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Это не паштет, а мясное лакомство: пошаговый рецепт рийета для идеальных бутербродов

Еда

Привычка покупать готовую мясную гастрономию часто оборачивается разочарованием в составе и текстуре продукта. Домашний рийет из курицы становится разумной альтернативой, когда нужно получить нежное блюдо с понятным содержанием. Французская технология длительного томления мяса в собственном соку и овощном бульоне позволяет добиться мягкости, которой сложно достичь при обычной варке.

Паштет из курицы
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паштет из курицы

Технология приготовления и рецепт

Основой блюда выступают куриные окорочка, так как грудка даст слишком сухой результат. Набор продуктов максимально прост и не требует поиска редких позиций в магазинах. Это прикладное решение для тех, кто следит за качеством рациона.

Ингредиенты

  • Куриные окорочка — 500 г.
  • Морковь — 70 г.
  • Репчатый лук — 70 г.
  • Петрушка — 20 г.
  • Соль — 5 г.

Пошаговое приготовление 

Шаг 1. Окорочка необходимо залить водой и довести до кипения. После удаления пены в кастрюлю отправляются овощи целиком или крупными кусками. Томление на слабом огне занимает до 50 минут.

Шаг 2. Мясо отделяют от костей и кожи, после чего нарезают поперек волокон. Важно использовать импульсный режим блендера — масса не должна превратиться в однородное пюре. Для достижения нужной консистенции в чашу добавляют немного бульона, что делает вариант закуски более сочным.

"Главная ошибка домашних кулинаров — попытка перетереть мясо в пыль. Рийет ценится именно за ощутимые волокна, которые пропитываются овощным отваром. Если переборщить с блендером, получится обычная столовская замазка", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Елена Назарова.

Тот самый секрет сочности

Важный нюанс заключается в остывании мяса. Не стоит вынимать курицу из бульона сразу после выключения плиты. Если дать птице остыть прямо в жидкости, волокна впитают аромат кореньев и останутся нежными. Это простое решение избавляет от необходимости добавлять лишний жир или сливочное масло для мягкости.

Параметр Куриный рийет
Текстура Волокнистая, с кусочками мяса
Калорийность Около 91 ккал на 100 г.
Срок хранения До 3 суток в холодильнике

Для тех, кто предпочитает более яркие ароматы, петрушку в рецепте можно заменить на тимьян или розмарин. Это меняет профиль блюда, делая его более "ресторанным". Однако стоит помнить, что сухие травы нужно закладывать в начале варки, а свежие — в процессе измельчения. Такой процесс требует внимания к качеству исходного сырья.

"Домашний рийет — это база для здорового перекуса. В нем нет загустителей и консервантов, поэтому он идеально вписывается в рацион при чувствительном пищеварении. Главное — следить за чистотой банок при фасовке", — подчеркнула специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о курином рийете

Можно ли замораживать готовый продукт?

Заморозка возможна, но после дефибрилляции структура волокон может стать более рыхлой из-за кристаллизации влаги. Лучше готовить порцию на несколько дней.

Чем заменить куриные окорочка?

В качестве альтернативы подойдет бедро индейки. Оно даст более насыщенный вкус, но время термической обработки в этом случае увеличится на 15—20 минут.

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Экспертная проверка: повар Елена Назарова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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