Нежнейшее тесто и взрыв сочной черники: идеальный пирог к чаю, с которым справится каждый

Черничный пирог на йогурте — лучший способ использовать сезонные лесные ягоды для приготовления ароматного домашнего десерта. Такая выпечка получается удивительно сочной и легкой, а пара профессиональных хитростей помогут вам добиться идеального результата без лишних хлопот.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черничный пирог

Рецепт черничного пирога на йогурте

Для получения стабильного результата важна подготовка. Мякоть ягоды не должна превратить тесто в синюю массу, поэтому предварительная подготовка всех компонентов обязательна.

Ингредиенты

Черника свежая — 300 г.

Мука пшеничная высшего сорта — 280 г.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Корица молотая — 1/3 ч. л.

Сахар — 150 г.

Масло сливочное (размягченное) — 100 г.

Яйцо куриное — 2 шт.

Йогурт натуральный — 120 г.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Отделить две столовые ложки и смешать их с чистой сухой черникой. Это создаст защитную оболочку, которая удержит плоды внутри мякиша. Остальную муку соединить с разрыхлителем, содой, солью и корицей.

"Секрет любого ягодного пирога — в контроле влажности. Если использовать замороженный продукт без разморозки и обсушивания, лишняя вода нарушит структуру клейковины, и мякиш останется сырым", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Шаг 2. Масло комнатной температуры растереть с сахаром до посветления массы. По одному ввести яйца, тщательно вымешивая после каждого. На этом этапе закладывается будущая воздушность изделия.

Шаг 3. Ввести мучную смесь и йогурт в масляную базу поочередно. Начинать и заканчивать лучше сухими ингредиентами. Это исключит появление комков и сделает структуру однородной. В финале лопаткой добавить ягоды, стараясь не нарушить их целостность.

Технология работы с тестом и ягодой

Выверенный температурный режим в 180 градусов обеспечивает правильный колер корочки и полное пропекание центра за 45 минут. Если верх начинает темнеть слишком быстро, форму можно прикрыть фольгой. Это проверенный вариант спасения выпечки в духовках без конвекции.

"Для получения более нежного мякиша можно заменить обычный сахар на сахарную пудру. Это позволит кристаллам быстрее раствориться в жирах, что даст более мелкопористую структуру", — отметил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Готовое изделие лучше оставить в форме на 10 минут после извлечения из печи. Перепад температур при резком перемещении на блюдо может привести к оседанию центральной части. Правильный процесс остывания гарантирует сохранение объема.

Параметр Значение Температура выпекания 180 градусов Цельсия Оптимальная форма Круглая, 22-24 см

Натуральный йогурт в рецепте дает необходимую кислотную среду для активации соды. Если заменить его на более жидкое молоко, плотность теста изменится, и ягоды неизбежно опустятся вниз. Тот самый секрет успеха кроется в вязкости основы.

"Ягодный пирог — отличное дополнение к летнему столу, особенно если подавать его с холодными напитками. Но помните, что качество домашней выпечки всегда выигрывает у магазинной за счет натуральных жиров", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

В летний зной такое блюдо может стать альтернативой тяжелым кремовым десертам. Его легко транспортировать, что делает пирог подходящим для загородных поездок, где важна не только подача, но и решение вопроса длительного хранения.

Ответы на популярные вопросы о ягодной выпечке

Можно ли использовать замороженную чернику?

Да. Ягоду не нужно размораживать полностью, достаточно обвалять ее в муке или крахмале непосредственно перед добавлением в тесто, чтобы лишний сок не испортил консистенцию.

Чем заменить йогурт в этом рецепте?

Подойдет нежирная сметана или густой кефир. Главное, чтобы продукт имел кислотность, необходимую для работы подъемных механизмов теста.

Как понять, что пирог готов?

Используйте деревянную шпажку — она должна выходить из центра сухой. Также признаком готовности служит легкое отхождение краев теста от стенок формы.

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