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Идеальный десерт для ленивых: как превратить питьевой йогурт в нежнейшее суфле

Еда

Превратить обычный питьевой йогурт в изысканный запеченный десерт можно всего за 25 минут, если использовать правильное соотношение крахмала и яиц. Главный секрет кроется в текстуре: жидкая основа при нагревании превращается в нежное суфле, которое идеально сочетается с любыми ягодами — от свежей клубники до целых плодов из варенья. 

йогуртовый десерт
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
йогуртовый десерт

Пропорции и состав ингредиентов

Для приготовления этого блюда не требуются специфические продукты. В отличие от сложных рецептов, где необходим идеальный тарт с клубникой с песочной основой, здесь роль "каркаса" выполняет крахмал. Важно соблюдать граммовки, чтобы запеканка держала форму, но оставалась воздушной.

"Выбирая йогурт, обращайте внимание на его густоту и сладость. Если берете продукт с наполнителем, количество сахара в рецепте можно смело уменьшать, чтобы не пересластить десерт", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Для базового рецепта подготовьте:

  • Питьевой йогурт (клубничный или любой другой) — 200 мл;
  • Куриные яйца — 2 шт.;
  • Кукурузный или картофельный крахмал — 1 ст. л. с горкой;
  • Сахар — 1 ст. л. без горки (регулируйте по вкусу);
  • Ягоды (свежие, замороженные или из варенья) — по вкусу;
  • Сливочное масло — для обработки форм.

Технология приготовления нежного суфле

Процесс максимально упрощен: вам не придется использовать миксер. Достаточно обычного венчика, чтобы соединить йогурт, яйца, сахар и крахмал. Однородность массы — залог того, что десерт пропечется равномерно. Не пугайтесь, что смесь выглядит слишком жидкой — яичный белок и крахмал схватятся в духовке, создав стабильную структуру. Если вам нравится фруктовая выпечка, обратите внимание, как готовится десерт из батона и абрикосов, где также используется принцип быстрой сборки.

"Смазывание форм сливочным маслом — обязательный этап. Йогуртовая основа очень нежная, и без жировой прослойки она намертво прилипнет к стенкам, особенно если вы используете керамику", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Разлейте основу по небольшим порционным формам. Сверху выложите ягоды. Если используете замороженные плоды, предварительно размораживать их не нужно, но стоит стряхнуть лишний лед. По такому же принципу можно готовить и другие ягодные блюда, например, когда печете черничный пирог.

Ингредиент / Ошибка Рекомендация эксперта Результат
Крахмал Добавлять строго через сито Отсутствие комочков
Ягоды Выкладывать только сверху Красивый вид и сочность
Температура Не открывать духовку первые 15 минут Пышное поднятие массы

Тонкости подачи и температурный режим

Духовку необходимо прогреть до 180 градусов заранее. Время выпекания составляет 20-25 минут. В процессе термической обработки десерт активно поднимается, напоминая классическое французское суфле. После извлечения из печи запеканка неизбежно немного осядет — это естественный процесс для блюд на основе йогурта и яиц. Для тех, кто предпочитает десерты без использования печи, существует отличный торт из пряников и бананов, не требующий нагрева.

"Подавать такое лакомство лучше всего едва теплым. В охлажденном виде текстура становится более плотной и кремовой, напоминая качественный чизкейк, но с меньшим количеством калорий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о йогуртовом десерте

Можно ли использовать обычный густой йогурт вместо питьевого?

Да, но в этом случае десерт получится более плотным и сытным. Питьевой йогурт дает ту самую легкость и пористость, характерную для суфле.

Как понять, что запеканка готова?

Края должны хорошо схватиться и стать золотистыми, а серединка — слегка подрагивать при движении формы. За 20-25 минут крахмал успевает полностью стабилизироваться.

Нужно ли размораживать ягоды перед добавлением?

Нет, лишняя влага от разморозки может сделать текстуру водянистой. Кладите ягоды прямо из морозилки — они плавно отдадут сок в процессе запекания.

Можно ли приготовить это блюдо в микроволновке?

В микроволновой печи десерт приготовится быстрее (около 3-5 минут), но он не получит аппетитной корочки и может осесть гораздо сильнее, чем в духовке.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар столовой Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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