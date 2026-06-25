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Осадок на дне вызвал подозрения? Как отличить настоящий полезный квас от химической газировки

Еда

Квас — не просто освежающая жидкость, а технологический продукт с глубокой историей. В России этот напиток десятилетиями был универсальным стандартом утоления жажды. Но сегодня прилавки завалены суррогатами. Вместо живого брожения — углекислый газ и химические ароматизаторы.

хлебный квас в кружке
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
хлебный квас в кружке

Технология подмены: почему газировка вытеснила квас

Настоящий квас получается в результате сложного взаимодействия микроорганизмов. Это брожение сахара и зерновой основы. Промышленность пошла по пути оптимизации. Дешевле смешать воду, сахар, краситель и закачать углекислоту, чем ждать завершения цикла созревания.

"Настоящий хлебный квас — это всегда продукт биологического процесса. Если вы видите в составе ароматизаторы, значит, производитель имитирует вкус, а не создает его", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Чтение этикетки: поиск ГОСТа

Смотрите на маркировку. Ошибки при выборе начинаются с доверия к маркетинговым названиям. Если крупным шрифтом написано "Напиток безалкогольный газированный", отложите бутылку. Это имитация.

Тип напитка Характеристики состава
Настоящий квас ГОСТ 31494-2012, естественное брожение
Квасной напиток ГОСТ 28188-2014, газирование смеси

Настоящий квас требует стабилизации условий хранения. Химические аналоги не имеют этих ограничений.

"Читайте полное наименование. Если стандарт не соответствует требованиям к натуральному брожению, продукт не несет тех ферментов и аминокислот, которые ценны для микрофлоры кишечника", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Признаки живого продукта

Живой квас — это неосветленный, нефильтрованный напиток. Он не проходит агрессивную термическую обработку. Наличие естественного осадка на дне — показатель качества, а не признак испорченности.

"Магазины продают то, что долго лежит. Живой квас скисает быстро. Если продукт хранится полгода, внутри нет никакой биологии — только консерванты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о квасе

Почему квас из магазина сладкий, как лимонад?

Производители часто добавляют избыточный сахар или подсластители, чтобы скрыть отсутствие полноценного вкусового профиля, полученного при созревании сусла.

Вреден ли квасной осадок?

Осадок — это дрожжевые культуры и частицы солода. В умеренных количествах они даже полезны для работы пищеварительного тракта.

Нужно ли смотреть на состав, если цена высокая?

Цена — не критерий. Маркетинговые надписи "фермерский" или "традиционный" часто не имеют под собой документального подтверждения в виде ГОСТа.

Можно ли делать квас дома?

Да. Используйте качественный ржаной солод и соблюдайте температурный режим процесса.

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Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, эксперт по уличной еде Максим Гришин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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