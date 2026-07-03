Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 миллиардов, чтобы пережить зиму: Поморье попросило федеральный центр спасти отопительный сезон
Топливо не спрашивает документов: Индия отрицает поставки топлива Россию, но мониторинг говорит иное
Техника не прощает амбиций: попытка улучшить заводские характеристики обернется крахом узлов
Маятник качнулся в другую сторону: ценам на баррель нефти Brent предрекли резкий обвал
Арбузный сезон в Омске: опасны ли ранние ягоды и что показали проверки Роспотребнадзора
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Осторожно, птицы: почему купание в утиных водоемах — это угроза для организма
Лесной призрак в Калужских засеках: засняли редчайшую птицу, которая годами скрывалась в чаще
Город полнится домыслами: власти Астрахани дают жесткий ответ

Раскладываю мясо и гречку по баночкам — ставлю в автоклав: тушёнка на 10 обедов вперёд, готовится сама

Еда

Забудьте про консервную жесть из супермаркета, где мяса — на один зуб, а остальное — непонятное желе. Настоящая тушенка — это технология, точность и правильный колер. Мы не просто варим кашу, мы упаковываем полноценный обед в стекло под давлением. Минимум движений, максимум результата. Если в шкафу стоят такие банки, вы хозяин положения. Открыл, разогрел — и получил ресторанный уровень за пять минут.

Гречка с тушенкой в банках
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречка с тушенкой в банках

База и подготовка: мясо и специи

Для идеальной пары берем говядину. Вырезка тут не нужна — берите лопатку или заднюю часть, где достаточно соединительной ткани. После 100 минут при 120 градусах она превратится в нежнейшие волокна. Нарезаем кубиком по 3-4 см. Не мельчите, иначе получите паштет.

"Мясо должно быть зрелым. Если закладываете говядину в автоклав, не бойтесь специй — крупа вытянет часть соли и аромата на себя. Главное — не переборщить с маслом, если куски и так жирные", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важный момент — лук. Сырой лук в автоклаве иногда дает специфический «вареный» привкус. Я использую сушеный жареный лук собственного приготовления. Он дает тот самый глубокий аромат пассеровки. Если его нет — делайте классическую зажарку на моркови и луке, это создаст правильную органолептику блюда.

Технология сборки: почему важна последовательность

Работаем как на конвейере. В чистую банку 0,5 литра идет 150 граммов мяса. Это фундамент. Сверху насыпаем промытую гречку. Три столовых ложки с горкой — это около 60 граммов. Больше нельзя: крупа раздуется и выбьет крышку или превратит всё в сухой монолит. Нам нужна сочность.

Ингредиент Дозировка на 0,5 л
Говядина (мякоть) 150 г
Гречневая крупа (сухая) 60 г (3 ст. л.)
Соль поваренная 5-6 г (0,5 ч. л.)
Жир (топленое масло) 10 г (1 ч. л.)

Заливаем воду строго «по плечики». Оставьте 2 сантиметра воздуха под крышкой — это температурная заслонка. Если зальете под завязку, при расширении жидкость взорвет замок крышки. Вода должна быть чистой, фильтрованной, без лишних солей.

"Герметичность — закон. Если используете крышки твист-офф, проверяйте их на деформацию. Даже микротрещина в лаке приведет к порче продукта при хранении вне холодильника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Автоклавирование: работа с давлением и жаром

Здесь начинается физика. Загружаем банки, фиксируем крышки. Нам нужно 120 градусов Цельсия. Это критическая точка, при которой погибают любые микроорганизмы, включая возбудителей ботулизма. Время экспозиции — 100 минут. За это время гречка впитает мясной сок, а мясо станет мягким, как масло.

  • Время: 120 мин
  • Порции: 10 банок по 0,5 л

Ингредиенты:

  • Говядина (лопатка/окорок) — 1,5 кг
  • Гречневая крупа — 600 гр
  • Масло топленое (гхи) — 100 гр
  • Лук сушеный жареный — 50 гр
  • Соль — 50 гр
  • Специи для мяса (кориандр, черный перец) — 20 гр
  • Вода фильтрованная — по объему

Инструкция:
Шаг 1: Нарезать мясо кубиком, смешать со специями и растительным маслом для распределения ароматов.
Шаг 2: В каждую банку выложить 150 г мяса, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. лука и 3 ст. л. промытой гречки.
Шаг 3: Добавить топленое масло для сочности, залить водой по плечики банки.
Шаг 4: Закатать крышки, стерилизовать в автоклаве при 120°C ровно 100 минут.

"Такие заготовки выручают общепит в плане заготовок «на случай». Правильно приготовленная дома каша с мясом по ГОСТу — это золотой стандарт питания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о домашней тушенке

Можно ли готовить без автоклава в духовке?

Можно, но температурный режим в духовке нестабилен. Для длительного хранения вне холодильника автоклав — единственный безопасный способ, гарантирующий 120 градусов внутри продукта.

Какую еще крупу можно использовать?

Перловка, рис или горох работают по той же схеме. Но помните: перловку нужно замачивать, а для риса брать чуть меньше крупы, так как он сильнее увеличивается в объеме.

Сколько хранится такая банка?

В темном прохладном месте (кладовке) при соблюдении технологии и температурного режима 120 градусов — до двух лет. Но уверяю, она закончится через месяц.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, повар Людмила Кравцова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
До прямого конфликта России с НАТО остается шаг: Западу придется выбрать между Киевом и катастрофой
Военные новости
До прямого конфликта России с НАТО остается шаг: Западу придется выбрать между Киевом и катастрофой
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Мир. Новости мира
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Последние материалы
Арбузный сезон в Омске: опасны ли ранние ягоды и что показали проверки Роспотребнадзора
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Осторожно, птицы: почему купание в утиных водоемах — это угроза для организма
Лесной призрак в Калужских засеках: засняли редчайшую птицу, которая годами скрывалась в чаще
Город полнится домыслами: власти Астрахани дают жесткий ответ
Раскладываю мясо и гречку по баночкам — ставлю в автоклав: тушёнка на 10 обедов вперёд, готовится сама
Гость из Амазонки добрался до Пермского края: необычного сома поймали в местной реке
Экономику зажали до хруста: монетарная политика превратила Россию в кладбище предприятий
Мебель "уехала" и двери не закрываются: как понять, что вашему дому срочно нужна помощь
Омск становится культурной столицей: как получить уникальную транспортную карту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.