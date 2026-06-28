Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никаких следов от горячего: обзор столешниц, которые служат десятилетиями
Летний гид по загару: как подготовить кожу, выбрать SPF и не превратиться в вареного рака
Свободное лето без сорняков: 7 правил, которые навсегда избавят от бесконечной прополки
Спасаемся от жары правильно: на сколько градусов ставить кондиционер, чтобы не простыть
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Колбаски, чечевица и никакой варки бульона: секрет самого вкусного баварского супа
2 ложки в банку — и плодожорки сгинут: яблоки и груши будут чистыми, как с картинки
Хабаровчанка Вера Чекалина пробежала 643 км за 96 часов без остановок в Ленобласти
Выглядеть на 10 лет моложе просто: 5 деталей прически, от которых пора избавиться

Кабачковая икра без лишних хлопот: как запечь всё в пакете и получить вкус как в детстве

Еда

Традиционная кабачковая икра часто требует длительного стояния у плиты и большого количества растительного масла, которое перебивает естественный вкус овощей. На практике стандартная обжарка превращает легкую закуску в жирное и тяжелое блюдо. Существует способ избежать лишних калорий и брызг на кухне, если использовать метод томления в собственном соку. Для этого достаточно обычного пакета для запекания и духовки, где овощи сохранят структуру и аромат.

Домашняя кабачковая икра
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя кабачковая икра

Технология приготовления без масла

Основная проблема кабачков заключается в их водянистости. При обычной жарке лишняя влага мешает овощам подрумяниться, а масло впитывается в мякоть как в губку. При запекании в пакете ситуация меняется. Овощи фактически готовятся на пару внутри собственной оболочки, приобретая более концентрированный вкус. Для этого необходимо подготовить стандартный набор: кабачки, лук, морковь и болгарский перец.

"При термической обработке в замкнутом пространстве пакета происходит карамелизация сахаров, содержащихся в овощах, без участия посторонних жиров. Это делает продукт диетическим, но при этом очень насыщенным", — отметила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Все ингредиенты нарезаются средним кубиком. Точность нарезки здесь не играет критической роли, так как в финале массу ждет измельчение. В пакет закладываются овощи, пара зубчиков чеснока, соль, перец и две столовые ложки томатной пасты. Именно паста придает икре характерный оттенок и легкую кислинку, которую можно усилить, если использовать альтернативный вариант со свежими томатами.

Тот самый секрет однородности

Тот самый секрет заключается в удалении лишней жидкости после запекания. Когда овощи провели в духовке при 180 градусах около 20–30 минут, внутри пакета образуется много сока. Если взбить массу вместе с ним, икра получится водянистой. Жидкость лучше слить в отдельную емкость и добавлять в блендер порционно, добиваясь нужной густоты и гладкости. Этот процесс позволяет контролировать текстуру от грубого помола до состояния нежного мусса.

"Важно не забывать вынимать лавровый лист перед использованием блендера. Если он попадет под ножи, икра приобретет неприятную горечь, которую невозможно будет перекрыть солью или специями", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Готовую закуску можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Она отлично хранится в холодильнике несколько дней, становясь только вкуснее после того, как все компоненты окончательно перемешаются. Если овощей осталось слишком много, это отличное решение для быстрого гарнира к птице или рыбе.

Характеристика Метод в пакете
Время активной работы 10 минут (нарезка)
Расход масла 0 граммов
Контроль процесса Не требуется перемешивание

Отсутствие обжарки делает икру безопасной для людей, следящих за здоровьем органов пищеварения. На деле же вкус получается более "честным", так как каждая деталь — от сладости моркови до остроты чеснока — проявляется максимально ярко.

Ответы на популярные вопросы о кабачковой икре

Можно ли использовать замороженные овощи?

Да, но их нужно предварительно разморозить и откинуть на дуршлаг. Лишний лед превратит запекание в варку, и вкус овощей станет менее выразительным.

Сколько хранится такая икра в холодильнике?

Обычно срок хранения составляет до 4–5 дней в герметичной стеклянной таре. Из-за отсутствия уксуса и большого количества консервантов продукт не предназначен для долгого стояния вне холода.

Чем заменить томатную пасту?

Подойдут свежие томаты без кожицы или протертые помидоры в собственном соку. Главное — выпарить лишнюю влагу, если соус кажется слишком жидким.

Читайте также:

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Мир. Новости мира
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Газ
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Последние материалы
Летний гид по загару: как подготовить кожу, выбрать SPF и не превратиться в вареного рака
Свободное лето без сорняков: 7 правил, которые навсегда избавят от бесконечной прополки
Спасаемся от жары правильно: на сколько градусов ставить кондиционер, чтобы не простыть
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Колбаски, чечевица и никакой варки бульона: секрет самого вкусного баварского супа
2 ложки в банку — и плодожорки сгинут: яблоки и груши будут чистыми, как с картинки
Хабаровчанка Вера Чекалина пробежала 643 км за 96 часов без остановок в Ленобласти
Выглядеть на 10 лет моложе просто: 5 деталей прически, от которых пора избавиться
Тюмень: Минобрнауки РФ изменит стандарты исторического образования через нейросети
Усть-Лабинск превращается в технохаб: итоги форума «Быть казаком» на Кубани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.