Жара выжигает всё желание включать духовку, но десерта хочется. Не нужно превращать кухню в филиал ада. Технология позволяет приготовить нежный пудинг прямо в кастрюле. Секрет кроется в правильной эмульсии и температуре. Если соблюсти пропорции, получится текстура, сопоставимая с лучшими десертами из меню ресторанов.
Работа с молочными кремами требует дисциплины. Никаких комочков — только гладкая, стабильная масса.
Секрет Шефа: Чтобы крем стал идеально шелковистым, после введения манки пробейте готовую горячую основу погружным блендером.
Даже классическая запеканка не сравнится с этим муссом по нежности. Если вы любите кулинарные эксперименты, рекомендую также изучить технологию томления для мясных основ.
"Работа с крахмалом требует холодного старта. Если всыпать его в кипяток, получите клейстер, а не крем. Техника — основа всего", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.
|Параметр
|Технологический смысл
|Температура молока
|Холодное исключает денатурацию белков до смешивания.
|Толщина дна сотейника
|Равномерный прогрев без подгорания сахара.
Для тех, кто хочет разнообразить свой стол заготовками, напомню про безопасное маринование без уксуса. А если вас привлекает сложное тесто, стоит уделить внимание температурному режиму.
"Использование манной крупы в десертах — это старый прием. Она дает плотность, но не перебивает вкус сливок", — отметила специалист по региональной кухне Мария Костина.
Можно, но картофельный крахмал дает более "кисельную" текстуру и специфический привкус. Кукурузный предпочтительнее для нежных муссов.
Протрите массу через мелкое металлическое сито, пока она горячая. Сито — главный инструмент повара при спасении крема.
Да, но сначала разморозьте ягоды и обязательно слейте лишнюю жидкость, иначе соус не загустеет.
В холодильнике при температуре +4 градуса — до 48 часов, так как в составе натуральное молоко и желтки.
Если вы новичок, начните с освоения техник работы с овощами. Это закаляет дисциплину на кухне.
"В жару любые холодные десерты спасают лучше, чем мороженое. Главное — отсутствие термообработки муки", — добавил эксперт по уличной гастрономии Максим Гришин.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.