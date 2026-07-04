Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воюют только чужими руками: в Китае высмеяли сказки о прямом столкновении НАТО с Россией
Любителям леденящего кровь зрелища приготовили подарок: эксперты определили лучшие хорроры 2026 года
Потливость ног больше не побеспокоит: просто нанесите это средство на ступни перед тем, как обуться
Лишние побеги воруют весь сахар: без этого действия крупных и сладких арбузов не вырастить
Константиновка взята ВС РФ. Путин подчеркнул, что освобождаются исконные русские земля
Настало время перезагрузки: зачем группа Мантера объявила в розыск самого уставшего россиянина
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Трещина на киевском фасаде: депутаты Рады перестали бояться и пошли против министра обороны
Плоды как бумажные стаканчики: финальный объём и качество урожая перца закладывается в июле

Солить сутками больше не придётся: 10 минут — и огурцы с хрустом залетают на стол

Еда

Хотите закуску, которой не нужно томиться в рассоле сутками? Забудьте про дедовские методы с трехлитровыми банками. Технология шокового посола — это механика давления и соли. Прямо как в шотландском бульоне, где важна каждая деталь, здесь мы берем физику на вооружение. 10 минут — и огурцы с хрустом залетают на стол.

огурцы
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
огурцы

Технологическая карта: малосольные огурцы "Десятиминутка"

Для результата как в ресторане берем плоды калибра "корнишон". Они плотные, сахар в них не успел трансформироваться в крахмал. Ваша задача — нарушить структуру волокон, чтобы соль проникла внутрь мгновенно. Это работает эффективнее, чем длительная консервация, где продукт меняет свою суть под воздействием температур.

  • Ингредиенты:
  • Огурцы (корнишоны) — 2000 гр
  • Соль поваренная — 60 гр (4 ст. ложки)
  • Чеснок сушеный (или свежий) — на кончике ножа
  • Укроп свежий — 1 пучок
  • Черный перец горошком — 5 шт.

Время: 10 мин | 🍽 Порции: 4

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка: Промыть огурцы под проточной водой. Обрезать кончики. Нарезать каждый плод на 4 продольные дольки.
  2. Закладка: Поместить в плотный пакет или контейнер с герметичной крышкой.
  3. Специи: Всыпать соль, раздавленный перец и мелко рубленный укроп. Насыпать чеснок.
  4. Динамика: Закрыть емкость. Перемешивать, интенсивно сдавливая дольки руками 3 минуты. Оставить в покое на 7 минут. Удалить зелень перед подачей.

Секрет Шефа: Если используете свежий чеснок, обязательно давите его ножом "в кашу". Так эфирные масла распределятся по поверхности огурца равномерно, как чесночная пропитка в сырных булочках.

"Работа с овощами требует грубой силы в начале, чтобы раскрыть клеточный сок. Если просто посолить сухие огурцы, вы получите вялый продукт. Механическое воздействие запускает осмотический процесс", — отметила повар Людмила Кравцова.

Параметр Технология
Время засолки 10 минут (против 24 часов)
Структура огурца Хрустящая (за счет свежести)

Это не салат "Пассажирский", где компонентам нужно время на "женитьбу" вкусов. Тут работает прямое воздействие соли на клеточные мембраны. Добиться такого же объема вкуса, как от белорусских пыз, тут не выйдет, но как закуска — это идеал.

"Скорость — враг качества в слоеной выпечке, но не здесь. Для быстрых закусок используйте только перчатки, чтобы активная химия чеснока не въелась в кожу", — предупредила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о малосольных огурцах

Можно ли оставлять зелень в пакете при подаче?

Нет. Укроп после воздействия соли дает горький привкус. Извлекайте его через 10 минут, иначе вкус блюда будет испорчен.

Почему огурцы чернеют при быстром посоле?

Это реакция железа в составе соли или использование йодированной соли. Берите только крупную каменную соль без добавок.

Нужно ли промывать овощи после засолки?

Не требуется. Достаточно промокнуть лишнюю влагу бумажным полотенцем, если планируете эстетичную подачу.

Обязательно ли использовать пакет?

Контейнер предпочтительнее. Герметичный пакет нужен только для того, чтобы прижать дольки плотнее друг к другу без лишних усилий.

"Региональный подход к завтракам и закускам часто диктует свои правила. Мятый огурец — это база, которую признают даже опытные гастрономы", — добавила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Читайте также

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Ад с небес по расписанию: ВКС России устроили ВСУ настоящий ад пробивным рекордом
Мир. Новости мира
Ад с небес по расписанию: ВКС России устроили ВСУ настоящий ад пробивным рекордом
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Мир. Новости мира
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Мирный процесс по Украине на грани перелома: что стоит за спешной дипломатией Уиткоффа и Кушнера
Мирный процесс по Украине на грани перелома: что стоит за спешной дипломатией Уиткоффа и Кушнера
Последние материалы
Настало время перезагрузки: зачем группа Мантера объявила в розыск самого уставшего россиянина
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Трещина на киевском фасаде: депутаты Рады перестали бояться и пошли против министра обороны
Плоды как бумажные стаканчики: финальный объём и качество урожая перца закладывается в июле
Открыть можно — пережить не факт: пять древних хранилищ человечество до сих пор обходит стороной
Игра с огнем у наших границ: Япония нагло целит американскими ракетами по Владивостоку
Гуляш, который хочется доесть до конца: секрет глубокого вкуса вашего любимого блюда
Альянс уже трещит по швам: президент Литвы Науседа предрек скорый распад НАТО на три части
Больше света для плодов: грамотная летняя обрезка для мощного развития всего сада
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.