Золотистый, хрустящий, невероятно сытный: ваш идеальный обед из простых ингредиентов

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Еда

Секрет идеального мясного штруделя кроется в предварительной подготовке овощей: если смешать сырой фарш с обжаренным до мягкости картофелем и луком, начинка получится невероятно сочной и гарантированно пропечется за короткое время. Использование готового слоеного теста превращает трудоемкий процесс в быстрое приготовление сытного ужина, где хрустящая оболочка контрастирует с нежным мясным наполнением, сдобренным сливочным маслом и ароматным тимьяном.

мясной штрудель
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
мясной штрудель

Подготовка сочной начинки

Для создания этого блюда не требуется сложной кулинарной техники, однако важно соблюдать пропорции. Основой служат 600 г мясного фарша и 450 г бездрожжевого слоеного теста. Чтобы картофель внутри рулета не остался жестким, 4-5 клубней необходимо нарезать мелким кубиком и предварительно припустить на сковороде с измельченной луковицей. Обжарка на 30 мл растительного масла до мягкости овощей — залог того, что гарнир внутри теста будет таять во рту.

"Обжаривание лука и картофеля перед закладкой в тесто не только гарантирует их готовность, но и выгодно меняет вкус. Карамелизованный лук отдает фаршу сладость, которую не получишь от сырого овоща", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Когда овощная смесь остынет, ее соединяют с сырым фаршем. Особую нежность текстуре придают 50 г мягкого сливочного масла и 20 мл молока, добавленные в общую массу. Для придания благородного аромата в начинку вводят листики с 3-4 веточек тимьяна, соль и черный перец. Такая заготовка напоминает по вкусу традиционный плов по концентрации мясного сока и пряности.

Сборка и температурный режим

Тесто раскатывают в тонкий прямоугольный пласт. Начинку распределяют равномерно, обязательно оставляя чистыми края, чтобы рулет можно было плотно защипнуть. Если вы любите экспериментировать с быстрой выпечкой, то наверняка знаете, что заливной пирог на сковороде готовится быстрее, но именно духовка создает ту самую рассыпчатую структуру слоеного теста.

"Слоеное тесто капризно к температуре. Чтобы штрудель получился золотистым, а не бледным, обязательно смажьте его желтком перед отправкой в печь. Это создаст аппетитную глянцевую корочку", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Свернутый рулет выкладывают на противень швом вниз. Выпекается блюдо при температуре 200 °C в течение 30-35 минут. За это время холодное сливочное масло внутри начинки тает, пропитывая картофель и мясо, а внешние слои теста становятся хрустящими. Похожий принцип использования правильного жира применяется, когда готовится сочная куриная грудка, где сохранение влаги внутри является приоритетом.

"Никогда не разрезайте мясной штрудель сразу после духовки. Дайте ему постоять 10 минут под полотенцем: мясные соки внутри стабилизируются, и при нарезке начинка не вывалится, а тесто не раскрошится сверх меры", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиент Секрет успеха
Картофель Обязательная предварительная обжарка до мягкости
Сливочное масло Добавляется в фарш для сочности без лишнего жира
Молоко Смягчает мясные волокна в процессе выпекания
Тимьян Придает ресторанный аромат домашнему блюду

Ответы на популярные вопросы о мясном штруделе

Какое тесто лучше выбрать: дрожжевое или бездрожжевое?

Для классической хрустящей структуры штруделя лучше подходит бездрожжевое слоеное тесто. Дрожжевое даст эффект мягкой булки, что больше характерно для пирогов.

Можно ли использовать сырой картофель, если нарезать его очень тонко?

Это риск. Слоеное тесто печется быстро, и за 30 минут даже тонкие ломтики картофеля могут остаться жесткими. Обжарка гарантирует идеальный результат.

Чем можно заменить тимьян?

Если тимьяна нет, отлично подойдет розмарин или сухая смесь прованских трав. Главное — добавить пряную нотку, которая подчеркнет вкус мяса.

Штрудель лопнул при выпекании, почему?

Скорее всего, вы слишком плотно свернули рулет или не сделали проколы вилкой сверху. Пар от начинки должен выходить наружу, иначе он разорвет тесто.

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Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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