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Черствый батон и килограмм абрикосов — через 25 минут подаю изысканный десерт: вкуснее шарлотки и без возни с тестом

Еда

Абрикосовая шарлотка из батона — это не «ленивый перекус», а полноценный десерт ресторанного уровня. Вместо классического теста мы используем хлебную основу, которая становится идеальным носителем для сочной фруктовой начинки. Технология требует точности: от температуры духовки до выдержки фруктов в сиропе.

Абрикосовая шарлотка из батона
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосовая шарлотка из батона

Секрет успеха заключается в балансе кислотности абрикосов и сливочной текстуры мякиша. Если вы следите за качеством нутриентов, замените привычный нарезной батон на качественный цельнозерновой вариант — это добавит продукту глубины вкуса.

"Использование хлеба вместо бисквитного теста — это классика экономии времени, которая при правильной пропитке сливками дает фору дорогой выпечке", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Абрикосовая шарлотка: технология приготовления

Время (с учётом подготовки): 90 мин

Порции: 6

Ингредиенты

  • Абрикос: 500 г
  • Батон нарезной: 1 шт.
  • Сливки (30%): 125 мл
  • Масло сливочное: 120 г
  • Ликер Малибу: 50 г
  • Сахар-песок: 50 г
  • Мед: 30 г

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Обработка фруктов. Абрикосы вымойте, обсушите. Удалите косточки, нарежьте мякоть крупными дольками и переложите в сотейник.

Шаг 2: Ароматизация. Добавьте к фруктам ликер, сахар и мед. Прогрейте смесь на среднем огне до появления кипения, постоянно помешивая. Снимите с плиты, накройте крышкой и выдержите 15 минут.

Шаг 3: Формовка основы. Срежьте корки с батона. Нарежьте мякиш ломтиками толщиной 5 мм. Вырежьте 12 кругов под размер цилиндрических форм. Излишки нарежьте прямоугольниками для выстилания стенок.

Шаг 4: Крем. Сливочное масло доведите до мягкости, взбейте в пышную массу. Постепенно вливая сливки, добейтесь однородной кремовой консистенции.

Шаг 5: Сборка. Смажьте каждый хлебный лоскут сливочной массой. Формы выстелите пергаментом, выложите дно кружочками, стенки — прямоугольниками внахлест. Наполните абрикосами, накройте сверху кружком батона.

Шаг 6: Запекание. Выпекайте изделия 25 минут при температуре 200 °C. Дайте десерту «отдохнуть» в формах 10 минут, затем извлеките.

Перед сервировкой убедитесь, что шарлотка достаточно остыла. Это позволит сливочной массе и сокам абрикоса стабилизироваться внутри хлебной корзинки.

"Качество сливочного масла прямо влияет на текстуру хлебной основы. Используйте продукт жирностью не менее 82,5%, иначе получите водянистую структуру", — пояснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Параметр Значение (на 1 порцию)
Калорийность 488.88 ккал
Белки 6.35 г
Жиры 24.77 г
Углеводы 56.23 г

"Для получения выраженного карамельного профиля в начинке, замените белый сахар на тростниковый мусковадо. Он даст ноты патоки", — порекомендовала специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о десерте

Можно ли использовать другие фрукты?

Технология позволяет заменить абрикосы на персики или нектарины. Главное — отсутствие излишней водянистости при термической обработке.

Чем заменить ликер для детской версии?

Используйте абрикосовый сок с добавлением щепотки ванили или цедры апельсина для ароматизации сиропа.

Нужно ли смазывать формы маслом?

Использование кулинарного пергамента обязательно. Он предотвращает прилипание пропитанного сливками хлеба к стенкам формы.

Как определить готовность?

Хлебная основа должна приобрести устойчивый золотистый оттенок и характерный хруст по краям.

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Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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