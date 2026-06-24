Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вся правда о девяти жизнях: как на самом деле соотнести кошачий возраст с человеческим
Хватит калечить людей: тайный приказ МВД СССР в 1949 году изменил правила выживания на Колыме
Железногорск направит бюджетные средства на реабилитацию наркозависимых по запросам из МВД
Планы посыпались на глазах: в Брюсселе признали невозможность сохранить темп сближения с Киевом
Настоящая ценовая катастрофа: новые квитанции в Приморье вплотную подошли к сумме в 15 тысяч
Будущий урожай висит на волоске: завязи томатов спасет раствор из трёх ингредиентов
Санкт-Петербург: мировым судьей арестованы двое пьяных водителей электросамокатов
Калининградская таможня предупредила о резком росте очередей из-за туристов со стороны Польши
Мира не будет на старых условиях: Кремль обозначил необратимые последствия для диалога с США

Простота, которая работает безотказно: крабовый салат без риса собирают всего за 15 минут

Еда

Крабовый салат без риса — классика домашней кухни, которая готовится за 15 минут. Отказ от крупы делает блюдо легким, сохраняя при этом баланс между свежестью огурца и сытостью яиц. Правильная нарезка и домашний соус превращают простую закуску в ресторанное блюдо.

Крабовый салат
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Крабовый салат

Технология подготовки ингредиентов

Для салата используются плотные огурцы и охлажденные крабовые палочки. Если продукт был заморожен, его необходимо довести до комнатной температуры естественным путем. Лишняя влага от разморозки испортит текстуру блюда, поэтому палочки стоит аккуратно промокнуть салфеткой. Яйца категории С1 варятся ровно 8 минут после закипания. Желток должен полностью схватиться, но не приобрести синеватый оттенок от перегрева. Быстрое охлаждение в ледяной воде гарантирует легкую очистку. Нарезка всех компонентов должна быть единообразной — кубик со стороной 5 мм обеспечит правильное смешивание вкусов.

"Главная ошибка в таком салате — избыток жидкости. Огурцы лучше нарезать непосредственно перед сборкой, а из кукурузы тщательно слить весь маринад в дуршлаге", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Секрет домашней заправки

Замена магазинного майонеза на домашнюю эмульсию меняет статус блюда. Технология проста: в высокий стакан блендера помещается один сырой желток, чайная ложка горчицы, десертная ложка лимонного сока и 120 мл растительного масла. Специи добавляются по вкусу. Прибор опускается на дно и включается на максимальную мощность. Под действием лопастей происходит эмульгация: масло и желток превращаются в густой, светлый соус. Такая заправка имеет более чистый состав и выраженный вкус, что в сочетании с качественными морепродуктами дает отличный результат.

"Домашний соус гораздо активнее взаимодействует с овощами. Если планируете подавать салат позже, заправляйте его в последний момент, иначе овощи дадут сок", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Пошаговый рецепт крабового салата

Ингредиенты:

  • 250 гр крабовых палочек;
  • 3 шт. яйца;
  • 2 шт. свежие огурцы;
  • 200 гр консервированная кукуруза;
  • 80 гр майонез;
  • 3 веточки петрушки;
  • соль и черный перец.

Шаг 1. Подготовка основы. Яйца залить холодной водой, довести до кипения и варить 8 минут. Остудить и очистить.

Шаг 2. Нарезка. Яйца, огурцы и крабовые палочки нарезать кубиками 0,5 см.

Шаг 3: Работа с овощами. С кукурузы слить жидкость через сито. Зелень мелко порубить.

Шаг 4. Сборка. Смешать все компоненты в большой емкости, добавить соус и половину зелени.

Шаг 5. Подача. Выложить в салатник и украсить оставшейся петрушкой.

Показатель Значение на порцию
Энергетическая ценность 261.94 ккал
Белки 11.09 г
Жиры 15.34 г
Углеводы 19.57 г

"Для праздничной подачи можно выложить салат слоями через кулинарное кольцо, используя мелко нашинкованную основу для хруста", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о крабовом салате

Чем можно заменить кукурузу?

Подойдет отварной зеленый горошек или мелко нарезанный болгарский перец.

Можно ли хранить салат в холодильнике?

Заправленный салат хранится не более 12 часов. Без майонеза заготовка простоит до суток.

Как сделать салат еще легче?

Замените майонез на смесь греческого йогурта с горчицей или используйте рецепт заправки для летнего салата.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Еда и рецепты
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Культура
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Электросети Крыма трещат по швам: резкое падение мощности вынудило штабы пойти на крайние меры
Новости Симферополя
Электросети Крыма трещат по швам: резкое падение мощности вынудило штабы пойти на крайние меры
Популярное
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента

Внезапная смена тональности в Брюсселе обнажила глубокий кризис доверия к западной стратегии, когда привычные тезисы столкнулись с реальностью на поле боя.

Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Урал выкатил тяжелую артиллерию: в Екатеринбурге промышленники пошли на дерзкий и мощный прорыв
Урал выкатил тяжелую артиллерию: в Екатеринбурге промышленники пошли на дерзкий и мощный прорыв
Последние материалы
Вся правда о девяти жизнях: как на самом деле соотнести кошачий возраст с человеческим
Хватит калечить людей: тайный приказ МВД СССР в 1949 году изменил правила выживания на Колыме
Железногорск направит бюджетные средства на реабилитацию наркозависимых по запросам из МВД
Планы посыпались на глазах: в Брюсселе признали невозможность сохранить темп сближения с Киевом
Настоящая ценовая катастрофа: новые квитанции в Приморье вплотную подошли к сумме в 15 тысяч
Будущий урожай висит на волоске: завязи томатов спасет раствор из трёх ингредиентов
Санкт-Петербург: мировым судьей арестованы двое пьяных водителей электросамокатов
Простота, которая работает безотказно: крабовый салат без риса собирают всего за 15 минут
Калининградская таможня предупредила о резком росте очередей из-за туристов со стороны Польши
Мира не будет на старых условиях: Кремль обозначил необратимые последствия для диалога с США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.