Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Итальянский стандарт в российских реалиях: Ирина Горбачёва вступилась за мужчин, живущих с мамой
Маленькие детали — большие перемены: идеи кухонных фартуков, в которые невозможно не влюбиться
Июль на дворе, а укроп не растет? С этими приемами зелень попрет плотной стеной
Насыщенный сливочный вкус с дерзкой лимонной кислинкой — такой пломбир вы еще не пробовали
Корона Солнца ломает законы физики: почему атмосфера звезды горячее поверхности
Раскаленный воздух и штормовой удар: Ростовскую область накрыло опасное природное комбо
Европейцам промывают мозги: бюрократы скрывают катастрофу и саморазрушение ЕС
Резервуары опустели до самого дна: сеть АЗС в Приморье прекратила работу

Ваши салаты заиграют новыми красками: простой секрет домашней зеленой соли

Еда

В середине лета укроп и петрушка часто преподносят неприятный сюрприз: нежная зелень мгновенно грубеет, желтеет и выбрасывает жесткие зонтики, теряя всякий аромат. Традиционная заморозка часто превращает травы в безвкусный ледяной комок, а сушка пучками лишает их эфирных масел.

зеленая соль
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
зеленая соль

Технология приготовления ароматного концентрата

Для создания идеальной приправы потребуется классический набор летних трав: укроп, петрушка, кинза или базилик весом около 300 граммов. Важно использовать именно крупную каменную или морскую соль (500 граммов), так как мелкая "Экстра" не даст нужной текстуры и может сделать смесь излишне агрессивной. Пикантность обеспечат 4-5 зубчиков чеснока.

"Главный секрет долгого хранения такой соли заключается в тщательной подготовке сырья. Если на листьях останется лишняя влага после мытья, соль начнет таять еще на этапе измельчения, и вместо рассыпчатой приправы вы получите вязкую пасту, которую крайне сложно высушить", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Первым делом зелень необходимо сполоснуть и полностью избавить от капель воды с помощью бумажных полотенец. Чеснок очищают и крупно рубят ножом. После этого все три компонента — зелень, соль и чеснок — отправляются в блендер и измельчаются до состояния однородной изумрудной кашицы.

Тонкости сушки: духовка или комнатная температура

Чтобы заготовка "заиграла" в тарелке так же ярко, как летний свекольник, ее нужно правильно высушить. Самый быстрый способ — использование духовки. Смесь распределяют тонким слоем по пергаменту и томят при температуре 50-60 градусов около 2-3 часов. Дверцу духового шкафа обязательно нужно держать слегка приоткрытой для выхода пара.

Метод сушки Время Особенности результата
Духовка (50°C) 2-3 часа Интенсивный аромат, быстрая готовность
Естественная сушка 2-3 дня Максимальное сохранение цвета и витаминов
Дегидратор 4-6 часов Равномерное просушивание без риска подгорания

Если вы никуда не торопитесь, можно оставить противень при комнатной температуре. Через пару дней влага уйдет естественным путем. После того как пласт станет сухим и ломким, его нужно повторно пробить блендером или растереть в ступке до состояния мелкого порошка.

"Такая соль — это идеальный усилитель вкуса для домашних лепешек. Попробуйте добавить щепотку в тесто для хачапури или присыпать ею горячую выпечку: чеснок и травы раскроются моментально под воздействием пара", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Как правильно использовать и хранить заготовку

Готовый продукт лучше всего пересыпать в сухую стеклянную банку с плотной крышкой. Зеленая соль не требует холодильника и прекрасно чувствует себя в обычном кухонном шкафу. Она универсальна: от заправки овощных салатов до маринования мяса или добавления в наваристую шурпу.

"В отличие от свежей зелени, которая в горячих супах быстро темнеет, ароматная соль сохраняет яркость вкуса. Однако помните, что из-за высокой концентрации соли в приправе основное блюдо нужно досаливать в самую последнюю очередь, иначе его легко пересолить", — предупредила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Практика показывает, что даже обычные томаты и огурцы с такой добавкой приобретают "ресторанный" оттенок. Чесночный аромат присутствует, но он становится более деликатным и благородным, чем у свежего овоща, что делает приправу идеальной для обеденного перерыва.

Ответы на популярные вопросы о зеленой соли

Можно ли использовать йодированную соль?

Не рекомендуется. Йодированная соль при нагреве в духовке или длительном хранении с чесноком может дать специфический привкус и изменить цвет зелени на менее аппетитный.

Как понять, что смесь полностью просохла?

Готовая соль должна быть абсолютно рассыпчатой и не слипаться в комки при сжатии пальцами. Если чувствуется мягкость — сушку нужно продолжить.

Подойдет ли эта приправа для мясных маринадов?

Да, это отличный вариант для птицы или говядины. Соль вытягивает лишнюю влагу, а частицы чеснока и трав проникают глубоко в волокна мяса, делая его ароматным изнутри.

Можно ли включать в состав стебли укропа и петрушки?

В этом рецепте стебли даже приветствуются. В них концентрация эфирных масел выше, чем в листьях, а блендер и последующее измельчение в порошок сделают их структуру неощутимой.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, пекарь Иван Терентьев, повар столовой Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Новости спорта
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Последние материалы
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Итальянский стандарт в российских реалиях: Ирина Горбачёва вступилась за мужчин, живущих с мамой
Маленькие детали — большие перемены: идеи кухонных фартуков, в которые невозможно не влюбиться
Июль на дворе, а укроп не растет? С этими приемами зелень попрет плотной стеной
Насыщенный сливочный вкус с дерзкой лимонной кислинкой — такой пломбир вы еще не пробовали
Корона Солнца ломает законы физики: почему атмосфера звезды горячее поверхности
Раскаленный воздух и штормовой удар: Ростовскую область накрыло опасное природное комбо
Европейцам промывают мозги: бюрократы скрывают катастрофу и саморазрушение ЕС
Резервуары опустели до самого дна: сеть АЗС в Приморье прекратила работу
Цена "дешевого" топлива: сколько на самом деле стоит перевод авто на газ в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.