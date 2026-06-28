Кабачковая икра без лишних хлопот: как запечь всё в пакете и получить вкус как в детстве

Традиционная кабачковая икра часто требует длительного стояния у плиты и большого количества растительного масла, которое перебивает естественный вкус овощей. На практике стандартная обжарка превращает легкую закуску в жирное и тяжелое блюдо. Существует способ избежать лишних калорий и брызг на кухне, если использовать метод томления в собственном соку. Для этого достаточно обычного пакета для запекания и духовки, где овощи сохранят структуру и аромат.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашняя кабачковая икра

Технология приготовления без масла

Основная проблема кабачков заключается в их водянистости. При обычной жарке лишняя влага мешает овощам подрумяниться, а масло впитывается в мякоть как в губку. При запекании в пакете ситуация меняется. Овощи фактически готовятся на пару внутри собственной оболочки, приобретая более концентрированный вкус. Для этого необходимо подготовить стандартный набор: кабачки, лук, морковь и болгарский перец.

"При термической обработке в замкнутом пространстве пакета происходит карамелизация сахаров, содержащихся в овощах, без участия посторонних жиров. Это делает продукт диетическим, но при этом очень насыщенным", — отметила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Все ингредиенты нарезаются средним кубиком. Точность нарезки здесь не играет критической роли, так как в финале массу ждет измельчение. В пакет закладываются овощи, пара зубчиков чеснока, соль, перец и две столовые ложки томатной пасты. Именно паста придает икре характерный оттенок и легкую кислинку, которую можно усилить, если использовать альтернативный вариант со свежими томатами.

Тот самый секрет однородности

Тот самый секрет заключается в удалении лишней жидкости после запекания. Когда овощи провели в духовке при 180 градусах около 20–30 минут, внутри пакета образуется много сока. Если взбить массу вместе с ним, икра получится водянистой. Жидкость лучше слить в отдельную емкость и добавлять в блендер порционно, добиваясь нужной густоты и гладкости. Этот процесс позволяет контролировать текстуру от грубого помола до состояния нежного мусса.

"Важно не забывать вынимать лавровый лист перед использованием блендера. Если он попадет под ножи, икра приобретет неприятную горечь, которую невозможно будет перекрыть солью или специями", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Готовую закуску можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Она отлично хранится в холодильнике несколько дней, становясь только вкуснее после того, как все компоненты окончательно перемешаются. Если овощей осталось слишком много, это отличное решение для быстрого гарнира к птице или рыбе.

Характеристика Метод в пакете Время активной работы 10 минут (нарезка) Расход масла 0 граммов Контроль процесса Не требуется перемешивание

Отсутствие обжарки делает икру безопасной для людей, следящих за здоровьем органов пищеварения. На деле же вкус получается более "честным", так как каждая деталь — от сладости моркови до остроты чеснока — проявляется максимально ярко.

Ответы на популярные вопросы о кабачковой икре

Можно ли использовать замороженные овощи?

Да, но их нужно предварительно разморозить и откинуть на дуршлаг. Лишний лед превратит запекание в варку, и вкус овощей станет менее выразительным.

Сколько хранится такая икра в холодильнике?

Обычно срок хранения составляет до 4–5 дней в герметичной стеклянной таре. Из-за отсутствия уксуса и большого количества консервантов продукт не предназначен для долгого стояния вне холода.

Чем заменить томатную пасту?

Подойдут свежие томаты без кожицы или протертые помидоры в собственном соку. Главное — выпарить лишнюю влагу, если соус кажется слишком жидким.

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