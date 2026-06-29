Сложная готовка стала пыткой? Необычный союз сельдерея и щавеля обеспечил свежесть в зной

Лето диктует свои правила: минимум времени у плиты и максимум пользы в тарелке. Когда жара выматывает, сложная готовка превращается в пытку. Этот салат — технология на грани простоты. Хруст стеблей сельдерея, кислинка щавеля, сладость яблока. Всё "подружится" за десять минут.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Салат с яблоком, щавелем и сельдереем

Технология приготовления

Секрет здесь — в текстурах. Не превращайте продукты в кашу. Яблоко режем тонкими ломтиками для плотности укуса. Сельдерей — кубиком, чтобы удержать структуру. Щавель лучше шинковать не слишком мелко, чтобы он отдавал сок, но не "раскисал".

"Щавель — это не только основа для холодного супа. В сыром виде он дает тот самый баланс, который вытягивает вкус пресноватых овощей", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Список ингредиентов

Грецкие орехи: 100 г

Яблоко (кислых сортов): 1 шт.

Щавель (свежий): 1 пучок

Сельдерей (стебли): 2 шт.

Натуральный йогурт: 150 г

Этап Действие Подготовка Нарезка яблока и сельдерея Сборка Смешивание ингредиентов, добавление орехов

Орехи слегка прогрейте на сухой сковороде. Это высвободит масла и даст аромат. Ломайте их руками непосредственно перед подачей. Йогурт — строго перед употреблением. Иначе щавель даст лишнюю кислоту, а яблоко — сок, который размягчит структуру салата.

"Использование грецких орехов в таких сочетаниях напоминает работу с карамельными профилями. Жир ореха уравновешивает кислоту зелени", — разъяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о летних салатах

Можно ли заменить йогурт на майонез?

Можно, но баланс вкуса сместится в сторону тяжелых жиров. Для легкого летнего салата лучше оставить натуральный йогурт.

Как долго хранить готовый салат?

Салат не подлежит хранению. Употребляйте сразу, пока сельдерей и яблоко сохраняют хруст.

Чем заменить щавель, если нет в наличии?

Шпинатом или листьями салата, но потеряется основной вкусовой акцент. В таком случае добавьте каплю лимонного сока.

Нужно ли снимать кожуру с яблока?

Для структуры — нет. Кожура дает необходимую жесткость в сочетании с мягким йогуртом.

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