Мясо больше не нужно: это сочетание продуктов насыщает организм энергией на весь день

Густой овощной суп с фасолью — это полноценный обед, который готовится всего за 30 минут без использования мясных продуктов. Главный секрет сытности кроется в сочетании бобовых и овощей, которые создают сбалансированную порцию растительного белка и клетчатки. Такой подход позволяет не чувствовать голода долгое время и заменяет собой как первое, так и второе блюдо, что особенно ценно после рабочего дня, когда нет желания тратить много времени на плиту.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с фасолью в горшочке

Секрет сытного овощного супа

Шеф-повар Святослав Спиваков рекомендует использовать фасоль и бобы эдамаме для создания "объемного" вкуса. Добавление кабачков и томатов делает текстуру блюда плотной и насыщенной. Если вы хотите приготовить другие легкие варианты, например, летний холодник на кефире, используйте принцип быстрой термической обработки.

"Сочетание бобовых с овощами позволяет организму получить достаточное количество белка без чувства тяжести, что делает суп отличным вариантом для ужина", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ингредиенты и приготовление

Для приготовления этого блюда подготовьте следующие компоненты:

фасоль в томатном соусе — 500 г;

бульон или вода — 500 мл;

бобы эдамаме — 100 г;

китайская фасоль (можно заменить стручковой) — по вкусу;

кабачок или цукини — 200 г;

томаты черри — 100 г;

томатная паста — 50 г;

соль, перец, специи — по вкусу.

Процесс варки предельно прост: выложите фасоль в кастрюлю, добавьте воду или бульон вместе с томатной пастой. Нарежьте кабачок кубиками, а черри разделите на части. Введите все овощи и бобы эдамаме в основу. Варите суп около 10 минут после закипания. Для тех, кто предпочитает овощную текстуру без лишних оболочек, можно предварительно бланшировать томаты в кипятке и остудить их в ледяной воде — тогда кожица снимется без усилий.

"Чтобы овощи в супе сохранили свежий вкус, не переваривайте их, достаточно легкого кипения до мягкости кабачков", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Если супы вам кажутся слишком легкими, можно рассмотреть запеканку из кабачков с соусом бешамель, которая также не требует сложных манипуляций. Также помните, что качество базовых продуктов определяет вкус — это важно даже при выборе натурального кваса для других летних рецептов.

Альтернатива на скорую руку: мясной вариант

Если в холодильнике не нашлось бобовых, шеф-повар Иван Кудряшов предлагает вариант с мясными отбивными. Их можно приготовить всего за 15 минут. Достаточно отбить кусок любого мяса, приправить, обвалять в панировочных сухарях и обжарить по 3 минуты с каждой стороны.

"Мясо, приготовленное методом быстрой обжарки, дольше остается сочным, если не передерживать его на сильном огне", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ингредиент Совет по использованию Фасоль в томате Служит густой основой, не требует загустителей. Кабачок Быстро впитывает аромат соуса, нарезать мелко. Томаты черри Дают "взрыв" вкуса в каждой ложке.

Ответы на популярные вопросы о супах

Можно ли заменить бобы эдамаме?

Да, их можно заменить обычным зеленым горошком или нутом, это не испортит текстуру.

Как хранить такой суп?

Готовое блюдо хранится в холодильнике до двух дней в герметичной емкости.

Что делать, если суп получился слишком густым?

Просто добавьте немного кипятка или бульона перед разогревом до достижения нужной консистенции.

Можно ли готовить суп заранее?

Суп прекрасно переносит разогрев, даже на второй день овощи остаются достаточно плотными.

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