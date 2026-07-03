Сытно, но совсем не тяжело: скромный шедевр из слоёного теста с копчёной курицей и перцем

Лето требует легкости, но качественный белок никто не отменял. Забудьте про тяжелое тесто и бесконечное ожидание у плиты. Сегодня будем делать куриные гнезда — техничное блюдо из слоеного теста. Здесь важен хруст и сочность, поэтому работаем по протоколу, не допуская лишней влаги в начинке.

Фото: Pravda.Ru by Иван Терентьев is licensed under publiс domain гнезда

Технология сборки соуса и начинки

Слоёное тесто не терпит суеты. Перед работой оно должно быть холодным, чтобы масло не потекло раньше времени. Главный фокус здесь — пикантная творожная начинка или куриный вариант требуют плотной текстуры. Мы будем использовать соус бешамель, чтобы связать ингредиенты. Он добавит сливочного характера, если правильно его выварить до состояния густой эмульсии.

Болгарский перец сначала пассеруем. Нам нужен аджапсандали, где овощи сохраняют форму, не превращаясь в кашу. Две минуты интенсивного прогрева с курицей — и начинка готова.

"Главный секрет хруста — это высокая температура разогретого противня и отсутствие лишней влаги в продуктах. Если начинка слишком жидкая, тесто снизу просто не пропечется", — отметила повар Людмила Кравцова.

Рецептура: Гнезда с курицей

Работа с тестом требует точности, а курица — качественной обжарки. Эти гнезда сделают ваш летний стол эстетичным и сытным.

Название: Куриные гнезда из слоеного теста.

Куриные гнезда из слоеного теста. ⏱ Время: 40 мин | 🍽 Порции: 4

40 мин | 4 Ингредиенты: 500 гр. бездрожжевого слоеного теста;

300 гр. копченой куриной грудки;

180 гр. болгарского перца;

2 зубчика чеснока;

120 гр. твердого сыра;

1 ст. л. сливочного масла (для соуса);

1 ст. л. пшеничной муки;

400 мл. молока.

Соль и свежий перец — по вкусу.

500 гр. бездрожжевого слоеного теста; 300 гр. копченой куриной грудки; 180 гр. болгарского перца; 2 зубчика чеснока; 120 гр. твердого сыра; 1 ст. л. сливочного масла (для соуса); 1 ст. л. пшеничной муки; 400 мл. молока. Соль и свежий перец — по вкусу. Пошаговая инструкция: Шаг 1: Мелко нарубите перец и чеснок. Обжарьте на сковороде до мягкости. Шаг 2: Добавьте нарезанную кубиками грудку. Прогрейте 3 минуты. Шаг 3: В сотейнике растопите масло, добавьте муку, влейте молоко. Венчиком добейтесь однородности. Смешайте соус с начинкой. Шаг 4: Нарежьте тесто на полоски по 3 см. Сверните в спирали-гнезда. Шаг 5: Выложите на пергамент. Наполните начинкой, посыпьте сыром. Выпекайте при 180°C ровно 20 минут до золотистой корочки.

Шаг 1: Мелко нарубите перец и чеснок. Обжарьте на сковороде до мягкости. Шаг 2: Добавьте нарезанную кубиками грудку. Прогрейте 3 минуты. Шаг 3: В сотейнике растопите масло, добавьте муку, влейте молоко. Венчиком добейтесь однородности. Смешайте соус с начинкой. Шаг 4: Нарежьте тесто на полоски по 3 см. Сверните в спирали-гнезда. Шаг 5: Выложите на пергамент. Наполните начинкой, посыпьте сыром. Выпекайте при 180°C ровно 20 минут до золотистой корочки. Секрет Шефа: Смажьте бортики теста желтком с каплей молока перед отправкой в духовку — глянцевый блеск гарантирован.

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Помните, как розунцы или фруктовые галеты зависят от работы с влагой, так и здесь — каждый грамм соуса должен быть на своем месте.

"Для идеального бешамеля молоко всегда добавляйте постепенно, иначе комочки муки испортят всю текстуру соуса", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Нужно ли размораживать тесто полностью?

Нет. Работайте с тестом, когда оно стало пластичным, но осталось холодным на ощупь.

Почему сыр подгорает раньше времени?

Сыр содержит много жира. Добавляйте его за 7-10 минут до конца либо накрывайте фольгой в первые 10 минут выпечки.

Чем заменить копченую грудку?

Используйте запеченное куриное филе или даже обжаренные грибы при строгом соблюдении технологии карамелизации.

Как понять, что гнездо готово?

Цвет должен быть равномерно золотистым. Слои теста на срезе должны отчетливо просматриваться.

Работа с тестом — это дисциплина. Не пытайтесь изобрести велосипед, просто следуйте температуре духовки и качеству ингредиентов.

"Используйте только проверенные сорта сыра, которые хорошо плавятся, иначе вместо тягучей начинки вы получите сухую корку", — резюмировала кондитер Ольга Ефимова.

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