Сочность, запечатанная внутри: как приготовить вареники, которые тают во рту

Секрет идеальных мясных вареников заключается не только в сочной начинке из куриных бедер, но и в особом заварном тесте на смеси молока и воды. Использование горячей жидкой основы делает массу податливой, а добавление сливочного масла гарантирует, что края не разойдутся при варке, сохраняя весь мясной сок внутри.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain мясные вареники

Технология приготовления заварного теста

Основа для этих вареников готовится комбинированным методом. В сотейнике необходимо соединить 200 мл молока, 150 мл воды и 25 г сливочного масла. Смесь прогревается на среднем огне до горячего состояния. Важно не доводить жидкость до бурного кипения, а дать ей остыть до 50-60 градусов перед введением яйца, чтобы белок не свернулся преждевременно.

"Именно горячая жидкая фаза заставляет клейковину муки работать иначе. Тесто становится послушным, как пластилин, и его можно раскатать очень тонко, не опасаясь разрывов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

После добавления яйца в смесь постепенно вводится 600 г муки и чайная ложка соли. Тщательно вымешанный "колобок" должен отдохнуть под пленкой не менее 15 минут — это время необходимо для окончательного расслабления волокон теста. Похожий принцип работы с основой используется, когда готовят тесто для чебуреков, где важна прочность и эластичность.

Секреты сочной мясной начинки

Для начинки лучше всего подходят куриные бедра (1 кг), очищенные от кожи и костей. Филе бедра значительно сочнее грудки, что критично для вареников. Вместе с мясом через мясорубку пропускается 600 г лука — его обилие создает нужную текстуру. В фарш добавляются специи: 2 ч. л. соли, 1 ч. л. сухого чеснока и ¾ ч. л. черного перца. Чтобы внутри каждого изделия образовался ароматный бульон, в массу вливается 140 мл ледяной воды.

"Ледяная вода удерживается волокнами мяса при замесе, а во время термической обработки превращается в сок. Главное — вымешивать фарш руками до тех пор, пока вся влага не впитается", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Если вы привыкли использовать овощные добавки, помните, что нарезка имеет значение: например, в рецептах лечо из кабачков на зиму именно геометрия кусочков определяет итоговый вкус. В мясных же варениках лук должен быть измельчен максимально мелко, чтобы не нарушать целостность тонкой оболочки из теста.

Сборка и правильная варка

Тесто делится на три части и раскатывается в тонкие пласты. С помощью формы диаметром 7-8 см вырезаются круги. В центр каждой заготовки выкладывается чайная ложка начинки, после чего края плотно запечатываются. Если вы хотите разнообразить меню и ищете рецепт эластичного теста для других блюд, заварная основа из этого рецепта подойдет идеально.

"Варить изделия нужно в большом объеме подсоленной воды при умеренном кипении. После всплытия дайте мясу внутри дойти до готовности еще 5 минут. Подача с растопленным сливочным маслом — классика, которая подчеркивает вкус домашней птицы", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиент/Этап Рекомендация Эффект Ледяную воду в фарш Тщательно вымешать Максимальная сочность Заварное тесто Дать отдохнуть 15 мин Легкость раскатки Лук в начинку Соотношение почти 1:2 Насыщенный аромат Сливочное масло Добавить в тесто Прочность швов

Ответы на популярные вопросы о варениках

Можно ли использовать говяжий фарш вместо куриного?

Да, но говядина суше, поэтому количество лука и ледяной воды в начинке стоит немного увеличить, либо добавить в фарш 40 г размягченного сливочного масла.

Как заморозить вареники, чтобы они не слиплись?

Выкладывайте вареники на припыленную мукой доску в один слой так, чтобы они не соприкасались. Отправляйте в морозилку на 2-3 часа, и только потом пересыпайте в пакет.

Почему тесто рвется при варке?

Обычно это происходит из-за недостаточного вымешивания теста или слишком активного кипения воды. Заварное тесто должно быть эластичным, а вода — лишь слегка побулькивать.

Что делать, если фарш получился слишком жидким?

Дайте готовому фаршу постоять в холодильнике 30 минут. Холодная вода и жир "схватятся", и лепить вареники станет намного проще.

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