Квас, который невозможно купить: старый рецепт на дикой ферментации возвращается в моду

Магазинный квас всё чаще превращается в смесь ароматизаторов и регуляторов кислотности. Вместо концентратов настоящие ценители выбирают естественную ферментацию: хлебный квас созревает за 72 часа на дикой микрофлоре изюма — без покупных дрожжей и сложного солода.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under Free for commercial use Иркутский квас на хлебе и мёде

Технология дикой ферментации: роль изюма

Отказ от прессованных дрожжей — это не прихоть, а способ получить чистый вкус без специфического спиртового запаха. Основную работу по переработке сахаров выполняют микроорганизмы, обитающие на поверхности сухофруктов.

Это позволяет создать напиток, от которого все будут в восторге, используя лишь естественные ресурсы продукта. Если вы планируете тушение мяса в квасе, такая база обеспечит правильную кислотность для размягчения волокон.

"Натуральный квас — продукт капризный. Главное — не убить дикие дрожжи горячей водой. Температура сусла перед закладкой изюма должна быть строго 30-35 градусов, иначе ферментация даже не начнется", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Классический ржаной квас на изюме

Этот метод превращает обычную буханку хлеба в элитный прохладительный напиток. Отличить настоящий полезный квас от имитации легко по структуре газа: у домашнего продукта пузырьки мелкие и колкие, а не агрессивные, как у CO2 в бутылках.

⏱ Время: 72 часа | 🍽 Порции: 2 литра

Ингредиенты:

Ржаной хлеб ("Бородинский" или "Дарницкий") — 200 гр

Темный изюм (немытый) — 30 гр

Сахар-песок — 100 гр (4 ст. л.)

Вода фильтрованная — 2 литра

Шаг 1: Хлеб нарезать кубиками по 2 см. Подсушить в духовке при 180°C до темно-коричневого цвета (20-25 минут). Это создаст цвет и карамельный привкус.

Шаг 2: Засыпать сухари в банку и залить крутым кипятком. Оставить на 30-40 минут для извлечения вкусовых веществ.

Шаг 3: Растворить сахар в теплой жидкости. Дождаться остывания до температуры тела.

Шаг 4: Добавить немытый изюм. Накрыть марлей, чтобы обеспечить доступ кислорода, и оставить в тепле (22-24°C) на три дня.

Шаг 5: Процедить через два слоя ткани, разлить по бутылкам и выдержать в холодильнике еще 24 часа для насыщения естественным газом.

Для получения более резкого, "мужского" вкуса увеличьте время обжарки сухарей до начала легкого дымления, но не допускайте обугливания. Горчинка придаст напитку благородный древесный оттенок.

"Домашний квас — это не только питье, но и идеальная закваска для теста. Если оставить часть гущи, хлеб на ней получается плотным и ароматным, как из печи. В столовых этот метод помогал экономить ресурсы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Анализ ошибок: почему квас не "заиграл"

Чаще всего процесс ферментации губит хлорированная вода или глянцевый изюм, обработанный диоксидом серы. Если в банке тишина — микрофлора мертва. Качественный огуречный лимонад с мятой готовится быстрее, но квас требует дисциплины.

Для тех, кто любит эксперименты, существует кофейный квас, но базовые принципы стерильности и температурного режима там те же.

Проблема Действие Отсутствие пузырьков через 48 часов Добавить 15 гр свежего изюма, перемешать Тягучая, киселеобразная текстура Утилизировать (развитие патогенных бактерий из-за перегрева) Чрезмерная горечь Сократить время сушки хлеба в следующей партии

При использовании качественного кваса даже обычная окрошка с курицей приобретает ресторанный статус. Продукт с естественным газом стимулирует аппетит и ускоряет метаболизм, что особенно важно при употреблении мясных блюд.

"Консервация и хранение такого напитка требуют холода. При температуре выше +8°C процесс брожения продолжится даже в бутылке, что может привести к её деформации или 'взрыву'. Контролируйте сахар", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы о квасе

Можно ли мыть изюм перед добавлением?

Категорически нельзя. На кожуре находятся колонии диких дрожжей, которые смываются водой. Если ягоды кажутся грязными, просто протрите их сухой салфеткой.

Как долго живет квасная закваска (гуща)?

В холодильнике закваска сохраняет активность до двух недель. При постоянном цикле производства её можно использовать бесконечно, обновляя часть сухарей и сахара.

Подходит ли белый хлеб для этого рецепта?

Нет, белый хлеб даст мутный напиток с невыразительным вкусом. Для характерного профиля нужен именно ржаной или ржано-пшеничный продукт с солодом в составе.

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