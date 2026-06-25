Осадок на дне вызвал подозрения? Как отличить настоящий полезный квас от химической газировки

Квас — не просто освежающая жидкость, а технологический продукт с глубокой историей. В России этот напиток десятилетиями был универсальным стандартом утоления жажды. Но сегодня прилавки завалены суррогатами. Вместо живого брожения — углекислый газ и химические ароматизаторы.
Настоящий квас получается в результате сложного взаимодействия микроорганизмов. Это брожение сахара и зерновой основы. Промышленность пошла по пути оптимизации. Дешевле смешать воду, сахар, краситель и закачать углекислоту, чем ждать завершения цикла созревания.
"Настоящий хлебный квас — это всегда продукт биологического процесса. Если вы видите в составе ароматизаторы, значит, производитель имитирует вкус, а не создает его", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Смотрите на маркировку. Ошибки при выборе начинаются с доверия к маркетинговым названиям. Если крупным шрифтом написано "Напиток безалкогольный газированный", отложите бутылку. Это имитация.
|Тип напитка
|Характеристики состава
|Настоящий квас
|ГОСТ 31494-2012, естественное брожение
|Квасной напиток
|ГОСТ 28188-2014, газирование смеси
Настоящий квас требует стабилизации условий хранения. Химические аналоги не имеют этих ограничений.
"Читайте полное наименование. Если стандарт не соответствует требованиям к натуральному брожению, продукт не несет тех ферментов и аминокислот, которые ценны для микрофлоры кишечника", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Живой квас — это неосветленный, нефильтрованный напиток. Он не проходит агрессивную термическую обработку. Наличие естественного осадка на дне — показатель качества, а не признак испорченности.
"Магазины продают то, что долго лежит. Живой квас скисает быстро. Если продукт хранится полгода, внутри нет никакой биологии — только консерванты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.
Производители часто добавляют избыточный сахар или подсластители, чтобы скрыть отсутствие полноценного вкусового профиля, полученного при созревании сусла.
Осадок — это дрожжевые культуры и частицы солода. В умеренных количествах они даже полезны для работы пищеварительного тракта.
Цена — не критерий. Маркетинговые надписи "фермерский" или "традиционный" часто не имеют под собой документального подтверждения в виде ГОСТа.
Да. Используйте качественный ржаной солод и соблюдайте температурный режим процесса.
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