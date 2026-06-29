Верченое, соленое, нежное: все тонкости приготовления правильного домашнего сала

Самое нежное сало получается при использовании горячего рассола с добавлением белой горчицы, которая размягчает волокна и придает продукту деликатную остроту. Главный секрет успеха заключается в выборе сырья: для засолки идеально подходит домашнее розовое сало от молодой свинки, которое после пятидневной выдержки в холодильнике буквально тает во рту.

Фото: flickr.com by Edsel L, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сало

Классический посол в горячем рассоле

Для приготовления пряного рассола на один литр воды потребуется 150 граммов соли, небольшое количество сахара, три столовые ложки зерен белой горчицы, душистый перец и лавровый лист. Жидкость необходимо довести до кипения, чтобы все сухие ингредиенты отдали свой аромат. Пока маринад готовится, основной продукт нужно подготовить: сделать в сале глубокие надрезы и нашпиговать их дольками свежего чеснока.

"Белая горчица в рассоле выступает в роли естественного тендеризатора — она помогает специям быстрее просолить даже плотные куски, сохраняя при этом мягкость шпика", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Подготовленные куски укладывают в глубокую емкость и заливают горячим маринадом так, чтобы жидкость полностью скрывала продукт. После остывания миску отправляют в холодильник. Полная готовность наступает через пять суток. Подавать такое угощение можно как дополнение к основному блюду, например, когда на столе стоит наваристый борщ на свиных ребрах.

Верченое сало: закуска за пять минут

Если нет времени ждать пять дней, можно приготовить "верченое" сало из уже готового соленого шпика. Для этого рецепта лучше выбирать куски без мясных прослоек. Со шпика срезают шкурку, нарезают его кубиками и пропускают через мясорубку. На 400-500 граммов основы берется одна маленькая луковица и чеснок (количество регулируйте по вкусу). В процессе измельчения получается однородная паста, которую удобно использовать в качестве намазки.

"В верченое сало лук и чеснок нужно добавлять непосредственно перед подачей или коротким хранением, так как свежий лук быстро окисляется и может изменить вкус продукта через сутки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Идеальной основой для такой зайти станут гренки из ржаного хлеба. Если вы следите за калориями, хлеб можно просто подсушить на сухой сковороде, хотя обжарка на масле делает вкус более насыщенным. Поскольку продукт очень калорийный, специалисты рекомендуют ограничиться парой таких бутербродов в день. В качестве альтернативы для завтрака можно рассмотреть румяные оладьи из зеленого лука.

Рекомендации по выбору и приготовлению

Признак/Ингредиент Рекомендация Результат Цвет шпика Нежно-розовый Продукт будет мягким и свежим Белая горчица 3 ст. л. на литр рассола Пикантный вкус и нежная текстура Подготовка хлеба Подсушивание без масла Снижение общей жирности закуски

При подаче верченого сала важно помнить о балансе вкусов. Остроту чеснока и жирность шпика хорошо нейтрализует свежая зелень или овощи. Также эта закуска отлично сочетается с острой домашней заправкой, если у вас в запасе есть жгучая аджика.

"Сало — это концентрат энергии, богатый селеном и витаминами, но его употребление требует меры. Двух кусочков в день достаточно, чтобы получить пользу без вреда для сосудов", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о сале

Можно ли использовать для засаливания в рассоле старое сало?

Нет, старое сало имеет специфический желтоватый оттенок и запах окисленного жира, который не уберет даже горячий рассол. Используйте только свежий продукт.

Как долго может храниться верченое сало в холодильнике?

Из-за добавления сырого лука срок хранения паштета ограничен 24-48 часами. Лучше готовить его небольшими порциями непосредственно перед употреблением.

Обязательно ли заливать сало именно горячим рассолом?

Горячий способ ускоряет процесс маринования и делает шкуру более мягкой, что особенно важно для последующего употребления холодным.

Какое сало лучше брать для верченой закуски?

Идеально подходит уже просоленное мягкое сало. Если в нем много мясных прожилок, консистенция паштета будет неоднородной и жестковатой.

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