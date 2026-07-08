Французский десерт как нечего делать: 40 минут в духовке и клафути с грушей уже тает во рту

Клафути — это французская база. Технически это не пирог, а нежный гибрид запеканки и французской закуски. Сложность здесь нулевая, но результат требует точности. Забудьте про резиновое тесто — правильная структура клафути напоминает плотный заварной крем с сочными грушами.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Домашний пирог с грушей и корицей

Технология приготовления клафути

Секрет успеха — в консистенции теста. Оно должно быть жидким, как на блины. Никаких комков муки. Температура духовки — стабильные 180 градусов. Работаем строго по технологии запекания, чтобы не получить сырое месиво внутри.

"Главная ошибка — перегрузить форму тестом. Оно должно лишь слегка обволакивать фрукты, сохраняя их форму при денатурации белков яйца", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова.

Выбор груши для идеального десерта

Используйте только спелые груши. Жесткие плоды внутри останутся сырыми, а терпкие — испортят десерт. Если фрукт вяжет во рту — клафути в мусорку. Похожий подход стоит применять, если вы готовите золотистые баклажаны или иную сложную выпечку.

Параметр Характеристика Основа Яйца, молоко, мука Наполнитель Спелая груша

Для баланса сладости иногда добавляют немного лимонного сока, что перекликается с секретами пломбира или правилами безопасной консервации ягод.

"Работа с тестом — это химия. Если яйца не взбиты должным образом, структура десерта будет плотной, лишенной воздушности", — объяснил пекарь Иван Терентьев.

Пошаговый рецепт классического клафути

Название: Клафути с грушей в духовке.

Клафути с грушей в духовке. ⏱ Время: 50 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

4 шт. груш;

350 мл молока;

150 гр муки;

5 шт. яиц;

30 гр сливочного масла;

1 пакетик ванилина;

5 ст. л. сахара.

Инструкция:

Шаг 1: Взбейте яйца, сахар и ванилин до устойчивой бледной пены.

Шаг 2: Подогрейте молоко до 40 градусов и тонкой струйкой влейте в яичную смесь, непрерывно взбивая венчиком.

Шаг 3: Просейте муку и введите в жидкость. Перемешивайте движениями снизу вверх — это сохранит объем.

Шаг 4: Смажьте форму сливочным маслом. Нарежьте груши дольками, удалив сердцевину, и разложите по дну.

Шаг 5: Залейте груши тестом и выпекайте при 180 градусах около 40 минут до румяного верха.

Важно следить за нагревом. У духовок разные мощности, поэтому проверяйте готовность десерта деревянной шпажкой.

Ответы на популярные вопросы о клафути

Нужно ли снимать кожицу с груши?

Если кожица тонкая — оставьте. Она держит форму дольки. Если груша перезрелая и кожица жесткая — лучше очистить.

Почему клафути опало?

Перепад температур разрушает структуру. Дайте десерту остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.

Можно ли заменить сахар на мед?

Мед при нагревании теряет аромат и меняет химический состав блюда. Лучше использовать обычный сахар.

Чем заменить молоко?

Для более сытной версии допустимо использовать жирные сливки, но вкус станет значительно тяжелее.

"Клафути — это блюдо дисциплины. Гости не любят ждать, поэтому подавайте его слегка теплым, посыпав сахарной пудрой", — резюмировал управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Читайте также