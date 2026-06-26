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Беру банку варенья, простоквашу и желатин — собираю торт с северным характером: не потечет и вкуснее покупного

Еда

Торт с вареньем из крыжовника — это холод в каждом кусочке. Северный характер, где кислота ягод встречается со сладостью крема. Здесь не работают догадки «на глаз». Только технология сборки, правильная желирующая основа и выдержка в холоде. Халтура на этапе стабилизации убьет всё.

Торт с вареньем из крыжовника
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Торт с вареньем из крыжовника

Торт с вареньем из крыжовника

Время: 120 мин + 6 ч стабилизация 

Порции: 8

Ингредиенты:

  • Яйца куриные: 4 шт.
  • Сахар: 130 г (тесто) + 50 г (крем)
  • Мука пшеничная: 120 г
  • Ванильный сахар: 10 г
  • Сливки 35%: 800 г
  • Простокваша 3.2%: 300 г
  • Варенье из крыжовника: 500 г
  • Желатин листовой: 20 г
  • Лимон: 1 шт.
  • Миндаль: 50 г
  • Клубника и мята: для декора

Инструкция:

Шаг 1: Разогрейте печь до 180°C. Дно формы 22 см закройте пергаментом. Взбивайте яйца с сахаром 8-10 минут до светлой плотной массы. Не торопитесь. Объем — залог структуры.

Шаг 2: Всыпайте муку частями. Мешайте лопаткой строго снизу вверх. Выпекайте 30 минут. Проверка — сухой лучиной. Остудите и поделите бисквит на два ровных слоя.

Шаг 3: Замочите 15 г желатина в ледяной воде. Остальные 5 г отложите для верхнего слоя.

Шаг 4: 100 г крыжовника разомните вилкой, соедините с простоквашей, сахаром, цедрой и соком лимона. Распустите набухший желатин в 3 ст. л. горячей (не кипящей!) воды. Введите тонкой струей в простоквашную массу.

Шаг 5: Взбейте 400 г сливок до мягких пиков. Аккуратно соедините с кремом. Добавьте 150 г ягод крыжовника.

Шаг 6: Соберите торт в кольце (корж — крем — корж). Уберите в холод на 5 часов.

Шаг 7: Оставшиеся 5 г желатина распустите для финального слоя. Смешайте с 250 г крыжовника и ложкой сахара.

Шаг 8: Взбейте оставшиеся 400 г сливок. Вмешайте ягодную массу. Покройте торт смесью сверху и по бокам.

Шаг 9: Подпеките миндаль на сухой сковороде. Украсьте десерт миндалем, клубникой и листами мяты.

"Стабильность крема зависит от плотности кисломолочной составляющей. Чем выше содержание сухого остатка в простокваше, тем меньше риск, что торт потечет при нарезке", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Параметр Характеристика
Энергетическая ценность 717 ккал на порцию
Белки/Жиры/Углеводы 12.5г / 43г / 69г

Секрет Шефа: Используйте бисквит, выдержанный в холоде 12 часов. Завернутый в пленку, он перестает крошиться при нарезке. Технология «отлежки» дает ровный срез.

"Использование листового желатина предпочтительнее порошкового аналога. Он дает чистую текстуру без постороннего привкуса, что принципиально важно для ягодных десертов", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о десертах

Можно ли заменить крыжовник на другую ягоду?

Да, но учитывайте кислотность. Если берете сладкую ягоду, снизьте количество сахара или увеличьте долю лимонного сока.

Как понять, что сливки взбиты правильно?

Сливки должны держать форму, но оставаться мягкими. Перевзбитые сливки расслоятся на фракции, и крем пойдет крупинками.

Почему бисквит оседает?

Нарушение техники замеса или слишком резкий перепад температур. Не открывайте дверцу духовки первые 20 минут.

Можно сократить время охлаждения?

Нет. Стабилизация желатина — физический процесс, требующий времени. Иначе при подаче торт «поплывет» на тарелке.

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Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по региональной кухне России Мария Костина, управляющий рестораном Игорь Сафонов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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