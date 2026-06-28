Мясо больше не нужно: это сочетание продуктов насыщает организм энергией на весь день

Густой овощной суп с фасолью — это полноценный обед, который готовится всего за 30 минут без использования мясных продуктов. Главный секрет сытности кроется в сочетании бобовых и овощей, которые создают сбалансированную порцию растительного белка и клетчатки. Такой подход позволяет не чувствовать голода долгое время и заменяет собой как первое, так и второе блюдо, что особенно ценно после рабочего дня, когда нет желания тратить много времени на плиту.
Шеф-повар Святослав Спиваков рекомендует использовать фасоль и бобы эдамаме для создания "объемного" вкуса. Добавление кабачков и томатов делает текстуру блюда плотной и насыщенной. Если вы хотите приготовить другие легкие варианты, например, летний холодник на кефире, используйте принцип быстрой термической обработки.
"Сочетание бобовых с овощами позволяет организму получить достаточное количество белка без чувства тяжести, что делает суп отличным вариантом для ужина", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Для приготовления этого блюда подготовьте следующие компоненты:
Процесс варки предельно прост: выложите фасоль в кастрюлю, добавьте воду или бульон вместе с томатной пастой. Нарежьте кабачок кубиками, а черри разделите на части. Введите все овощи и бобы эдамаме в основу. Варите суп около 10 минут после закипания. Для тех, кто предпочитает овощную текстуру без лишних оболочек, можно предварительно бланшировать томаты в кипятке и остудить их в ледяной воде — тогда кожица снимется без усилий.
"Чтобы овощи в супе сохранили свежий вкус, не переваривайте их, достаточно легкого кипения до мягкости кабачков", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.
Если супы вам кажутся слишком легкими, можно рассмотреть запеканку из кабачков с соусом бешамель, которая также не требует сложных манипуляций. Также помните, что качество базовых продуктов определяет вкус — это важно даже при выборе натурального кваса для других летних рецептов.
Если в холодильнике не нашлось бобовых, шеф-повар Иван Кудряшов предлагает вариант с мясными отбивными. Их можно приготовить всего за 15 минут. Достаточно отбить кусок любого мяса, приправить, обвалять в панировочных сухарях и обжарить по 3 минуты с каждой стороны.
"Мясо, приготовленное методом быстрой обжарки, дольше остается сочным, если не передерживать его на сильном огне", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.
|Ингредиент
|Совет по использованию
|Фасоль в томате
|Служит густой основой, не требует загустителей.
|Кабачок
|Быстро впитывает аромат соуса, нарезать мелко.
|Томаты черри
|Дают "взрыв" вкуса в каждой ложке.
Да, их можно заменить обычным зеленым горошком или нутом, это не испортит текстуру.
Готовое блюдо хранится в холодильнике до двух дней в герметичной емкости.
Просто добавьте немного кипятка или бульона перед разогревом до достижения нужной консистенции.
Суп прекрасно переносит разогрев, даже на второй день овощи остаются достаточно плотными.
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