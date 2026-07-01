Проще не бывает, а вкус — как в ресторане: мой любимый рецепт плова по-татарски

Настоящий плов по-татарски требует терпения: главный секрет сочности баранины заключается в длительном томлении мяса на минимальном огне перед добавлением риса. Многие кулинары совершают ошибку, стремясь ускорить процесс, однако именно неторопливая обработка позволяет мясу стать бархатистым и пропитаться ароматами специй. В отличие от других рецептов, здесь критически важно дать баранине "отдохнуть" под крышкой не менее полутора часов, чтобы добиться идеальной текстуры блюда.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Плов, казан

Подготовка ингредиентов

Для приготовления этого сытного и ароматного блюда вам потребуются качественные продукты. Основа — 600 граммов мякоти баранины, которую нужно тщательно осмотреть, удалить лишние жилы и пленки, а затем нарезать на порционные кусочки. Не менее важен выбор риса — выбирайте сорт, который сохраняет форму при варке и не превращается в кашу. Подобный подход к базовым продуктам не менее важен, чем проверка творога на пальмовое масло в домашних условиях, ведь качество исходного сырья определяет итоговый результат.

"Главное в плове — это правильно вытопленный жир и качественная обжарка мяса до румяной корочки, которая "запечатывает" соки внутри кусочков", — отметил в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Правильная технология приготовления

Начните с прогрева 40 мл растительного масла в казане или глубокой посуде с антипригарным покрытием. Обжарьте баранину до золотистого цвета на сильном огне, добавьте 150-200 мл кипятка и уменьшите нагрев до минимума. Томите мясо около 60 минут, периодически помешивая, чтобы жидкость равномерно пропитывала волокна. Как и в случае, когда бюджетные продукты шокировали результатом в профессиональной запеканке, здесь важна каждая минута термической обработки.

"Не спешите добавлять овощи сразу. Сначала дайте баранине стать мягкой, превращая её основу в насыщенный зирвак — это основа успеха любого традиционного плова", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Когда большая часть влаги испарится, выложите в казан крупно нарезанную морковь и измельченный полукольцами лук. Обжаривайте всё вместе еще 5-6 минут. Затем всыпьте промытый в нескольких водах рис. Аккуратно залейте кипяток по стенке так, чтобы вода покрывала крупу на 2-3 пальца. В центр погрузите целую вымытую головку чеснока, добавьте приправы к мясу, лавровый лист или барбарис. Накройте крышкой и томите на самом слабом огне еще 30 минут — за это время рис впитает все ароматы и станет рассыпчатым.

"Если поверхность выпечки или гарниров кажется вам сухой, никогда не пренебрегайте использованием правильной температурной кривой, как это делают в самом уютном ужине из духовки", — разъяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ингредиент Рекомендация по подготовке Баранина Обязательно обсушить салфетками перед обжаркой Рис Промыть до прозрачной воды, чтобы убрать лишний крахмал Морковь Нарезать крупными брусками для сохранения структуры

Ответы на популярные вопросы о плове по-татарски

Можно ли заменить баранину другим мясом?

Классический рецепт предполагает использование баранины, однако допустимо взять говядину. Учитывайте, что время томления может незначительно увеличиться для достижения нужной мягкости.

Как понять, что плов готов?

Рис должен полностью впитать жидкость и стать мягким, а чеснок — легко прокалываться ножом. Если вода выкипела, а рис еще твердый, подлейте немного кипятка.

Чем дополнить подачу блюда?

Традиционно плов подают с горячим лавашем, свежими лепешками и овощными соусами, которые подчеркивают насыщенный вкус жирного мяса.

Можно ли использовать мультиварку?

Да, процесс можно адаптировать: обжаривайте ингредиенты в режиме "Жарка", а длительное томление проводите в режиме "Тушение".

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