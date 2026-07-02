Вредные сосиски оказались мифом: смена способа приготовления превратит их в полезный продукт

Мясные полуфабрикаты промышленного производства часто становятся объектом критики со стороны медиков из-за избытка соли, консервантов и скрытых жиров. Однако диетолог и эндокринолог Антон Поляков утверждает, что сосиски и сардельки могут быть полезны, если изменить подход к их приготовлению.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сосиски

Домашняя альтернатива магазинным полуфабрикатам

По мнению эксперта, основная опасность кроется в составе покупных изделий, поэтому от них лучше отказаться полностью. Безопасной и даже питательной заменой станут продукты, приготовленные самостоятельно из проверенных ингредиентов. Если использовать качественный мясной фарш, натуральные специи и оболочку, то итоговый результат по биологической ценности не уступит привычным домашним блюдам.

"Что касается пользы сосисок и сарделек. Если делаются домашние продукты из обычного фарша, в которые добавляются обычные соль, перец, лук и другие специи, а после для всего этого используют натуральную кишку, то в целом это будет неплохой продукт. Такие сосиски и сардельки можно сравнить с котлетой", — цитирует Полякова сайт aif.ru.

"Домашние колбасные изделия действительно выигрывают у заводских, так как вы лично контролируете количество натрия и отсутствие усилителей вкуса, которые провоцируют отеки и нагружают печень", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Частота употребления и правила выбора

Врач подчеркнул, что натуральные мясные изделия без химических добавок допустимо включать в рацион на регулярной основе. Например, качественные котлеты из рубленого мяса можно употреблять практически ежедневно без вреда для метаболизма. К слову, для тех, кто ищет разнообразия в обеденном меню, отличным вариантом станет сочный рулет с курицей, который готовится быстрее классической домашней колбасы.

Важно помнить, что промышленная переработка мяса часто включает использование нитрита натрия для придания розового цвета, что делает продукт потенциально вредным при частом поедании. Домашнее же производство позволяет избежать подобных рисков. Чтобы сбалансировать такой прием пищи, специалисты рекомендуют добавлять больше клетчатки, используя свежий укроп или другие виды зелени в качестве гарнира.

Ответы на популярные вопросы о сосисках и сардельках

Чем опасны магазинные сосиски?

Основной вред заключается в высоком содержании соли, фосфатов, усилителей вкуса и трансжиров, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и почки.

Можно ли давать сосиски детям?

Гастроэнтерологи рекомендуют предлагать детям только специализированные детские серии с жестким контролем состава или изделия домашнего приготовления из индейки или говядины.

Как отличить качественную сардельку по внешнему виду?

Натуральный продукт не должен быть ярко-розовым; сероватый оттенок вареного мяса указывает на отсутствие избыточного количества красителей и фиксаторов цвета.

Правда ли, что домашние сосиски полезнее котлет?

Они идентичны по составу, если приготовлены из одного и того же фарша. Разница заключается лишь в форме и способе термической обработки (варка вместо жарки).

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