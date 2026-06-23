Окрошка уже не будет прежней: один ингредиент изменит вкус знакомого летнего супа

Окрошка с копченой курицей и латуком ломает стереотип о водянистом летнем супе. Плотное мясо заменяет привычную колбасу, а хрен в квасной заливке превращает блюдо в мощный энергетический обед. Этот рецепт ориентирован на тех, кто ценит текстуру и четкий баланс остроты.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка с курицей

Технология подготовки базы

Ингредиенты:

Картофель крупный — 3 шт.

Лук зеленый — 100 гр.

Укроп и петрушка — 70 гр.

Яйца куриные — 2 шт.

Куриное филе копченое — 500 гр.

Огурцы малосольные — 4 шт.

Редис — 12 шт.

Салат латук — 120 гр.

Квас хлебный — 1 л.

Хрен консервированный — 2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу.

"Главная ошибка домашних кулинаров — крупная нарезка. В окрошке ингредиенты должны быть соразмерны, чтобы в каждой ложке был полный спектр продуктов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Зелень нужно не просто нарезать, а подготовить. Лук, укроп и петрушку мелко рубим, смешиваем с солью и слегка придавливаем пестиком. Это высвобождает эфирные масла. Если просто бросить траву в квас, она останется жестким балластом. Здесь же создается ароматическая основа.

Сборка и работа с текстурами

Листья латука шинкуем тонкой соломкой. В отличие от тяжелых овощей, салат дает объем и воздушность. Малосольные огурцы и редис отвечают за хруст. Копченую курицу режем кубиком, соразмерным картофелю. Это обеспечивает равномерное распределение белка в каждой порции.

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"Для идеального баланса используйте кислый хлебный квас. Сладкие напитки из масс-маркета превратят суп в десерт, что недопустимо для мясного состава", — подчеркнула эксперт специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

На финальном этапе смешиваем квас с хреном. Эта эмульсия должна настояться 5 минут перед заливкой твердых ингредиентов. Если плотность кажется недостаточной, можно использовать секрет с картофелиной для создания более густой базы.

"Копченое мясо требует осторожности с солью. Перед тем как солить общую кастрюлю, дайте курице отдать свой сок в квас", — посоветовала в интервью Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Варим картофель в мундире, чистим и режем кубиком.

Шаг 2. Растираем зелень с солью до появления сока.

Шаг 3. Нарезаем курицу, огурцы, редис и яйца одинаковыми фрагментами.

Шаг 4. Шинкуем латук соломкой.

Шаг 5. Смешиваем хрен с холодным квасом.

Шаг 6. Соединяем компоненты и даем настояться 10 минут в холоде.

Рекомендация: чтобы сделать вкус более глубоким, добавьте в заправку растертый желток одного яйца, смешанный с ложкой горчицы. Это создаст эффект эмульсии, которая обволакивает каждый кусочек мяса.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить квас другой основой?

Да, допустимо использовать кефир или куриный бульон, если требуется повысить питательную ценность. Однако копченая птица лучше всего раскрывается именно в кислой среде зернового кваса.

Как долго может храниться готовая окрошка?

В заправленном виде — не более 6 часов в холодильнике. Латук быстро теряет упругость. Профи рекомендуют хранить нарезку отдельно от жидкой базы.

Подходит ли этот рецепт для диеты?

Копченое филе содержит соль и специи. Для снижения калорийности замените его на грудку, приготовленную на пару, что сделает летний суп легче.

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