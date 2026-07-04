Гуляш, который хочется доесть до конца: секрет глубокого вкуса вашего любимого блюда

Обычный гуляш часто превращается в рутинное блюдо, где мясо просто тушится с луком и морковью. Однако вкус подливы и текстура говядины могут кардинально измениться, если нарушить привычный порядок действий. Один дополнительный компонент превращает соус в густую шелковистую массу с легким подтоном копчения. Использование сухофруктов в мясных блюдах — старый метод, который на практике доказывает свою эффективность при работе с жесткими отрубами.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гуляш с черносливом

Технология приготовления гуляша с секретным ингредиентом

Для создания насыщенного вкуса лучше всего подходит говяжья лопатка. Это мясо обладает достаточным количеством соединительной ткани, которая при длительном томлении дает необходимую вязкость соусу. Основной задачей становится правильная карамелизация поверхности кусков, чтобы запечатать сок внутри.

Ингредиенты

Говядина (лопатка) — 1000 г.

Репчатый лук — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Чернослив без косточек — 150 г.

Томатная паста — 100 г.

Чеснок — 4 зубчика.

Сладкая паприка — 1 ч. л.

Хлопья чили — 0.5 ч. л.

Вода или бульон — 250 мл.

Растительное масло — 40 мл.

Соль и черный перец — по вкусу.

Свежий базилик — 20 гр.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Мясо режется кубиками по 3–4 см. Лук — полукольцами, морковь — тонкими дисками.

Шаг 2. Раскалить сотейник с маслом. Обжарить говядину порциями до уверенной коричневой корки. Это залог аромата всей подливы.

Шаг 3. Вынуть мясо. В том же жире обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь. Готовить 4 минуты.

Шаг 4. Вернуть мясо в сотейник. Добавить нарезанный чернослив, измельченный чеснок, специи и томатную пасту. Размешать, чтобы паста слегка обжарилась.

Шаг 5. Залить водой или бульоном. После закипания выставить минимальный огонь. Накрыть плотной крышкой.

Шаг 6. Тушить 1.5–2 часа. Мясо должно распадаться на волокна при нажатии вилкой.

Добавьте в соус щепотку молотого кориандра вместе с паприкой. Это усилит "мясной" профиль блюда и подчеркнет аромат чернослива.

"Главная ошибка домашних кулинаров — спешка. Чернослив должен провести в сотейнике не меньше полутора часов, чтобы его пектины сработали как загуститель. Если добавить его в конце, вы получите просто мясо с сухофруктами, а не единую глубокую гастрономическую композицию", — отметила специально для Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Важный нюанс: выбор и подготовка мяса

Тот самый секрет успеха кроется не только в добавках, но и в температурном режиме. Если бросить всё мясо на сковороду одновременно, температура масла упадет, и говядина начнет вариться в собственном соку. Этого допускать нельзя. Жарить нужно небольшими партиями, тогда процесс формирования корочки пройдет правильно.

Мясо должно быть комнатной температуры, иначе оно мгновенно остудит сковороду. Качественный гуляш не терпит лишней влаги на старте. Перед жаркой каждый кусок стоит промокнуть бумажным полотенцем. Такой вариант подготовки гарантирует, что соус получится чистым, без серого белкового осадка.

Параметр Значение для идеального результата Тип нарезки Крупный куб (мясо меньше сохнет) Интенсивность огня Максимальный при жарке, минимальный при тушении Качество чернослива Мясистый, без химического запаха "жидкого дыма"

"Многие боятся лишней сладости, но томатная паста своей кислотой полностью ее компенсирует. Главное — не использовать копченый чернослив, если не хотите получить слишком резкий аромат. Обычного вяленого достаточно для тонкого решения вкусовой задачи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Важным этапом является деглазирование сковороды. После жарки мяса на дне остаются прижаренные частицы — это концентрат вкуса. Когда в сотейник вливается жидкость или добавляется лук, эти частицы растворяются и переходят в соус. Это простое правило позволяет добиться ресторанного уровня блюда на обычной кухне.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении гуляша

Можно ли заменить говядину свининой?

Да, но время тушения сократится до 45–60 минут. При этом соус может получиться менее плотным, так как в свинине меньше коллагена. В таком случае чернослив стоит нарезать помельче.

Нужно ли замачивать чернослив перед добавлением?

Если плоды слишком сухие и твердые, их можно залить кипятком на 10 минут. Если же сухофрукты мягкие, они отлично разойдутся в соусе без предварительных манипуляций.

Что делать, если соус получается слишком жидким?

Снимите крышку за 20 минут до готовности и прибавьте огонь. Лишняя влага выпарится, а соус станет густым и глянцевым за счет сахаров из моркови и чернослива.

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