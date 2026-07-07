Летняя клубника раскрывает вкус по-новому: эта ватрушка легко затмит привычные пироги

Классическая ватрушка в новом прочтении превращается в открытый ягодный пирог на всю форму. Использование дрожжевого теста и свежей клубники требует четкого соблюдения температурного режима и технологии работы с начинкой. Крахмал в составе удерживает сок, сохраняя структуру выпечки.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушка с клубникой

Работа с дрожжевым тестом: ферментация и обминка

Основа качественной мягкой выпечки — правильный запуск дрожжей. Молоко прогревают до 36–38 градусов. Превышение этого порога убьет микроорганизмы, а низкая температура замедлит процесс. После появления пенной шапки вводят желток и сухие компоненты. Процесс вымешивания занимает минимум 10 минут для развития клейковины.

"Дрожжевое тесто не терпит спешки. Температура в помещении должна быть стабильной, без сквозняков, иначе расстойка пойдет неравномерно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Технология введения сливочного масла через прокатывание под пергаментом позволяет получить максимально пластичную текстуру. После расстойки, которая длится 1,5 часа, необходима повторная обминка. Это удаляет лишний углекислый газ и перераспределяет дрожжи для повторного подъема. Готовое тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

Клубничная начинка: как избежать вытекания сока

Главная проблема ягодных пирогов — избыточная влага. Клубника при нагреве активно выделяет сок, который может размочить дно ватрушки. Использование кукурузного крахмала решает эту задачу. В отличие от картофельного, он дает прозрачный гель и не имеет специфического привкуса, что критично для деликатных домашних десертов.

"Ягоды нужно нарезать непосредственно перед закладкой. Если клубника постоит с сахаром слишком долго, она пустит много сока еще до духовки", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для создания сочной начинки ягоды обсушивают полотенцем после промывки. Влага на поверхности клубники ухудшит сцепление с крахмалом. Нарезка кубиками обеспечивает равномерное распределение тепла внутри ягодного слоя. Сахар добавляется в последний момент, чтобы контролировать осмотическое давление внутри ягоды.

Финальная сборка и режим работы духовки

Формирование изделия требует аккуратности. Тесто раскатывают в пласт шире диаметра формы, чтобы создать высокие борта. Начинка укладывается плотным слоем, после чего края защипываются внутрь. Смазывание желтком обеспечивает глянцевый колер. Выпекание проводится при 190 градусах — это оптимальный режим для колерования теста и стабилизации начинки.

"Если хотите получить французский акцент, добавьте немного лепестков миндаля на бортики перед выпечкой. Это придаст текстурный контраст мягкому тесту", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная — 350 г

Молоко — 125 г

Масло сливочное — 120 г

Яйцо куриное (желток) — 2 шт.

Сахар-песок — 40 г

Дрожжи сухие — 6 г

Сахар ванильный — 6 г

Соль — 0.33 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Клубника — 200 г

Сахар-песок — 50 г

Крахмал кукурузный — 1.5 ч.л.

Сахар-песок для посыпки — 2 ст.л.

Пошаговая инструкция:

Растворите дрожжи в молоке (36–38 °C) с ложкой сахара. Дайте постоять 20 минут до появления пены. Смешайте опару с желтком, солью, ванилью и мукой. Вымешивайте 10 минут. Вмешайте мягкое сливочное масло частями. Работайте с тестом 7 минут до эластичности. Оставьте в тепле под пленкой на 1,5 часа. После обминки дайте подняться еще 30 минут. Разомните тесто в диск диаметром 26 см. Уложите в форму 22 см. Смешайте кубики клубники с крахмалом и сахаром. Выложите в центр. Защипните края, оставьте на 10 минут. Смажьте желтком, посыпьте сахаром. Запекайте 20–25 минут при 190 °C до золотистого цвета.

Параметр Значение на порцию Калорийность 520.96 ккал Белки 8.21 г Жиры 20.76 г Углеводы 75.88 г

Ответы на популярные вопросы о ягодной выпечке

Можно ли использовать замороженную клубнику?

Да, но ее нужно предварительно разморозить на сите и полностью слить сок. Количество крахмала в этом случае стоит увеличить до 2 чайных ложек.

Почему тесто плохо поднимается?

Обычно это связано с горячим молоком или старыми дрожжами. Также тяжелое сливочное масло может замедлять рост, если его добавить сразу, а не после формирования клейковины муки.

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