Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прорыв против Паркинсона: молекула OPA471 вернула движение парализованным животным
Квас, который невозможно купить: старый рецепт на дикой ферментации возвращается в моду
Забудьте про сухую выпечку: редкая пропорция двух ингредиентов делает тесто невесомым как пух
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Тёмная сторона Петра Великого: как великий реформатор превратил придворный юмор в террор
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Кабачковая икра без лишних хлопот: как запечь всё в пакете и получить вкус как в детстве
Больше никаких следов от горячего: обзор столешниц, которые служат десятилетиями
Летний гид по загару: как подготовить кожу, выбрать SPF и не превратиться в вареного рака

Помидоры внутри гриля: необычная сборка закуски заставляет кулинаров пересмотреть летнее меню

Еда

Баклажаны на гриле с нежной начинкой — это один из способов превратить обычные овощи в ресторанную закуску. Секрет заключается не только в качестве прожарки, но и в сочетании горячей основы с прохладным творожным кремом, дополненным чесночным ароматом. Если вы ищете способ разнообразить меню, заменив привычные горячие картофельные кольца более легким вариантом, этот рецепт станет вашим фаворитом.

Баклажаны, запечённые с чесноком и томатами
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажаны, запечённые с чесноком и томатами

Техника приготовления идеальных кружочков

Для основы возьмите 2 средних баклажана. Нарежьте их ровными кружочками — толщина должна быть около 1 см, чтобы они не развалились при жарке, но при этом хорошо пропеклись. Обязательно посолите их (понадобится 2 ч. л. соли) и дайте полежать 10-15 минут. Это поможет удалить лишнюю горечь и избыточную влагу. Когда выделится сок, обсушите овощи бумажным полотенцем и отправляйте на гриль.

"Главное правило при работе с баклажанами на гриле — не передерживать их, иначе они превратятся в кашицу. Они должны остаться слегка упругими внутри, но приобрести характерные полоски от решетки", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Секреты творожной начинки

Пока овощи готовятся, создайте основу для начинки. Смешайте 100 г творожного сыра с 3 измельченными зубчиками чеснока, &frac12 ч. л. молотого черного перца и мелко нарезанным пучком свежей кинзы. Работа с зеленью требует деликатности: после того как вы нашли свой лучший рецепт завтрака, вы убедитесь, что именно свежие травы задают основной тон блюду.

"Начинка должна быть достаточно густой, чтобы она не вытекала из горячих овощей. Добавление зелени непосредственно перед сборкой позволяет сохранить яркий вкус и текстуру", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Сборка закуски проста: на готовый теплый кружочек баклажана нанесите щедрый слой сырной массы, сверху уложите слайс помидора и накройте вторым баклажаном. Для подачи посыпьте конструкцию дроблеными грецкими орехами (50 г) и свежей кинзой. Этот декор меняет восприятие блюда сильнее, чем любая замена классической шарлотки в домашнем меню.

"Грецкие орехи в жареном или сушеном виде лучше всего раскрываются именно при подаче, когда их добавляют в последнюю очередь, чтобы они оставались хрустящими на контрасте с мягким баклажаном", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиент Возможная замена
Творожный сыр Жирный протертый творог с ложкой сметаны
Кинза Петрушка или свежий базилик
Грецкие орехи Кедровые орешки или кунжут

Ответы на популярные вопросы о баклажановой закуске

Можно ли подготовить баклажаны заранее?

Да, вы можете обжарить их на гриле заранее. Однако собирать закуску лучше непосредственно перед подачей, чтобы овощи не отдали слишком много влаги сыру.

Как сделать начинку более острой?

Помимо чеснока, добавьте в творожную массу мелко нарезанный стручковый перец чили или щепотку хлопьев паприки.

Нужно ли снимать кожицу с баклажанов?

Это дело вкуса. Если баклажаны молодые, кожица у них мягкая. Если плоды зрелые, кожицу лучше оставить для того, чтобы кружочки сохраняли форму при жарке.

Чем заменить помидоры, если они слишком водянистые?

Используйте вяленые томаты или просто промокните нарезанные помидоры бумажной салфеткой, чтобы убрать лишний сок перед сборкой.

Читайте также

Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, эксперт по уличной еде Максим Гришин, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Красота
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Нефть
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Последние материалы
Квас, который невозможно купить: старый рецепт на дикой ферментации возвращается в моду
Помидоры внутри гриля: необычная сборка закуски заставляет кулинаров пересмотреть летнее меню
Забудьте про сухую выпечку: редкая пропорция двух ингредиентов делает тесто невесомым как пух
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Тёмная сторона Петра Великого: как великий реформатор превратил придворный юмор в террор
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Кабачковая икра без лишних хлопот: как запечь всё в пакете и получить вкус как в детстве
Больше никаких следов от горячего: обзор столешниц, которые служат десятилетиями
Летний гид по загару: как подготовить кожу, выбрать SPF и не превратиться в вареного рака
Свободное лето без сорняков: 7 правил, которые навсегда избавят от бесконечной прополки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.