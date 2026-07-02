Утро в стиле гурман: необычные сырники, которые захочется повторить

Добавление благородного сыра с плесенью превращает обычные сырники в изысканное блюдо ресторанного уровня, где сладость творожной основы контрастирует с острым пикантным послевкусием горгонзолы. Главный секрет идеальной текстуры заключается в предварительном удалении лишней влаги из творога, что позволяет минимизировать количество муки и получить нежное, тающее во рту суфле вместо плотных "резиновых" лепешек.

Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырники

Подготовка творожной основы

Для приготовления десерта потребуется 400 г творога. Если продукт кажется слишком влажным, его необходимо тщательно отжать через плотное кухонное полотенце — это критически важный этап. В противном случае тесто "поплывет", и вам придется добавлять избыточное количество муки, что испортит деликатный вкус. Чтобы добиться однородности, протрите творог через мелкое сито.

"При работе с творогом важно помнить, что лишняя сыворотка — враг любой выпечки. Если вы используете домашний продукт, лучше отвесить его на пару часов, тогда структура сырников будет безупречной", — объяснила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

К подготовленной массе добавьте один яичный желток, 20 г сахарной пудры (любители сладкого могут увеличить дозу до 50 г) и пакетик ванильного сахара по желанию. Использование пудры вместо кристаллического сахара помогает сохранить густоту теста, так как сахар при нагревании начинает активно выделять сироп.

Горгонзола и нюансы смешивания

Изюминка рецепта — 70 г голубого сыра. Горгонзолу нужно раскрошить и добавить к творожной массе. Все ингредиенты следует тщательно растереть вилкой до равномерного распределения вкраплений плесени. После этого вводится 50-60 г пшеничной муки. В результате должно получиться довольно густое, податливое тесто, из которого легко формировать заготовки. Аналогичным образом творог и вишня создают гармоничный дуэт в десертах без муки, где чистота молочного вкуса выходит на первый план.

"Голубой сыр придает тесту особую кремовость. Не пытайтесь растереть его в пыль — небольшие мягкие кусочки горгонзолы, попадающиеся внутри сырника, создают тот самый эффект премиального завтрака", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Секреты жарки до золотистой корочки

Сформуйте небольшие шайбы, обваляйте их в муке для создания защитного слоя. Обжаривать сырники нужно на разогретом растительном масле на среднем огне. Важно поймать момент, когда корочка станет уверенно золотистой. Аналогичная манипуляция с овощами помогает избежать лишней воды в запеканках, и здесь принцип тот же — быстрая карамелизация поверхности сохраняет сочность внутри.

Ингредиент Количество Рекомендация Творог 9% 400 г Протереть через сито для нежности Горгонзола 70 г Крошить руками, не плавить заранее Сахарная пудра 20-50 г Лучше сахара, не разжижает тесто Мука пшеничная 50-60 г Использовать минимум для "обвалки"

В последние две минуты приготовления можно накрыть сковороду крышкой, чтобы сырники "дошли" и стали максимально пышными. Подавайте блюдо теплым, дополнив его медом, апельсиновым джемом или ломтиками свежей груши. Интересно, что один кисломолочный ингредиент в других видах теста может сделать мякиш воздушным, но в случае с сырниками за пышность отвечает именно качество творога и чистота белка.

"Сырники с благородным сыром лучше съедать сразу. На второй день баланс вкуса смещается, аромат плесени становится менее выразительным, а творог теряет свою текстуру", — констатировала в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о сырниках с голубым сыром

Можно ли использовать другой сыр вместо горгонзолы?

Да, подойдет любой мягкий сыр с голубой плесенью (рокфор, дорблю). Главное, чтобы он имел характерный острый вкус для контраста с творогом.

Что делать, если тесто липнет к рукам?

Слегка смажьте руки растительным маслом или обильнее присыпьте рабочую поверхность мукой. Старайтесь не замешивать лишнюю муку внутрь теста.

Можно ли запечь такие сырники в духовке?

Можно, при 180 градусах около 15-20 минут. Однако жарка на сковороде дает ту самую хрустящую корочку, которая лучше всего сочетается с расплавленным голубым сыром.

Зачем использовать только желток?

Белок делает творожное тесто более жидким и "резиновым" после остывания. Желток придает нежность, красивый цвет и кремовую структуру.

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