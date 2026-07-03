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Воздушные, как облако: готовим легендарные сырные булочки с чесночным ароматом

Еда

Главный секрет этих сырных булочек — в двойной чесночной пропитке и использовании кефирной основы, которая делает мякиш невероятно нежным. Многие совершают ошибку, пересушивая выпечку в духовке, однако правильный температурный режим и финальное смазывание эмульсией из масла и воды позволяют сохранить текстуру мягкой, как пух.

пышные булочки с сыром
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
пышные булочки с сыром

Подготовка теста и начинки

Основой для закусочных булочек служит дрожжевое тесто на кефире. Важно помнить, что один кисломолочный ингредиент делает тесто воздушным, если активировать дрожжи в теплой среде. Сначала 200 г кефира подогревают строго до 35-40 °C. К нему добавляют 5 г сахара, 10 г сухих дрожжей и около 70 г муки. Состав оставляют до появления активной пены.

"При работе с кефирным тестом важно не переборщить с мукой, иначе мякиш будет плотным. Тесто должно оставаться мягким и слегка липким", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Когда опара готова, в нее вводят 2 яйца, 5 г соли, оставшуюся муку (всего 400 г) и 40 г растительного масла. После замеса массу убирают в теплое место на 40 минут. Пока основа подходит, необходимо подготовить начинку: 200 г тертого сыра смешивают с 70-100 г мягкого сливочного масла, 10 г свежей зелени и 3 г сухого чеснока. Правильная инженерная технология идеального дрожжевого теста подразумевает, что начинка не должна быть слишком жидкой, чтобы рулет держал форму.

Сборка и температурный режим

Подошедшее тесто раскатывают в пласт толщиной 3-4 мм. По нему равномерно распределяют масляно-сырную массу и сворачивают в нетугой рулет. Заготовку разрезают на 12 равных частей. Если вы ищете более быстрые варианты обеда, обратите внимание на то, как готовится сочная запеканка из кабачков, но для ароматных булочек потребуется еще 30-40 минут на расстойку прямо в форме.

"Расстойка перед духовкой — критический этап. Если отправить булочки печься сразу, они лопнут и потеряют нежность. Дайте им хорошо увеличиться в объеме", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Выпекают сыробоны при 180 °C в течение 20-30 минут. Пока они в духовке, готовится чесночная глазурь: смешайте 40 г воды, 40 г растительного масла, 20 г измельченного чеснока и 5 г зелени. Горячие изделия смазывают этой смесью сразу после извлечения из печи — это гарантирует глянцевый блеск и мощный аромат. По такому же принципу быстрого приготовления, как шоколадный торт на сковороде, эти булочки становятся спасением, когда нужно быстро подать дополнение к первому блюду.

Ингредиент Вес/Количество Назначение
Кефир 200 г Основа для мягкости теста
Мука пшеничная 400 г Главный структурный компонент
Сыр (любой твердый) 200 г Начинка
Чеснок свежий 20 г Для финальной пропитки

Многие хозяйки переживают за калорийность такой выпечки, но домашние булочки всегда выигрывают у покупных по составу. Это гораздо полезнее, чем, например, крабовый салат из сурими сомнительного качества. Домашняя сдоба на качественном масле — это честный вкус и понятные ингредиенты.

"Сырные булочки отлично хранятся. Если они подсохли на следующий день, просто сбрызните их водой и прогрейте минуту в микроволновке — они снова станут как из печи", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о сырных булочках

Можно ли использовать обычное молоко вместо кефира?

Да, можно, но именно молочная кислота в кефире обеспечивает ту самую экстремальную воздушность мякиша. Если используете молоко, добавьте в него чайную ложку лимонного сока.

Какой сыр лучше всего подходит для начинки?

Подойдет любой полутвердый сорт (Гауда, Тильзитер, Российский), который хорошо плавится. Для более пикантного вкуса можно смешать его с небольшим количеством сулугуни.

Почему булочки получились жесткими?

Скорее всего, вы переложили муки на этапе замеса или перепекли их в духовке. Также важно смазывать их чесночной эмульсией, пока они еще очень горячие.

Как лучше хранить готовую выпечку?

Храните булочки в плотно закрытом пакете или контейнере после полного остывания при комнатной температуре до 2 дней или в холодильнике до 4-5 дней.

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Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар столовой Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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