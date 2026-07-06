Абрикосы и персики в хрустящей "упаковке": летом без этого пирога за стол не садятся

Лето требует быстрых решений. Когда жара не дает стоять у плиты, забываем о долгом замесе теста. Слоеная основа — техничный способ получить ресторанный десерт с минимумом усилий. Сочетание абрикоса и персика дает нужный баланс кислоты и сладости, а технология "крахмального замка" гарантирует, что начинка не превратит дно пирога в клейстер.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова is licensed under publiс domain Пирог с персиками

Технологическая карта абрикосового пирога

Секрет успеха — в подготовке сырья. Если абрикосы переспели, крахмал сработает как стабилизатор структуры.

Название: Открытый слоеный пирог с абрикосами и персиками

Открытый слоеный пирог с абрикосами и персиками ⏱ Время: 45 мин

45 мин 🍽 Порции: 6

Ингредиенты:

Готовое слоеное тесто — 500 гр

Свежие абрикосы — 650 гр

Персики — 300 гр

Сахар — 40 гр

Кукурузный крахмал — 30 гр

Яичный желток — 1 шт.

Молоко — 30 мл

Пошаговая инструкция:

Подготовка основы. Разморозьте тесто строго в холодильнике — так оно сохранит слоистость. Удалите косточки из абрикосов, персики нашинкуйте дольками. Формовка. Раскатайте нижний пласт, перенесите в форму. Сформируйте бортики высотой 2-3 см. Технический слой. Равномерно припылите основание 15 граммами крахмала. Это база для фиксации соков. Закладка начинки. Выложите фрукты плотно, без пустот. Посыпьте остатками сахара и крахмала. Финиш. Накройте вторым пластом, герметично защипните периметр. Сделайте проколы для отвода пара. Смажьте смесью желтка и молока для колера. Термическая обработка. Выпекайте 35 минут при 180 °C до уверенного золотистого цвета.

"Главная ошибка — разрезать пирог сразу после духовки. Дайте начинке остыть в форме. Крахмал должен набрать плотность, иначе вы получите фруктовое пюре, вытекающее на тарелку", — констатировала повар Людмила Кравцова.

Как сделать начинку стабильной

Чтобы выпечка не "поплыла", важно учитывать плотность фруктов. Если вы используете водянистые сорта, увеличьте дозировку крахмала.

Параметр Техническое решение Влага в фруктах Использование кукурузного крахмала Структура теста Холодная раскатка и надрезы

Подобный подход к ингредиентам работает и в других творожных пирогах с томатами или брауни с черешней. Техническая выдержка — залог успеха.

"Слоеное тесто любит холод. Если оно нагреется до того, как попадет в печь, масло вытечет, и вы получите не хрустящий лист, а плотный сухарь", — уточнил пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Можно ли заменить кукурузный крахмал картофельным?

Можно, но кукурузный дает более нейтральный вкус и прозрачный гель. Картофельный сильнее ощущается в послевкусии.

Нужно ли смазывать форму маслом?

Слоеное тесто содержит много жира, но для подстраховки используйте пергамент. Это гарантирует отсутствие прилипания.

Как понять, что пора вынимать пирог?

Ориентируйтесь на колер. Корочка должна стать карамельно-золотистой. Если сомневаетесь — проверьте дно, оно должно пропечься и быть сухим.

Можно ли использовать замороженные персики?

Да, но их нужно предварительно разморозить и тщательно слить лишнюю влагу, иначе пирог размокнет.

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