Никакой духовки и сливочного масла: этот рецепт медовика даст фору любому торту по ГОСТу

Многие привыкли считать, что по-настоящему нежный, тающий во рту медовик обязательно требует сливочного масла, яиц и долгой работы с духовкой. Оказывается, есть изящный способ приготовить любимый десерт иначе. Этот торт готовится без яиц и сливочного масла, а коржи не нужно раскатывать скалкой — они выпекаются прямо на сковороде, как блины.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain медовик

Ингредиенты для постного торта

Для создания десерта важно соблюдать пропорции, чтобы тесто получилось нужной консистенции. Из указанного количества продуктов получится около 12 коржей диаметром 19 см.

Для коржей потребуется:

мука — 200 г;

растительное масло — 100 мл;

растительное молоко (овсяное, миндальное или кокосовое) — 500 мл;

сахарный песок — 50 г;

мед — 2 ст. л. с горкой;

сода — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для крема и декора:

растительное молоко — 500 мл;

мед — 2 ст. л.;

крахмал — 3 ст. л.;

грецкие орехи — 150 г (для украшения).

"При выборе растительного молока для выпечки лучше остановиться на овсяном или фундучном — они дают наиболее нейтральный или приятный ореховый привкус, который отлично сочетается с медом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Технология приготовления теста на сковороде

Процесс начинается с карамелизации основы. В сковороде необходимо разогреть растительное масло, добавить в него сахар и мед. Смесь доводят до кипения, после чего сразу снимают с огня. В горячую массу вводят соду и соль — начнется реакция с медом, смесь вспенится и станет светлее. Также тщательно просеивается мука, чтобы избежать комочков, ведь секреты идеального теста всегда кроются в однородности структуры.

Затем в массу постепенно вливают растительное молоко, постоянно работая венчиком. Визуально тесто должно напоминать массу для блинов. Жарить коржи следует на умеренном огне, обжаривая их только с одной стороны. Это ключевой момент: так блинчики сохранят максимальную мягкость и пористость для впитывания крема. Если вы любите экспериментировать с текстурами, помните, что даже простое изменение последовательности шагов может полностью поменять вкус.

"Главная ошибка при жарке постных коржей — пересушивание. Снимайте их, как только верх схватился, иначе торт будет резиновым, а не тающим", — констатировал в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Постный заварной крем и сборка

Для крема в сотейнике смешивают холодное растительное молоко, мед и крахмал. На медленном огне смесь доводят до загустения, непрерывно помешивая венчиком. Когда крем закипит, его снимают с плиты и полностью остужают. Только после остывания он приобретет нужную плотность. Подобная техника применяется и при приготовлении домашней помадки, где важен контроль температуры.

Сборка торта классическая: каждый корж обильно смазывается кремом. Финальный штрих — дробленые грецкие орехи, которыми посыпают верх и бока десерта. Чтобы медовик стал по-настоящему нежным, его нужно отправить в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Это время необходимо для стабилизации крахмала и пропитки слоев. Если вам нравятся быстрые решения без духовки, обратите внимание на рецепт быстрого десерта из крекера, который готовится по схожему принципу пропитки.

"Чтобы орехи раскрыли свой аромат, обязательно прокалите их на сухой сковороде пару минут перед тем, как измельчать для посыпки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Проблема Причина Решение Коржи рвутся Мало муки или слишком жидкое тесто Добавить 1-2 ложки муки и дать тесту постоять 10 минут Торт сухой Мало крема или мало времени на пропитку Увеличить слой крема и выдержать в холоде от 6 часов Крем с комочками Крахмал всыпали в горячую жидкость Разводить крахмал только в холодном молоке

Ответы на популярные вопросы о постном медовике

Можно ли использовать обычное молоко вместо растительного?

Растительное молоко можно заменить на обычное коровье в тех же пропорциях.

Как долго хранится такой торт?

Благодаря отсутствию скоропортящихся животных продуктов, торт может храниться в холодильнике до 5 дней. При этом на второй-третий день он становится только вкуснее за счет глубокой пропитки.

Что делать, если торт получается слишком сладким?

Сбалансировать сладость меда и сахара можно добавлением в крем чайной ложки лимонного сока или цедры. Кислый акцент сделает вкус более благородным.

Можно ли испечь один толстый корж в духовке?

Данное тесто предназначено именно для тонкой жарки. Для классической выпечки в духовке пропорции муки должны быть выше, иначе середина не пропечется.

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