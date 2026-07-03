Экономим и радуем близких: розунцы — лучшая альтернатива магазинным сладостям

Пустая ваза для сладостей к вечернему чаю часто заставляет искать быстрые решения из того, что найдется в кухонном шкафу. Когда запасы покупного печенья исчерпаны, на выручку приходит старый метод приготовления хрустящих "розунцев", требующий лишь пары яиц и немного муки. Этот способ позволяет получить целую гору золотистой выпечки, которая ценится за характерные воздушные пузырьки и рассыпчатую текстуру.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний хворост в сахарной пудре

Рецепт классических розунцев

Для создания этого блюда не требуется сложная кухонная техника или редкие продукты. Основа — простое эластичное тесто, которое при жарке в масле превращается в невесомое лакомство. Главное — соблюсти пропорции, чтобы заготовки не впитали лишний жир и остались сухими.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Мука пшеничная — 300 г.

Водка — 20 мл.

Сахар — 25 г.

Соль — 2 г.

Растительное масло — 200 мл (для фритюра).

Сахарная пудра — 30 г.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Соедините яйца с сахаром и солью. Влейте алкоголь — он предотвратит избыточное поглощение масла и сделает вариант теста более хрустящим. Постепенно вводите муку, добиваясь плотной консистенции.

"Добавление крепкого спиртного в бездрожжевое тесто — это классический прием. При высокой температуре спирт испаряется мгновенно, разрыхляя структуру изнутри. Именно благодаря этому на поверхности появляются те самые аппетитные пузырьки", — объяснил пекарь Иван Терентьев.

Шаг 2. Оберните массу пленкой и забудьте о ней на полчаса. Это нужно, чтобы клейковина расслабилась, иначе при раскатке диск будет постоянно стягиваться обратно.

Технология тонкой раскатки

Многие допускают ошибку, оставляя пласт слишком толстым. На деле же секрет идеального результата кроется в прозрачности теста. Если через него виден рисунок столешницы, значит, выпечка получится по-настоящему невесомой.

Параметр Значение для успеха Толщина теста 1–1.5 мм Температура масла 170–180 градусов

Тот самый секрет: заготовки нужно нарезать ромбами, делать прорезь в центре и выворачивать один край. Такая форма увеличивает площадь соприкосновения с горячим маслом, обеспечивая равномерный колер. Правильный процесс обжарки занимает не более минуты с каждой стороны.

"Такая выпечка хороша своей универсальностью. Если дома нет сахарной пудры, можно подать розунцы с медом или вареньем. Но важно помнить: пудрой посыпают только после того, как лишнее масло впитается в бумажное полотенце, иначе получится липкая каша", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

Готовые изделия следует выкладывать на салфетки в один слой. Если свалить их горячими в общую кучу, нижние ряды размокнут от пара и потеряют свои хрустящие свойства. Подобная деталь часто игнорируется новичками, но именно она отвечает за сохранность структуры десерта на следующий день.

Чтобы сладость ощущалась ярче, в тесто можно добавить ванилин или лимонную цедру. Однако избыток сахара в самой массе приведет к быстрому подгоранию во фритюре, поэтому лучше ограничиться посыпкой сверху. Тщательная подготовка гарантирует, что ни одна ошибка не испортит домашнее чаепитие.

Ответы на популярные вопросы о розунцах

Зачем в тесте нужна водка?

Спирт снижает температуру горения теста и способствует образованию воздушных карманов. В готовом продукте алкоголь полностью отсутствует, так как испаряется в первые секунды жарки.

Можно ли жарить розунцы на сливочном масле?

Нет, сливочное масло начнет дымить и гореть гораздо раньше, чем тесто успеет прожариться. Для фритюра подходит только рафинированное растительное масло высокой степени очистки.

Как долго хранится такая выпечка?

В закрытом контейнере розунцы остаются хрустящими до трех дней. Если оставить их на открытом воздухе, они могут напитаться влагой из помещения и стать мягкими.

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