Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять профессий в одном флаконе: столичные власти делают ставку на универсальных мастеров
Город встанет в одну очередь: перекрытие дамбы в Санкт-Петербурге парализует движение
Опрыскиватель как оружие против сада: 3 ошибки, обнуляющие ваш труд за одну минуту
Хищные инженеры экосистем: анализ 318 пищевых сетей перевернул понимание жизни на Земле
Всё и сразу: при каких условиях российские пенсионеры могут получить единоразовую выплату
Деньги улетают в трубу: привычные ошибки в отпуске обнулят ваш бюджет за считанные дни
Энергетика на грани срыва: удары по объектам и обрывы ЛЭП парализовали жизнь в Крыму
Королеве цветов не предлагают обычный перегной: как вырастить черенки роз без потерь
Не тратьте деньги на зарубежье: в России найдена замена элитным ресурсам Мертвого моря

Обычная сгущенка может стать шедевром: этот простой десерт изменит ваше представление о конфетах

Еда

Забыть о магазинных сладостях с сомнительным составом стало проще. Создать дома конфеты с правильной текстурой можно за 15 минут, если работать по четкой схеме. Здесь нет места спешке — важен контроль температуры и соблюдение пропорций.

домашние конфеты
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
домашние конфеты

Технология приготовления

Главный секрет десертов, которые тают во рту — отсутствие лишней влаги и правильная термическая обработка крахмала. Если перегреть массу, сахар в сгущенном молоке начнет карамелизоваться, превращая мягкую конфету в подобие леденца. Наша задача — прогреть крахмал для снятия "сырого" привкуса, а затем смешать всё в пластичную массу.

"Главное в работе с молочными десертами — чистота процессов и температура. Не допускайте кипения сгущенки, иначе текстура станет жесткой и неоднородной", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Точные ингредиенты

Для эталонного результата используйте весы. Работа "на глаз" — путь к провалу.

  • Кукурузный крахмал — 180 гр.
  • Сгущенное молоко — 200 гр.
  • Сухое молоко — 30 гр.
Параметр Требование
Температура сгущенки Комнатная
Тип крахмала Только кукурузный

Пошаговый план

Название: Домашние молочные конфеты

Время: 15 мин | 🍽 Порции: 4

Инструкция:

  • Шаг 1: Прогрев. Высыпьте 180 грамм крахмала на сухую сковороду с антипригарным покрытием. Помешивайте на малом огне 3-4 минуты. Отложите 3 ст. л. для обвалки.
  • Шаг 2: Эмульсия. В оставшийся теплый крахмал введите сгущенку и сухое молоко. Перемешивайте лопаткой до достижения гладкого, однородного состояния.
  • Шаг 3: Формовка. Сформируйте из теплой массы небольшие квадраты или шарики.
  • Шаг 4: Финальный этап. Обваляйте каждую деталь в отложенном крахмале. Оставьте на 10 минут перед подачей, чтобы структура стабилизировалась.

"Секрет нежной текстуры — в качестве исходного сырья. Если используете сухое молоко, ищите продукт с высокой жирностью, это даст необходимую сливочность", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Секрет Шефа: Посыпьте готовые конфеты горьким какао перед подачей. Горчинка шоколада идеально сбалансирует приторность сгущенного молока.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить кукурузный крахмал картофельным?

Нет. Картофельный крахмал имеет специфический привкус и дает клейкую, вязкую структуру, которая здесь неуместна.

Почему масса липнет к рукам?

Масса не остыла или нарушены пропорции. Убедитесь, что сгущенка не слишком жидкая, а крахмала достаточно.

Как хранить десерт?

В герметичном контейнере при комнатной температуре. Не ставьте в холодильник — конфеты пересохнут и потеряют нежность.

Нужно ли варить сгущенку?

Используйте обычную сырую сгущенку, вареная даст совершенно иную плотность и вкус.

"Домашняя кухня требуют контроля. Если делаете консервацию или сладости, всегда проверяйте срок годности компонентов", — напомнила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по заготовкам Наталья Гусева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Алтайский край
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Девять вспышек за сутки: в ближайшую ночь удар по магнитосфере может лишить спокойного сна
Девять вспышек за сутки: в ближайшую ночь удар по магнитосфере может лишить спокойного сна
Последние материалы
Всё и сразу: при каких условиях российские пенсионеры могут получить единоразовую выплату
Деньги улетают в трубу: привычные ошибки в отпуске обнулят ваш бюджет за считанные дни
Энергетика на грани срыва: удары по объектам и обрывы ЛЭП парализовали жизнь в Крыму
Королеве цветов не предлагают обычный перегной: как вырастить черенки роз без потерь
Не тратьте деньги на зарубежье: в России найдена замена элитным ресурсам Мертвого моря
Чужой в наших водах: амазонский хищник в Астрахани поставил рыбные запасы под удар
Экспресс-ужин за 15 минут: хрустящие вертуты с капустой без лишней возни на кухне
Зарплата может рухнуть вместе с часами: легальная четырехдневка создаст опасный прецедент
Битва за литры в Чите: наглость перекупщиков вынудила волонтеров создать реестры
Эпоха хаоса в нейросетях закончилась: государство заберет контроль над ИИ под один купол
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.