансы для фермеров: использование урожая по назначению

Для тех, кто держит подсобное хозяйство, кормовой картофель — незаменимый ресурс. Его выращивание экономически выгодно: урожайность выше, а некоторые хозяйства умудряются собирать по два урожая за сезон. Однако правила кормления строгие. Кроликам и птице картофель дают только в вареном виде, чтобы не допустить проблем с пищеварением.

"Для свиней и крупного рогатого скота клубни можно не варить, но их обязательно нужно измельчать. Интересно, что в дело идет всё: и ботва, и очистки, что делает культуру практически безотходной", — поделилась опытом в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о выборе картофеля

Как быстро отличить кормовой картофель при покупке?

Ориентируйтесь на размер: если клубни весят более 200-300 граммов и имеют выраженную неправильную форму с глубокими глазками, скорее всего, это кормовой сорт.

Можно ли есть кормовой картофель, если его очень долго варить?

Длительная варка не изменит его химический состав и высокое содержание крахмала. Блюдо останется невкусным, а избыток соланина может сохранить горечь.

Почему кормовой картофель считается более выгодным для дачников?

Он менее требователен к почве и позволяет снимать большой урожай с малой площади. Однако выращивать его имеет смысл только при наличии домашнего скота.

Что будет, если дать животным позеленевший картофель?

В позеленевших участках концентрация соланина критическая. Такой картофель нельзя давать скоту даже в отварном виде, это может привести к серьезному отравлению.

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Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар столовой Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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