Творожные гренки, которые тают во рту: секрет самого ленивого и вкусного завтрака

Превратить обычный батон в изысканный десерт можно всего за 15 минут, если использовать технику закрытого обжаривания с начинкой из ванильных сырков. Главный секрет идеальной текстуры заключается в создании герметичного "сандвича", который внутри остается нежным и тающим, а снаружи приобретает мощный хруст благодаря молочно-яичному кляру.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain десертные гренки

Подготовка ингредиентов и основы

Для создания этого завтрака лучше всего подходит сладкий или ванильный батон суточной давности — его структура более плотная, что позволяет ломтикам не разваливаться при окунании в жидкость. Если вы следите за качеством теста, помните, что тесто больше не упадет, если соблюдать температурный баланс всех составляющих. В данном рецепте молоко и яйца также желательно заранее достать из холодильника.

"Важно не переборщить с молоком в смеси: если жидкости будет слишком много, батон превратится в кашу еще до того, как попадет на сковороду. Оптимальная пропорция — одно среднее яйцо на 120-130 мл молока", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Нарежьте батон ровными ломтиками толщиной ровно 1 сантиметр. Если куски будут тоньше, начинка их "размочит", если толще — гренки не прогреются внутри должным образом. Для пропитки смешайте 250 мл молока, два яйца, пакетик ванильного сахара и маленькую щепотку соли, которая усилит сладость начинки.

Технология сборки и обжаривания

В качестве начинки используются три классических ванильных сырка (можно взять вариант с изюмом). Один сырок рассчитан примерно на четыре готовых гренки. Намажьте слой творожной массы на один ломтик, накройте вторым и плотно прижмите края пальцами. Это создаст барьер, чтобы начинка не вытекла при термической обработке. Аналогичный прием используют мастера, когда готовят хрустящее тесто для ягодных пирогов, создавая преграду для влаги.

"Сковороду нужно разогревать на среднем огне. Если масло начнет дымить, сахар в составе батона моментально сгорит, оставив горечь, а творог внутри останется холодным. Используйте рафинированное масло без запаха", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Окунайте заготовку в яичную смесь быстро: по 2-3 секунды с каждой стороны. Сразу выкладывайте на горячую поверхность. Обжаривайте до появления уверенной золотистой корочки. Творожная масса внутри под воздействием тепла станет кремообразной, напоминая нежный чизкейк. Если вам нравятся десерты с мягкой текстурой, попробуйте также воздушный десерт из кофе, который готовится по схожему принципу быстрого взбивания.

Тонкости подачи и хранения

Горячие гренки присыпают сахарной пудрой (потребуется около 2 столовых ложек), пока они еще не остыли — так пудра слегка подплавится и создаст тончайшую глазурь. Блюдо получается настолько самодостаточным, что не требует дополнительных соусов, хотя капля кислых ягод или вишни будет уместна, как в рецепте венского шоколадного пирога.

"Такие гренки лучше съедать сразу. При повторном разогреве в микроволновке хрустящая корочка размякнет из-за конденсата, и вы потеряете тот самый контрастный эффект между верхом и начинкой", — предупредила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Ингредиент Количество Рекомендация эксперта Сладкий батон 1 шт. Нарезать толщиной 1 см Творожные сырки 3 шт. Брать только плотные, ванильные Молоко 250 мл Комнатной температуры Яйца куриные 2 шт. Взбивать вилкой до однородности

Ответы на популярные вопросы о творожных гренках

Можно ли использовать обычный хлеб вместо батона?

Да, но батон дает более нежный мякиш и специфический сладкий аромат. С обычным пшеничным хлебом вкус будет менее десертным.

Что делать, если творожная начинка слишком жидкая?

В этом случае не намазывайте ее до самых краев, оставьте зазор в 5 мм, чтобы при сжатии ломтиков начинка не вышла за пределы "сандвича".

Можно ли добавить внутрь свежие ягоды?

Лучше воздержаться: ягоды дадут сок при нагреве, и гренка развалится. Фрукты и ягоды лучше подавать свежими в дополнение к блюду.

Обязательно ли жарить на растительном масле?

Для более сливочного вкуса можно смешать растительное масло с небольшим кусочком сливочного, но следите, чтобы смесь не начала гореть.

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