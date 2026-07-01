Мясной штрудель за час: фарш, картофель и хрустящее тесто — проще любого пирога

Привычное сочетание мясного фарша и картофеля чаще всего превращается в обычные котлеты с гарниром или запеканку. На деле же выходит, что те же самые продукты могут стать основой для блюда ресторанного уровня, если изменить подход к сборке и термической обработке. Использование готовой основы позволяет сэкономить время, превращая повседневный ужин в сытный мясной рулет с тонкой хрустящей оболочкой.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясной штрудель с картошкой и тимьяном

Технология приготовления мясного штруделя

Для работы понадобится стандартная упаковка бездрожжевого слоеного теста весом 450 гр и 600 гр мясного фарша. Начинка дополняется четырьмя крупными картофелинами, репчатым луком и небольшим количеством сливочного масла для мягкости. В качестве ароматной базы лучше всего подходят свежие веточки тимьяна, которые отдают свой эфирный профиль мясу в процессе запекания.

"Главная ошибка при работе с такой выпечкой — использование сырого картофеля. При высокой температуре мясо готовится быстрее овощей, поэтому картофель нужно предварительно обжарить до полуготовности. Это гарантирует, что внутри рулета не останется твердых фрагментов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Процесс начинается с подготовки овощей: картофель и лук нарезаются мелким кубиком и пассеруются на растительном масле до мягкости. После остывания овощная смесь соединяется с фаршем, размягченным сливочным маслом и 20 мл молока. Тщательное вымешивание начинки — важный вариант обеспечить сочность готового изделия.

Параметр Значение Время подготовки 25 минут Температура запекания 200 градусов Срок в духовке 30–35 минут

Тот самый секрет сочности

Важный нюанс заключается в правильной формовке. Тесто раскатывается в тонкий прямоугольник, на который равномерно распределяется начинка с небольшим отступом от краев. Плотно свернутый рулет необходимо смазать яичным желтком для получения характерного глянца. Это простое решение позволяет удержать все соки внутри, не давая тесту размокнуть.

"В региональных традициях подобные рулеты часто дополняют рубленой зеленью или тертым сыром. Если использовать смешанный фарш из говядины и свинины в пропорции 1 к 1, текстура будет максимально сбалансированной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

С этим стоит быть аккуратнее: переизбыток жидкости в фарше может привести к разрыву оболочки. Чтобы этого избежать, края нужно защипывать максимально тщательно. Качественный материал основы при правильной температуре создаст множество тончайших слоев, которые будут аппетитно крошиться при нарезке.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать дрожжевое слоеное тесто?

Можно, но тогда изделие получится более пышным и хлебным. Бездрожжевое тесто дает более тонкую и хрустящую корочку, которая лучше гармонирует с плотной мясной начинкой.

Чем заменить тимьян?

Хорошей альтернативой станет розмарин или сухая смесь прованских трав. Главное — не переборщить со специями, чтобы не перебить вкус качественного мяса.

Нужно ли давать рулету отдохнуть после духовки?

После извлечения из печи штрудель должен постоять 10 минут под полотенцем. Это позволит мясным сокам распределиться внутри начинки равномерно.

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