Французский десерт как нечего делать: 40 минут в духовке и клафути с грушей уже тает во рту

Клафути — это французская база. Технически это не пирог, а нежный гибрид запеканки и французской закуски. Сложность здесь нулевая, но результат требует точности. Забудьте про резиновое тесто — правильная структура клафути напоминает плотный заварной крем с сочными грушами.
Секрет успеха — в консистенции теста. Оно должно быть жидким, как на блины. Никаких комков муки. Температура духовки — стабильные 180 градусов. Работаем строго по технологии запекания, чтобы не получить сырое месиво внутри.
"Главная ошибка — перегрузить форму тестом. Оно должно лишь слегка обволакивать фрукты, сохраняя их форму при денатурации белков яйца", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова.
Используйте только спелые груши. Жесткие плоды внутри останутся сырыми, а терпкие — испортят десерт. Если фрукт вяжет во рту — клафути в мусорку. Похожий подход стоит применять, если вы готовите золотистые баклажаны или иную сложную выпечку.
|Параметр
|Характеристика
|Основа
|Яйца, молоко, мука
|Наполнитель
|Спелая груша
Для баланса сладости иногда добавляют немного лимонного сока, что перекликается с секретами пломбира или правилами безопасной консервации ягод.
"Работа с тестом — это химия. Если яйца не взбиты должным образом, структура десерта будет плотной, лишенной воздушности", — объяснил пекарь Иван Терентьев.
Ингредиенты:
Инструкция:
Важно следить за нагревом. У духовок разные мощности, поэтому проверяйте готовность десерта деревянной шпажкой.
Если кожица тонкая — оставьте. Она держит форму дольки. Если груша перезрелая и кожица жесткая — лучше очистить.
Перепад температур разрушает структуру. Дайте десерту остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.
Мед при нагревании теряет аромат и меняет химический состав блюда. Лучше использовать обычный сахар.
Для более сытной версии допустимо использовать жирные сливки, но вкус станет значительно тяжелее.
"Клафути — это блюдо дисциплины. Гости не любят ждать, поэтому подавайте его слегка теплым, посыпав сахарной пудрой", — резюмировал управляющий рестораном Игорь Сафонов.
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