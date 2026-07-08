Этот десерт можно сварить в кастрюле: нежнейший ягодный пудинг готовится всего 20 минут

Жара выжигает всё желание включать духовку, но десерта хочется. Не нужно превращать кухню в филиал ада. Технология позволяет приготовить нежный пудинг прямо в кастрюле. Секрет кроется в правильной эмульсии и температуре. Если соблюсти пропорции, получится текстура, сопоставимая с лучшими десертами из меню ресторанов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пудинг из манки с ягодным соусом

Технологическая карта десерта

Работа с молочными кремами требует дисциплины. Никаких комочков — только гладкая, стабильная масса.

Название: Сливочный мусс с клубничным кули.

Сливочный мусс с клубничным кули. Время и Порции: ⏱ Время: 20 мин | 🍽 Порции: 4

⏱ Время: 20 мин | 🍽 Порции: 4 Ингредиенты:

Молоко — 900 мл

Сметана 20% — 2 ст. л.

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Манная крупа — 2 ст. л.

Сахар — 50 г

Яичный желток — 2 шт.

Сливочное масло — 60 г

Цедра лимона — 1 ч. л.

Клубника (для заливки) — 350 г

Сахар (для заливки) — 3 ст. л.

Кукурузный крахмал (для заливки) — 2 ч. л.

Молоко — 900 мл Сметана 20% — 2 ст. л. Кукурузный крахмал — 2 ст. л. Манная крупа — 2 ст. л. Сахар — 50 г Яичный желток — 2 шт. Сливочное масло — 60 г Цедра лимона — 1 ч. л. Клубника (для заливки) — 350 г Сахар (для заливки) — 3 ст. л. Кукурузный крахмал (для заливки) — 2 ч. л. Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Клубнику пробейте блендером в пюре. В сотейнике соедините с сахаром и крахмалом. Прогревайте до загустения, постоянно работая венчиком.

Шаг 2: Для основы смешайте желтки, сахар, сметану, крахмал и 200 мл молока. Добейтесь полной однородности. Влейте остальное молоко.

Шаг 3: На умеренном огне доведите массу до загустения. Всыпьте манку. Убавьте нагрев до минимума. Варите 5 минут.

Шаг 4: Введите сливочное масло и цедру. Эмульгируйте массу. Вылейте в формы. Сверху распределите ягодный соус. Охлаждайте 4 часа.

Секрет Шефа: Чтобы крем стал идеально шелковистым, после введения манки пробейте готовую горячую основу погружным блендером.

Даже классическая запеканка не сравнится с этим муссом по нежности. Если вы любите кулинарные эксперименты, рекомендую также изучить технологию томления для мясных основ.

"Работа с крахмалом требует холодного старта. Если всыпать его в кипяток, получите клейстер, а не крем. Техника — основа всего", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

Три закона идеальной текстуры

Параметр Технологический смысл Температура молока Холодное исключает денатурацию белков до смешивания. Толщина дна сотейника Равномерный прогрев без подгорания сахара.

Для тех, кто хочет разнообразить свой стол заготовками, напомню про безопасное маринование без уксуса. А если вас привлекает сложное тесто, стоит уделить внимание температурному режиму.

"Использование манной крупы в десертах — это старый прием. Она дает плотность, но не перебивает вкус сливок", — отметила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о десертах

Можно ли заменить кукурузный крахмал картофельным?

Можно, но картофельный крахмал дает более "кисельную" текстуру и специфический привкус. Кукурузный предпочтительнее для нежных муссов.

Что делать, если крем все равно пошел комками?

Протрите массу через мелкое металлическое сито, пока она горячая. Сито — главный инструмент повара при спасении крема.

Можно ли использовать замороженную клубнику?

Да, но сначала разморозьте ягоды и обязательно слейте лишнюю жидкость, иначе соус не загустеет.

Сколько хранится этот десерт?

В холодильнике при температуре +4 градуса — до 48 часов, так как в составе натуральное молоко и желтки.

Если вы новичок, начните с освоения техник работы с овощами. Это закаляет дисциплину на кухне.

"В жару любые холодные десерты спасают лучше, чем мороженое. Главное — отсутствие термообработки муки", — добавил эксперт по уличной гастрономии Максим Гришин.

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