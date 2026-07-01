Перестала мучиться с ужином: делаю сочную запеканку из кабачков за 35 минут

Добиться нежной текстуры кабачковой запеканки, которая не превратится в бесформенную водянистую массу, позволяет одна простая манипуляция: качественное удаление лишней влаги из овощей. Это блюдо превращает доступные сезонные продукты в полноценный ужин, где фарш придает сытность, а томаты — приятную кислинку. Даже запеканка из кабачков с тунцом и сыром не требует такого внимания к подготовке овощной основы, как классический рецепт с мясом, требующий баланса текстур.
Для приготовления основы используйте 300 граммов куриного филе и 500 граммов кабачков. Лук (100 граммов) добавит сочности фаршу, а чеснок (2-3 зубчика) — необходимый аромат. В финале блюдо дополняется 400 граммами сочных томатов и 150 граммами тертого сыра. Специи добавляются по вкусу.
"Главный секрет успеха любого блюда с кабачками — тщательное отжимание натертой массы. Если пропустить этот этап, лишняя жидкость не даст запеканке схватиться, и вы получите тушеную кашу вместо аппетитной корочки", — отметила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.
Сначала пропустите куриное филе вместе с луком через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте смесь. Кабачки натрите на крупной терке: если кожица грубая, а семена крупные — предварительно очистите овощи. Посолите натертую мякоть чайной ложкой соли и дайте постоять 10 минут. После этого жидкость нужно интенсивно отжать.
Соедините подготовленные кабачки с куриным фаршем, добавьте перец и при необходимости досолите массу перед выкладкой в форму. Помидоры нарежьте ровными кружочками. Чтобы результат радовал глаз, можно также приготовить идеальные сочные куриные отбивные на гарнир, если ждете гостей.
"Не стоит передерживать блюдо в духовке после того, как сыр расплавился и подрумянился. Курица готовится достаточно быстро, а излишняя термообработка сделает мясо сухим", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Выложите массу в форму объемом 1,6 литра, сверху разложите слайсы помидоров и равномерно посыпьте сыром. Запекайте блюдо при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут до появления золотистой корочки.
|Ингредиент
|Особенность
|Кабачок
|Требует отжимания влаги
|Куриный фарш
|Основа сытности
|Томаты
|Дают сочность и кислоту
Правильное распределение слоев гарантирует, что соки от томатов будут пропитывать кабачковую основу равномерно. Помните, что качество сыра напрямую влияет на консистенцию верхнего слоя: выбирайте сорта, которые хорошо плавятся, например, полутвердые варианты.
"Использование свежего чеснока вместо сухого порошка радикально меняет аромат запеканки. Он лучше раскрывается в сочетании с нейтральным вкусом кабачков и белым мясом", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Да, подойдет любой фарш по вашему вкусу, однако время приготовления может слегка измениться в зависимости от вида мяса.
Форму можно слегка смазать растительным маслом или застелить пергаментом, чтобы края запеканки не прилипли.
Ориентируйтесь на готовность куриного фарша и золотистую сырную корочку. Если используете нож, он должен входить в основу плавно.
Лучше брать свежие, но если используете замороженные — обязательно полностью разморозьте их и тщательно отожмите всю лишнюю влагу.
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