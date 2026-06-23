Овощи теперь едят даже дети: добавка этого компонента в кляр меняет привычный вкус блюда

Жареные кабачки в кляре станут настоящим кулинарным хитом, если добавить в панировку сыр и колбасу. Этот простой трюк превращает овощное блюдо в сытную закуску с пряным ароматом и аппетитной корочкой, которая ничуть не уступает по вкусу румяным оладьям из свежих овощей.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные кабачки

Технология приготовления

Основа идеального результата — подготовка кабачков. Нарежьте овощи слайсами толщиной 5-7 миллиметров, слегка подсолите и дайте им постоять 10 минут. Это позволит удалить лишнюю влагу, чтобы кляр надежно закрепился на поверхности. По аналогии с тем, как быстрый метод посола меняет структуру огурцов, здесь мы добиваемся плотности и сохранения формы при термообработке. Лишнюю жидкость после "отдыха" обязательно промокните бумажным полотенцем.

"Чтобы овощи не превратились в кашу, важно не спешить с жаркой и обязательно убирать лишний сок с помощью полотенца", — посоветовала в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ингредиенты для кляра

Для создания насыщенного вкуса вам потребуются: 3 кабачка, 3-4 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки муки, 50-70 граммов твердого сыра и 100 граммов колбасы. Соль, черный перец и сухой чеснок добавьте по своему вкусу. Для панировки дополнительно подготовьте кукурузную муку — она дает тот самый хруст, о котором мечтает даже требовательный гурман, как при приготовлении идеальной окрошки с выверенной текстурой.

"Добавление мелкого кубика колбасы в кляр делает вкус овощей более привычным и сытным, что особенно нравится детям", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Процесс Результат Подготовка солью Удаление лишней влаги Панировка в кукурузной муке Дополнительный хруст Жарка на среднем огне Золотистая корка и мягкость

Взбейте яйца со сметаной и специями, постепенно вводя муку до состояния густой сметаны. Затем вмешайте натертый сыр и мелко рубленую колбасу. Обмакните каждый кабачок в массу, обваляйте в кукурузной муке и обжарьте на разогретом масле по 2-3 минуты с каждой стороны.

"Используйте только разогретое масло, иначе кляр просто впитает лишний жир и не схватится золотистой коркой", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о жареных кабачках

Можно ли использовать вместо колбасы ветчину?

Да, ветчина отлично сочетается с сыром и сделает блюдо более изысканным по вкусу.

Как избавиться от лишнего жира после жарки?

Обязательно выкладывайте готовые кабачки на бумажные полотенца сразу после сковороды.

Чем заменить кукурузную муку?

Если нет кукурузной, можно использовать пшеничную или панировочные сухари, но корочка будет менее хрустящей.

Можно ли приготовить это блюдо заранее?

Лучше всего подавать их горячими, так как при остывании кляр теряет свою хрустящую текстуру.

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