Нельзя оторваться, пока всё не выпьешь: один нюанс с цитрусом превратит лимонад в нектар

Лимонад должен быть плотным, ароматным и холодным. Если у вас в графине болтается водянистая жидкость с запахом мыла — это не лимонад, это провал. Весь секрет в цедре. Именно в кожуре скрыта вся мощь цитрусовых масел. Сейчас я научу вас готовить концентрат, который решит проблему жары раз и навсегда.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кувшин и стакан лимонада

Технология подготовки цитруса

Хороший лимонад начинается с правильной подготовки сырья. Промываем апельсины под горячей водой — убираем воск, которым заботливо покрывают плоды для долгого хранения. Обсушиваем полотенцем. Затем — холод. Отправляем в морозилку на два часа. Низкая температура разрушает клеточные мембраны, высвобождая максимум эфирных масел при измельчении.

"Заморозка апельсинов — ключевой этап для экстракции вкуса. Без этого вы получите просто сладкую водичку", — отметила повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

База и процесс экстракции

Замороженные плоды режем. Удаляем косточки — они дают лишнюю горечь, которая нам совсем не нужна. Работаем блендером. Добавляем часть сахара. Получившуюся кашицу смешиваем с остатками сахара в банке, заливаем водой и ставим в холод. Это называется мацерация. Время — 8-10 часов. За этот срок ароматика корок переходит в воду.

Компонент Техническая роль Цедра апельсина Источник эфирных масел и яркого цвета. Сахар (1 кг) Консервант и стабилизатор вкусового баланса.

После настаивания концентрат нужно процедить. Дуршлаг, затем марля. Полученную базу мы разводим чистой водой до достижения нужной концентрации. Помните про температурный режим — лимонад сервируется только ледяным.

"Качество воды критически важно, не используйте воду прямо из-под крана, это убьет чистый вкус цитруса", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Рецепт: апельсиновый концентрат

Апельсины — 4 шт.

Лимонная кислота — 30 г (или сок 1 лимона)

Сахар — 1000 г

Вода — 9 л

Шаг 1: Апельсины вымыть, ошпарить, заморозить (2 часа).

Шаг 2: Измельчить с частью сахара в блендере. Смешать с остатком сахара и немного водой.

Шаг 3: Настаивать в холоде 10 часов. Процедить через многослойную марлю.

Шаг 4: Развести до 9 литров водой и добавить кислоту. Подавать со льдом.

Секрет Шефа: Остатки жмыха не выбрасывайте. Проварите их с сахаром — получится плотный цитрусовый джем, как десерты, которые мы превращаем в шедевры.

Ответы на популярные вопросы о лимонаде

Можно ли заменить сахар на мед?

Можно, но вкус станет тяжелее. Мед перебивает тонкие ноты апельсиновой цедры.

Как долго хранится концентрат?

В холодильнике в стерильных бутылках — до 5 суток.

Почему лимонад горчит?

Плохо вымыли воск или попали белые прожилки (альбедо) в большом количестве.

Можно ли использовать готовую газировку?

Разбавляйте концентрат газированной водой непосредственно перед подачей.

"Используйте лесные ягоды или фрукты только тогда, когда уверены в поставщике, безопасность — закон любой кухни", — отметила специалист по заготовкам Наталья Гусева.

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