Раскладываю мясо и гречку по баночкам — ставлю в автоклав: тушёнка на 10 обедов вперёд, готовится сама

Забудьте про консервную жесть из супермаркета, где мяса — на один зуб, а остальное — непонятное желе. Настоящая тушенка — это технология, точность и правильный колер. Мы не просто варим кашу, мы упаковываем полноценный обед в стекло под давлением. Минимум движений, максимум результата. Если в шкафу стоят такие банки, вы хозяин положения. Открыл, разогрел — и получил ресторанный уровень за пять минут.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречка с тушенкой в банках

База и подготовка: мясо и специи

Для идеальной пары берем говядину. Вырезка тут не нужна — берите лопатку или заднюю часть, где достаточно соединительной ткани. После 100 минут при 120 градусах она превратится в нежнейшие волокна. Нарезаем кубиком по 3-4 см. Не мельчите, иначе получите паштет.

"Мясо должно быть зрелым. Если закладываете говядину в автоклав, не бойтесь специй — крупа вытянет часть соли и аромата на себя. Главное — не переборщить с маслом, если куски и так жирные", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важный момент — лук. Сырой лук в автоклаве иногда дает специфический «вареный» привкус. Я использую сушеный жареный лук собственного приготовления. Он дает тот самый глубокий аромат пассеровки. Если его нет — делайте классическую зажарку на моркови и луке, это создаст правильную органолептику блюда.

Технология сборки: почему важна последовательность

Работаем как на конвейере. В чистую банку 0,5 литра идет 150 граммов мяса. Это фундамент. Сверху насыпаем промытую гречку. Три столовых ложки с горкой — это около 60 граммов. Больше нельзя: крупа раздуется и выбьет крышку или превратит всё в сухой монолит. Нам нужна сочность.

Ингредиент Дозировка на 0,5 л Говядина (мякоть) 150 г Гречневая крупа (сухая) 60 г (3 ст. л.) Соль поваренная 5-6 г (0,5 ч. л.) Жир (топленое масло) 10 г (1 ч. л.)

Заливаем воду строго «по плечики». Оставьте 2 сантиметра воздуха под крышкой — это температурная заслонка. Если зальете под завязку, при расширении жидкость взорвет замок крышки. Вода должна быть чистой, фильтрованной, без лишних солей.

"Герметичность — закон. Если используете крышки твист-офф, проверяйте их на деформацию. Даже микротрещина в лаке приведет к порче продукта при хранении вне холодильника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Автоклавирование: работа с давлением и жаром

Здесь начинается физика. Загружаем банки, фиксируем крышки. Нам нужно 120 градусов Цельсия. Это критическая точка, при которой погибают любые микроорганизмы, включая возбудителей ботулизма. Время экспозиции — 100 минут. За это время гречка впитает мясной сок, а мясо станет мягким, как масло.

Время: 120 мин

Порции: 10 банок по 0,5 л

Ингредиенты:

Говядина (лопатка/окорок) — 1,5 кг

Гречневая крупа — 600 гр

Масло топленое (гхи) — 100 гр

Лук сушеный жареный — 50 гр

Соль — 50 гр

Специи для мяса (кориандр, черный перец) — 20 гр

Вода фильтрованная — по объему

Инструкция:

Шаг 1: Нарезать мясо кубиком, смешать со специями и растительным маслом для распределения ароматов.

Шаг 2: В каждую банку выложить 150 г мяса, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. лука и 3 ст. л. промытой гречки.

Шаг 3: Добавить топленое масло для сочности, залить водой по плечики банки.

Шаг 4: Закатать крышки, стерилизовать в автоклаве при 120°C ровно 100 минут.

"Такие заготовки выручают общепит в плане заготовок «на случай». Правильно приготовленная дома каша с мясом по ГОСТу — это золотой стандарт питания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о домашней тушенке

Можно ли готовить без автоклава в духовке?

Можно, но температурный режим в духовке нестабилен. Для длительного хранения вне холодильника автоклав — единственный безопасный способ, гарантирующий 120 градусов внутри продукта.

Какую еще крупу можно использовать?

Перловка, рис или горох работают по той же схеме. Но помните: перловку нужно замачивать, а для риса брать чуть меньше крупы, так как он сильнее увеличивается в объеме.

Сколько хранится такая банка?

В темном прохладном месте (кладовке) при соблюдении технологии и температурного режима 120 градусов — до двух лет. Но уверяю, она закончится через месяц.

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