Вода, зеленая гречка да овощи с грядки: варю суп-пустячок — легкий, ароматный и почти диетический

Зеленая гречка — это не про диеты для бледных девиц. Это рабочий продукт. В отличие от стандартной коричневой крупы, которую жарили до смерти в промышленных печах, "зеленка" сохраняет структуру, живой вкус и весь запас нутриентов. Суп на её основе требует техничного подхода: овощи должны хрустеть, а крупа — дойти до идеальной кондиции, не превратившись в кашу. Разбираем базу вегетарианского супа, который зарядит вас энергией, а не просто заполнит желудок горячей водой.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Суп с зеленой гречкой

Технология: как не убить продукт

Запомните: овощной суп без мяса выиграет только за счет текстуры и правильной обжарки. Если вы просто свалите всё в кастрюлю — получите столовское варево. Нам нужен колер. Лук и морковь пассеруем на сильном огне, чтобы сахара карамелизировались. Это создаст "тело" бульона и даст ту самую глубину вкуса, которой обычно не хватает постным блюдам.

"Главная ошибка домашних кулинаров при варке зеленой гречки — переварка. Эта крупа готовится быстрее обжаренной. Если её передержать, суп станет мутным из-за выделившегося крахмала. 15-20 минут — это потолок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Брокколи и сладкий перец — это финишные аккорды. Их бросают в самом конце. Брокколи должна сохранить ярко-зеленый цвет. Если она стала оливково-бурой — вы её переварили, и витамины улетели в трубу. Только аль денте.

Рецепт супа с зеленой гречкой и брокколи

Время: 40 мин

Порции: 3

Ингредиенты:

Вода — 800 мл

Зеленая гречка — 50 гр

Морковь — 1 шт

Лук репчатый — 1 шт

Перец сладкий — 1 шт

Брокколи — 120 гр

Сушеный укроп — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт

Растительное масло — 15 мл

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Подготовка. Лук режем жестким кубиком, морковь трем на крупной терке. Перец шинкуем соломкой. Брокколи разбираем на мелкие соцветия — они должны помещаться в ложку.

Шаг 2: Создание базы. В кастрюле с толстым дном разогреваем масло. Закидываем лук и морковь. Жарим до четкого золотистого цвета. Нам нужен аромат жареных овощей.

Шаг 3: Работа с крупой. Промытую гречку отправляем к овощам, добавляем укроп и лавровый лист. Заливаем водой. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим 15-20 минут. Гречка должна стать мягкой, но не развалиться.

Шаг 4: Финальный аккорд. Вводим перец и брокколи. Варим не более 8-10 минут. Посолили, поперчили. Снимаем с огня.

Шаг 5: Отдых. Накройте суп крышкой и дайте ему постоять 10 минут. Это нужно для стабилизации вкуса.

"Для постного меню гречневый суп идеален, но не забывайте про специи. Зеленая гречка любит пряности. Добавьте щепотку куркумы для цвета или немного чеснока в самом конце для аромата", — отметил в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Если планируете хранить суп дольше одного дня, помните: гречка продолжит впитывать воду в холодильнике. На утро суп может стать густой кашей. Лучше готовить на один-два раза.

Показатель (на 100г) Значение Калорийность 39 ккал Белки / Жиры / Углеводы 1г / 1г / 4г

"Зеленая гречка — аутентичный продукт для регионов России. Её использовали задолго до появления привычной нам коричневой крупы. В супах она раскрывается совершенно иначе, давая легкий ореховый привкус", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о супе с зеленой гречкой

Нужно ли замачивать зеленую гречку перед варкой?

Для супа — нет. Достаточно тщательно промыть её холодной водой. Замачивание превратит крупу в кисель в процессе термической обработки.

Можно ли использовать замороженную брокколи?

Да. Но закладывайте её за 5 минут до готовности, не размораживая заранее, чтобы она не потеряла форму.

Чем заменить укроп?

Зеленая гречка отлично сочетается с тимьяном или базиликом. Это добавит супу средиземноморский оттенок.

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