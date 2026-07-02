Наваристый харчо без многочасовой варки: один ингредиент заметно экономит время

Классический грузинский суп требует многочасового томления говядины, но технологию можно ускорить без потери качества. Использование мясного фарша позволяет сократить время термообработки, сохраняя плотность бульона и выраженную пряность состава. Этот метод делает блюдо доступным для быстрого ужина.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Суп харчо с фаршем

Технология приготовления и выбор компонентов

Ключ к успеху — реакция Майяра при обжарке мяса. Вместо длительной экстракции веществ из кости мы используем быструю карамелизацию мясного белка на сковороде. Фарш должен быть исключительно говяжьим, с содержанием жира не более 15–20 процентов. Слишком постное мясо сделает суп плоским, а избыточный жир перебьет аромат специй.

"Харчо — это баланс кислоты и остроты. Если вы используете фарш, не забывайте тщательно разбивать его лопаткой при жарке, чтобы не образовалось крупных комков. Это обеспечит правильную текстуру при последующей варке с рисом", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для создания необходимой кислотной среды традиционно используется соус ткемали или пюре из свежих томатов. Важно вводить их после того, как мясо полностью изменило цвет, чтобы кислота не заблокировала процесс размягчения волокон. Рис лучше выбирать длиннозерный: он дает нужную густоту, но не превращает суп в кашу, в отличие от круглозерных сортов.

Рецепт быстрого харчо с говядиной

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 400 гр;

Рис белый — 90 гр;

Лук репчатый — 1 шт;

Чеснок — 2 зубчика;

Помидоры свежие — 250 гр;

Томатная паста — 2 ст. л;

Хмели-сунели — 1 ч. л.;

Ткемали — 1 ст. л;

Лавровый лист — 1 шт;

Масло растительное — 30 мл;

Зелень (кинза, петрушка) — 1 пучок;

Соль, черный перец — по вкусу.

Параметр Значение Калорийность 365 ккал Белки 19.98 г Жиры 20.72 г Углеводы 24.01 г

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Пассируйте мелко нарезанный лук в кастрюле с толстым дном на разогретом масле до прозрачности. Избегайте подгорания, иначе бульон приобретет горький привкус.

Шаг 2. Добавьте говяжий фарш. Интенсивно перемешивайте массу 10 минут, пока мясо не станет коричневым. Это критически важно для формирования вкуса, напоминающего насыщенный бульон.

"Качество мяса — это база. Если фарш выделяет слишком много воды, не накрывайте крышкой, дайте влаге выпариться и начните именно жарить продукт. Только тогда появится тот самый мясной дух", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Шаг 3. Введите измельченные томаты и пасту. Добавьте специи и томите 3 минуты. Затем всыпьте промытый рис, залейте 2 литрами крутого кипятка и варите 15–20 минут на минимальном огне.

Шаг 4. За 5 минут до готовности добавьте ткемали, лавровый лист и раздавленный чеснок. После выключения огня обязательно засыпьте рубленую зелень и дайте блюду отдохнуть под крышкой 15 минут. Это необходимо для гармонизации ароматов.

"Свежая зелень в горячем супе — это летучие эфирные масла. Никогда не кипятите кинзу, иначе она потеряет свой профиль и станет просто травой", — подчеркнул эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о харчо

Можно ли использовать свиной фарш?

В оригинальной рецептуре используется говядина. Свинина сделает суп слишком жирным и лишит его характерного терпкого вкуса.

Чем заменить ткемали?

Если соуса нет, используйте лимонный сок или немного яблочного уксуса, но аромат при этом изменится.

Какой рис лучше брать?

Идеально подходит сорт жасмин или басмати, так как они сохраняют форму. Если вы любите более кремовую текстуру, можно взять круглозерный рис.

Рекомендация: для глубины вкуса добавьте в конце приготовления столовую ложку мелко перетертых грецких орехов. Это создаст бархатистую структуру и усилит ореховые нотки специи уцхо-сунели.

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