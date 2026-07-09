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Опасная конкуренция для привычной малины: ежевика отобрала пальму первенства в борьбе за молодость

Еда

Ежевика долгое время находилась в тени малины, воспринимаясь скорее как лесное лакомство, чем мощный суперфуд. Между тем нутрициологи указывают на её превосходство по ряду медицинских показателей, включая плотность антиоксидантов и клетчатки. В отличие от родственницы, богатой салициловой кислотой, темная ягода лидирует по концентрации антоцианов, которые защищают структуру клеток от преждевременного разрушения и радиации.

Ежевика в ладони
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ежевика в ладони

Биологические преимущества и польза для организма

Специалисты выделяют ежевику как рекордсмена по содержанию марганца, необходимого для выработки природного коллагена и укрепления костей. Эксперты отмечают, что низкий уровень природных сахаров делает этот продукт безопасным для людей, следящих за уровнем глюкозы. Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на нутрициолога Викторию Кострову, плоды также богаты биофлавоноидами, которые помогают организму качественнее усваивать железо.

"Именно антоцианы защищают наши клетки от оксидативного стресса, радиации и преждевременного старения", — отметила Кострова.

Кисло-сладкий вкус ягоды позволяет использовать её не только в десертах, но и в сложных блюдах. Например, она отлично дополняет летний свекольник или зеленые салаты с благородными сырами. Для снижения гликемической нагрузки диетологи советуют употреблять её вместе с растительными жирами или белками — например, с грецкими орехами или йогуртом.

"Ежевика — прекрасный источник антоцианов и клетчатки, однако при обострении заболеваний ЖКТ её стоит исключить, чтобы не спровоцировать раздражение слизистой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ограничения и правила употребления

Несмотря на полезный состав, избыток продукта может вызвать нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы. Грубые волокна и органические кислоты при переедании становятся причиной вздутия или изжоги. Особую осторожность стоит проявлять пациентам с синдромом избыточного бактериального роста и тем, кто склонен к образованию камней в почках из-за наличия оксалатов. Плоды ежевики также могут стать основой для сладкой замены окрошки, если сочетать их с кефирной базой.

Оптимальная суточная доза для здорового взрослого человека составляет около 150 граммов, что эквивалентно одной горсти. Важно употреблять ягоду в цельном виде, так как термическая обработка и приготовление соков лишают её значительной части пищевых волокон. Если вы любите радовать близких домашней выпечкой, клубничная ватрушка может быть дополнена ежевикой для создания более сложного вкусового профиля и повышения витаминной ценности блюда.

Ответы на популярные вопросы о ежевике

Чем ежевика лучше малины?

Ежевика содержит значительно больше антоцианов и грубой клетчатки при меньшем количестве сахара, что полезнее для сосудов и контроля веса.

Сколько ягод можно съедать в день?

Безопасной нормой врачи считают примерно 150 граммов цельных плодов за один прием пищи.

Кому стоит отказаться от этой ягоды?

Продукт противопоказан при острых формах гастрита, язвы, а также при индивидуальной непереносимости и серьезных заболеваниях почек.

С чем лучше всего сочетать ежевику?

Для лучшего усвоения и сытости ее рекомендуют подавать с йогуртом, орехами, мягкими сырами или добавлять в салаты с руколой.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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