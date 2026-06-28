Забудьте про сухую выпечку: редкая пропорция двух ингредиентов делает тесто невесомым как пух

Домашние ватрушки получатся по-настоящему пышными и воздушными, если уделить внимание консистенции теста и не пересушить их в духовке. Главный секрет кроется в правильной пропорции растительного масла и молочно-водной основы — именно это сочетание позволяет выпечке долго оставаться мягкой, в отличие от сухих магазинных изделий.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки с творожной начинкой

Секреты идеальной мучной основы

Для приготовления основы для будущих ватрушек потребуется 700 г муки, 100 мл воды, 200 мл молока, 180 мл растительного масла, 2 куриных яйца, 2 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли и 6 г сухих дрожжей. Сначала смешайте теплую воду с молоком, добавьте к ним яйца, сахар, соль и дрожжи, а затем постепенно влейте растительное масло. Муку добавляйте порциями до получения эластичного теста. Важно дать ему хорошо подняться перед тем, как формировать заготовки — этот этап, как и правильный замес французского десерта, определяет будущую текстуру выпечки.

"Дрожжевое тесто очень любит тепло, поэтому не ставьте миску на сквозняк — так оно будет подниматься равномерно и не заветрится", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Как подготовить сочную начинку

Начинка требует всего четырех ингредиентов: 400 г творога, 1 ст. л. сметаны, 1 яйцо и 2 ст. л. сахара. Просто тщательно разотрите все компоненты до однородной массы. Если вы любите однородную текстуру, можно протереть творог через сито, как это часто делают при приготовлении нежного десерта из йогурта. Помните, что избыток влаги в твороге может сделать основу "резиновой", поэтому сметана должна быть густой.

"Если творог слишком сухой, добавьте чуть больше сметаны, чтобы начинка не превратилась в сухую крошку после прогрева в духовке", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Тонкости выпекания в духовке

Сформируйте из теста небольшие лепешки, сделайте в них углубления и плотно наполните творожной смесью. Перед отправкой в печь обязательно смажьте края взбитым яйцом — это даст тот самый золотистый глянец, который делает ватрушки аппетитными. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте изделие ровно 25 минут.

Ингредиент Предназначение Растительное масло Мягкость и длительное хранение теста Сметана Нежная текстура творожной начинки Яйцо (смазка) Золотистая и румяная корочка

Важно следить за температурой в духовке, чтобы начинка успела пропечься, а тесто осталось мягким. Подобные правила работы с температурным режимом критически важны для любого вида запекания качественного мясного блюда.

"Не открывайте дверцу духовки первые 15 минут — из-за перепада температур пышные ватрушки могут мгновенно опасть", — предупредила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о ватрушках

Можно ли заменить сухие дрожжи на свежие?

Да, пропорция обычно составляет 1:3. Если в рецепте указано 6 г сухих дрожжей, вам потребуется около 18 г свежих прессованных.

Как понять, что тесто поднялось достаточно?

Оно должно увеличиться в объеме примерно в два раза и стать визуально более рыхлым и воздушным при легком нажатии пальцем.

Что делать, если начинка вытекает?

В следующий раз добавьте в творог немного крахмала или строго соблюдайте пропорцию сметаны, чтобы масса была стабильнее.

Долго ли хранятся домашние ватрушки?

За счет растительного масла в рецепте они остаются мягкими около двух дней, если хранить их в закрытом контейнере при комнатной температуре.

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