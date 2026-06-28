Помидоры внутри гриля: необычная сборка закуски заставляет кулинаров пересмотреть летнее меню

Баклажаны на гриле с нежной начинкой — это один из способов превратить обычные овощи в ресторанную закуску. Секрет заключается не только в качестве прожарки, но и в сочетании горячей основы с прохладным творожным кремом, дополненным чесночным ароматом. Если вы ищете способ разнообразить меню, заменив привычные горячие картофельные кольца более легким вариантом, этот рецепт станет вашим фаворитом.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баклажаны, запечённые с чесноком и томатами

Техника приготовления идеальных кружочков

Для основы возьмите 2 средних баклажана. Нарежьте их ровными кружочками — толщина должна быть около 1 см, чтобы они не развалились при жарке, но при этом хорошо пропеклись. Обязательно посолите их (понадобится 2 ч. л. соли) и дайте полежать 10-15 минут. Это поможет удалить лишнюю горечь и избыточную влагу. Когда выделится сок, обсушите овощи бумажным полотенцем и отправляйте на гриль.

"Главное правило при работе с баклажанами на гриле — не передерживать их, иначе они превратятся в кашицу. Они должны остаться слегка упругими внутри, но приобрести характерные полоски от решетки", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Секреты творожной начинки

Пока овощи готовятся, создайте основу для начинки. Смешайте 100 г творожного сыра с 3 измельченными зубчиками чеснока, ½ ч. л. молотого черного перца и мелко нарезанным пучком свежей кинзы. Работа с зеленью требует деликатности: после того как вы нашли свой лучший рецепт завтрака, вы убедитесь, что именно свежие травы задают основной тон блюду.

"Начинка должна быть достаточно густой, чтобы она не вытекала из горячих овощей. Добавление зелени непосредственно перед сборкой позволяет сохранить яркий вкус и текстуру", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Сборка закуски проста: на готовый теплый кружочек баклажана нанесите щедрый слой сырной массы, сверху уложите слайс помидора и накройте вторым баклажаном. Для подачи посыпьте конструкцию дроблеными грецкими орехами (50 г) и свежей кинзой. Этот декор меняет восприятие блюда сильнее, чем любая замена классической шарлотки в домашнем меню.

"Грецкие орехи в жареном или сушеном виде лучше всего раскрываются именно при подаче, когда их добавляют в последнюю очередь, чтобы они оставались хрустящими на контрасте с мягким баклажаном", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиент Возможная замена Творожный сыр Жирный протертый творог с ложкой сметаны Кинза Петрушка или свежий базилик Грецкие орехи Кедровые орешки или кунжут

Ответы на популярные вопросы о баклажановой закуске

Можно ли подготовить баклажаны заранее?

Да, вы можете обжарить их на гриле заранее. Однако собирать закуску лучше непосредственно перед подачей, чтобы овощи не отдали слишком много влаги сыру.

Как сделать начинку более острой?

Помимо чеснока, добавьте в творожную массу мелко нарезанный стручковый перец чили или щепотку хлопьев паприки.

Нужно ли снимать кожицу с баклажанов?

Это дело вкуса. Если баклажаны молодые, кожица у них мягкая. Если плоды зрелые, кожицу лучше оставить для того, чтобы кружочки сохраняли форму при жарке.

Чем заменить помидоры, если они слишком водянистые?

Используйте вяленые томаты или просто промокните нарезанные помидоры бумажной салфеткой, чтобы убрать лишний сок перед сборкой.

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