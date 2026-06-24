Щавель рву не для супа, а бросаю в блендер: смешиваю с мятой и водой — идеальный лимонад в жару готов за 5 минут

Щавель в десертной карте — это не ошибка, а высокая гастрономия. Пока любители классики варят кислые супы, профи выжимают из этой зелени максимум для утоления жажды. Кислота щавеля работает лучше лимона: она мягче, объемнее и оставляет долгое свежее послевкусие. В сочетании с мятой получается мощный природный тоник, который бьет по зною точнее любого покупного напитка. Главное — никакой термической обработки. Работаем только с «живым» листом, чтобы сохранить цвет и витаминный заряд.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Забыл про обычные соки: теперь весь июнь измельчаю щавель с мятой — выходит освежающий напиток, который моментально утоляет жажду

Лимонад из щавеля: Технология холодного взрыва

Забудьте про кастрюли. Нам нужен блендер и ледяная газировка. Мы не варим компот, мы извлекаем эфирные масла и сок. Этот напиток — база для тех, кто ценит освежающие овощные лимонады, способные быстро восстановить солевой баланс.

Время: 5 мин + 10 минут "отдохнуть"

5 мин + 10 минут "отдохнуть" Порции: 4

Ингредиенты:

Щавель свежий — 100 гр

Мята (только листья) — 5 веточек

Сахар-песок — 60 гр

Вода газированная (сильноохлажденная) — 1 л

Энергетическая ценность (на порцию):

Калории: 65.67 ккал

Белки: 0.47 г

Жиры: 0.08 г

Углеводы: 15.88 г

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Экстракция. Загрузите в чашу блендера промытый щавель и листья мяты. Засыпьте сахар. Влейте 100 мл газировки. Включайте пульсирующий режим. Нам нужно пробить зелень в мелкую фракцию, чтобы сахар вытянул весь сок.

Шаг 2: Настаивание. Дайте зеленой массе отдохнуть 10 минут. Это критично. За это время произойдет диффузия вкусов. Если процедить сразу, напиток будет плоским.

Шаг 3: Сборка. Перелейте концентрат в кувшин. Тем, кто не любит текстуру, советую процедить через мелкое сито. Долейте оставшуюся воду. Размешайте одним уверенным движением.

"Щавель — агрессивная среда для сахара, он быстро нивелирует сладость. Если планируете подавать напиток детям, которые привыкли к покупным газировкам, увеличьте дозировку сахара на 20%, иначе кислинка может показаться им чрезмерной", — констатировала специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Химия вкуса: Кислота против сахара

Щавель содержит щавелевую кислоту, которая придает напитку характерную терпкость. В отличие от лимонного сока, вкус щавеля не перебивает аромат сопутствующих трав. Поэтому так важно правильно подобрать базу. Часто отличить мяту от мелиссы в таком коктейле сложно, но именно мята дает необходимый холод в гортани.

Компонент Функция в лимонаде Щавель Источник органических кислот, тонизирует Газация Ускоряет всасывание витаминов, усиливает свежесть

"Никогда не используйте переросший щавель с жесткими стеблями для напитков. В нем слишком много грубой клетчатки и горечи. Только молодые, ярко-зеленые листья. И помните: щавелевый лимонад живет не более 3-4 часов, потом цвет из изумрудного превращается в болотный", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.

Для тех, кто хочет пойти дальше простых напитков, эта зелень может стать откровением и в других категориях. Например, щавелевая начинка для пирогов по вкусу напоминает ревень или яблоко, что ломает все стереотипы о «суповой траве».

"Если лимонад кажется слишком резким, добавьте щепотку соли. Она работает как усилитель вкуса и убирает лишнюю агрессию кислоты, делая напиток более питким", — посоветовала консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о щавелевом лимонаде

Можно ли использовать негазированную воду?

Можно, но напиток потеряет свою «колючесть» и станет похож на холодный чай. Углекислый газ лучше раскрывает аромат мяты.

Нужно ли убирать стебли щавеля?

Для лимонада — обязательно. Стебли дают травянистый привкус «сена» и лишнюю горечь, которая здесь не нужна.

Как долго хранится такой напиток?

Лучше выпить сразу. Из-за высокого содержания органических веществ витамин С начинает разрушаться на свету уже через час.

Можно ли заменить сахар медом?

Да, но учитывайте, что мед имеет свой сильный аромат, который может конфликтовать со щавелем. Растворяйте мед в небольшом количестве теплой воды перед добавлением в общий объем.

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