Перестала мучиться с ужином: делаю сочную запеканку из кабачков за 35 минут

Добиться нежной текстуры кабачковой запеканки, которая не превратится в бесформенную водянистую массу, позволяет одна простая манипуляция: качественное удаление лишней влаги из овощей. Это блюдо превращает доступные сезонные продукты в полноценный ужин, где фарш придает сытность, а томаты — приятную кислинку. Даже запеканка из кабачков с тунцом и сыром не требует такого внимания к подготовке овощной основы, как классический рецепт с мясом, требующий баланса текстур.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кабачковая запеканка с мясом

Подготовка ингредиентов

Для приготовления основы используйте 300 граммов куриного филе и 500 граммов кабачков. Лук (100 граммов) добавит сочности фаршу, а чеснок (2-3 зубчика) — необходимый аромат. В финале блюдо дополняется 400 граммами сочных томатов и 150 граммами тертого сыра. Специи добавляются по вкусу.

"Главный секрет успеха любого блюда с кабачками — тщательное отжимание натертой массы. Если пропустить этот этап, лишняя жидкость не даст запеканке схватиться, и вы получите тушеную кашу вместо аппетитной корочки", — отметила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Пошаговый процесс запекания

Сначала пропустите куриное филе вместе с луком через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте смесь. Кабачки натрите на крупной терке: если кожица грубая, а семена крупные — предварительно очистите овощи. Посолите натертую мякоть чайной ложкой соли и дайте постоять 10 минут. После этого жидкость нужно интенсивно отжать.

Соедините подготовленные кабачки с куриным фаршем, добавьте перец и при необходимости досолите массу перед выкладкой в форму. Помидоры нарежьте ровными кружочками. Чтобы результат радовал глаз, можно также приготовить идеальные сочные куриные отбивные на гарнир, если ждете гостей.

"Не стоит передерживать блюдо в духовке после того, как сыр расплавился и подрумянился. Курица готовится достаточно быстро, а излишняя термообработка сделает мясо сухим", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Выложите массу в форму объемом 1,6 литра, сверху разложите слайсы помидоров и равномерно посыпьте сыром. Запекайте блюдо при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут до появления золотистой корочки.

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Правильное распределение слоев гарантирует, что соки от томатов будут пропитывать кабачковую основу равномерно. Помните, что качество сыра напрямую влияет на консистенцию верхнего слоя: выбирайте сорта, которые хорошо плавятся, например, полутвердые варианты.

"Использование свежего чеснока вместо сухого порошка радикально меняет аромат запеканки. Он лучше раскрывается в сочетании с нейтральным вкусом кабачков и белым мясом", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о запеканке

Можно ли заменить куриное филе другим мясом?

Да, подойдет любой фарш по вашему вкусу, однако время приготовления может слегка измениться в зависимости от вида мяса.

Нужно ли смазывать форму маслом?

Форму можно слегка смазать растительным маслом или застелить пергаментом, чтобы края запеканки не прилипли.

Как понять, что запеканка готова?

Ориентируйтесь на готовность куриного фарша и золотистую сырную корочку. Если используете нож, он должен входить в основу плавно.

Можно ли использовать замороженные кабачки?

Лучше брать свежие, но если используете замороженные — обязательно полностью разморозьте их и тщательно отожмите всю лишнюю влагу.

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