Зимой дороже золота не мясо, а этот щавель: борщ получается совсем другим

Зеленый борщ зимой требует свежего щавеля, но магазинные пучки из теплиц часто лишены вкуса. Консервация без кипячения сохраняет кислоту и цвет продукта. Вы получите заготовку, которая не превращается в безвкусную кашу. Технология держится на балансе соли, уксуса и стерильности.
Хороший щавель перебирают вручную. Листья с признаками гнили или сухими краями выбрасывают безжалостно. Стебли срезают, так как жесткие волокна испортят текстуру готового супа. Промывка зелени — этап снятия пыли и земли, осевших на поле.
"Главный враг любого урожая — остатки влаги и грязи. Если не промыть зелень тщательно, ни одна соль не спасет банку от порчи", — отметила в беседе с Pravda.Ru Наталья Гусева.
Техника холодного квашения начинается с правильной нарезки. Лист режут широкими лентами, чтобы он сохранил структуру под воздействием кислоты. Банки предварительно стерилизуют, чтобы исключить риск ботулизма. Горячая вода в данном случае нужна не для варки, а для создания герметичной среды.
|Этап работы
|Техническое действие
|Консервация
|Сочетание 6% уксуса и поваренной соли
|Температура
|Заливка кипятком для герметизации объема
Щавелевая кислота — природный консервант. Добавление соли и уксуса лишь усиливает этот эффект, предотвращая развитие патогенной среды.
"Борщ на такой заготовке всегда получается ярким. Главное не переборщить с солью при добавлении в кастрюлю, так как она уже есть в составе", — подчеркнула Людмила Кравцова.
Пошаговая инструкция:
Шаг 1: Промойте щавель, удалив испорченные листья и стебли.
Шаг 2: Нашинкуйте зелень широкими лентами, плотно уложите в подготовленную стерилизованную банку объемом 800 мл.
Шаг 3: Всыпьте соль, влейте уксус.
Шаг 4: Залейте содержимое кипятком до верха, сразу закрутите крышку.
Шаг 5: Поверните банку несколько раз для смешивания компонентов, оставьте остывать при комнатной температуре, затем уберите в холод.
"Мастерить заготовки нужно быстро. Чем меньше времени зелень контактирует с воздухом после нарезки, тем больше пользы остается внутри", — добавил Максим Гришин.
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