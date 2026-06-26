Черствый батон и килограмм абрикосов — через 25 минут подаю изысканный десерт: вкуснее шарлотки и без возни с тестом

Абрикосовая шарлотка из батона — это не «ленивый перекус», а полноценный десерт ресторанного уровня. Вместо классического теста мы используем хлебную основу, которая становится идеальным носителем для сочной фруктовой начинки. Технология требует точности: от температуры духовки до выдержки фруктов в сиропе.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосовая шарлотка из батона

Секрет успеха заключается в балансе кислотности абрикосов и сливочной текстуры мякиша. Если вы следите за качеством нутриентов, замените привычный нарезной батон на качественный цельнозерновой вариант — это добавит продукту глубины вкуса.

"Использование хлеба вместо бисквитного теста — это классика экономии времени, которая при правильной пропитке сливками дает фору дорогой выпечке", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Абрикосовая шарлотка: технология приготовления Время (с учётом подготовки): 90 мин Порции: 6 Ингредиенты Абрикос: 500 г

Батон нарезной: 1 шт.

Сливки (30%): 125 мл

Масло сливочное: 120 г

Ликер Малибу: 50 г

Сахар-песок: 50 г

Мед: 30 г Пошаговая инструкция Шаг 1: Обработка фруктов. Абрикосы вымойте, обсушите. Удалите косточки, нарежьте мякоть крупными дольками и переложите в сотейник. Шаг 2: Ароматизация. Добавьте к фруктам ликер, сахар и мед. Прогрейте смесь на среднем огне до появления кипения, постоянно помешивая. Снимите с плиты, накройте крышкой и выдержите 15 минут. Шаг 3: Формовка основы. Срежьте корки с батона. Нарежьте мякиш ломтиками толщиной 5 мм. Вырежьте 12 кругов под размер цилиндрических форм. Излишки нарежьте прямоугольниками для выстилания стенок. Шаг 4: Крем. Сливочное масло доведите до мягкости, взбейте в пышную массу. Постепенно вливая сливки, добейтесь однородной кремовой консистенции. Шаг 5: Сборка. Смажьте каждый хлебный лоскут сливочной массой. Формы выстелите пергаментом, выложите дно кружочками, стенки — прямоугольниками внахлест. Наполните абрикосами, накройте сверху кружком батона. Шаг 6: Запекание. Выпекайте изделия 25 минут при температуре 200 °C. Дайте десерту «отдохнуть» в формах 10 минут, затем извлеките.

Перед сервировкой убедитесь, что шарлотка достаточно остыла. Это позволит сливочной массе и сокам абрикоса стабилизироваться внутри хлебной корзинки.

"Качество сливочного масла прямо влияет на текстуру хлебной основы. Используйте продукт жирностью не менее 82,5%, иначе получите водянистую структуру", — пояснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Параметр Значение (на 1 порцию) Калорийность 488.88 ккал Белки 6.35 г Жиры 24.77 г Углеводы 56.23 г

"Для получения выраженного карамельного профиля в начинке, замените белый сахар на тростниковый мусковадо. Он даст ноты патоки", — порекомендовала специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о десерте Можно ли использовать другие фрукты? Технология позволяет заменить абрикосы на персики или нектарины. Главное — отсутствие излишней водянистости при термической обработке. Чем заменить ликер для детской версии? Используйте абрикосовый сок с добавлением щепотки ванили или цедры апельсина для ароматизации сиропа. Нужно ли смазывать формы маслом? Использование кулинарного пергамента обязательно. Он предотвращает прилипание пропитанного сливками хлеба к стенкам формы. Как определить готовность? Хлебная основа должна приобрести устойчивый золотистый оттенок и характерный хруст по краям.

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