Вас будут умолять дать рецепт: как приготовить шоколадный торт, который выглядит на миллион

Шоколадный торт может стать настоящим кулинарным триумфом, если использовать приём взбивания яично-молочной смеси до состояния плотной пены, что позволяет получить бисквит с мелкопористой структурой без риска его оседания.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain шоколадный торт

Ингредиенты для торта и глазури

Для создания идеального десерта важно строго соблюдать пропорции. Если вы решите приготовить вишневое варенье для прослойки, это придаст торту приятную кислинку.

Для бисквита подготовьте:

3 яйца;

170 г муки;

30 г какао;

7,5 г разрыхлителя;

по щепотке соли и ванильного сахара (8 г);

135 г обычного сахара;

по 75 мл молока и растительного масла.

Основа крема — 250 г сметаны (жирностью 20-25%), смешанной с 3 ст. л. сахарной пудры и 1 ст. л. какао. Для финишного покрытия понадобится глазурь из 80 г шоколада, 50 мл молока и 30 г сливочного масла.

"Чтобы шоколадный бисквит не получился сухим, обязательно просеивайте какао вместе с мукой. Это не только уберет комочки, но и лучше насытит сухую смесь кислородом для подъема теста", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Технология приготовления воздушного бисквита

Начинать следует со смешивания сухих компонентов: муки, какао и разрыхлителя. В отдельной емкости соединяются яйца, два вида сахара и соль. Ключевой момент — введение молока и растительного масла. Всю массу нужно взбивать миксером до тех пор, пока она не станет пышной и заметно не посветлеет. Только после этого аккуратно вмешиваются сухие ингредиенты.

Компонент Рекомендация Результат Яйца и молоко Взбивать до пышности Воздушная структура Бисквит Срезать "шапочку" Ровная поверхность торта Сметана Охладить перед взбиванием Стабильный крем

Выпекается основа в форме с пергаментом при температуре 170 градусов. Процесс занимает от 35 до 40 минут. Готовому бисквиту нужно дать остыть, предварительно срезав неровную верхушку, после чего разделить его на два коржа. Такая техника часто используется, когда готовят быстрый завтрак из хлеба, требующий аккуратной разделки основы.

"Никогда не разрезайте горячий бисквит, иначе он сомнется и станет клеклым. Дайте ему вылежаться хотя бы час, чтобы влага внутри распределилась равномерно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Сборка и хитрости с кремом

Для крема сметану достаточно смешать венчиком с пудрой и какао. Если хочется более плотной текстуры, сметану можно заменить на маскарпоне или густые сливки. Основная порция крема идет на нижний корж, остатки распределяются по верху и бокам. Перед нанесением глазури торт желательно подержать в холоде 3-4 минуты.

Глазурь готовится путем нагревания шоколада с маслом и молоком до однородности. Готовый десерт можно украсить крошкой от оставшейся "шапочки" бисквита или свежими ягодами, подобно тому как украшается абрикосовое варенье при подаче к столу.

"Для простой домашней кухни сметанный крем — идеальный вариант. Сметана пропитывает коржи лучше, чем масло, делая десерт очень нежным", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении десерта

Чем можно заменить какао в рецепте?

В бисквите какао заменять не рекомендуется, так как оно влияет на плотность теста. В креме вместо какао можно использовать растопленный шоколад или немного кофейного экстракта.

Почему бисквит получился плотным и не поднялся?

Вероятнее всего, яйца с сахаром были недостаточно взбиты или разрыхлитель потерял свои свойства. Также важно не открывать духовку в первые 20 минут выпекания.

Как сделать сметанный крем гуще?

Используйте сметану максимальной жирности или предварительно отвесьте её в марле на несколько часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.

Можно ли приготовить торт за день до праздника?

Да, это даже пойдет на пользу: за ночь в холодильнике коржи полностью пропитаются кремом, и торт станет еще вкуснее.

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